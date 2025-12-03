เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe พร้อมแถบไฟ LED ส่องสว่างและที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบ ทำความสะอาดได้อย่างสะดวกสบายและไม่สะดุดด้วยถังน้ำแบบรีฟิลและถอดออกได้ตลอดเวลา
SC 4 Deluxe เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ ทำความสะอาดได้อย่างทรงพลังด้วยแรงดันไอน้ำสูงสุดถึง 4.0 บาร์ และกำจัดไวรัสได้มากถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรียทั่วไปในครัวเรือนทั้งหมด²⁾ 99.99% บนพื้นผิวต่างๆ ถังน้ำสามารถถอดออกได้และสามารถเติมใหม่ได้ตลอดเวลา รับประกันการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ช่องเก็บอุปกรณ์เสริมในตัวเครื่องขนาดใหญ่พิเศษรับประกันความสะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์เสริม สายไฟฟ้าและสายไออน้ำไว้บนอุปกรณ์ได้โดยตรง คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ไฟ LED ส่องสว่างเพื่อแสดงโหมดการทำงาน หัวม็อปพื้นแบบ EasyFix พร้อมข้อต่อที่ยืดหยุ่นเพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด เทคโนโลยีลาเมลลาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ระบบตีนตุ๊กแกจับยึดผ้าม็อปที่ใช้งานได้จริงสำหรับผ้าทำความสะอาดพื้น และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับการขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่น บนกระเบื้อง เตาและเครื่องดูดควัน และตามซอกมุมและรอยต่อ ด้วยการใช้การควบคุมปริมาณไอน้ำได้สามระดับจึงสามารถปรับให้เข้ากับพื้นผิวและสิ่งสกปรกได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ถังน้ำสำรองแบบถอดเติมได้อย่างต่อเนื่องการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องและการเติมน้ำที่สะดวกสบาย
สะดวกด้วยที่เก็บอุปกรณ์เสริมในตัวจัดเก็บอุปกรณ์เสริม สายไฟ สายฉีด และท่อไอน้ำได้สะดวก ตำแหน่งการวางอุปกรณ์ สามารถวางหัวม็อปทำความสะอาดพื้นได้ง่ายระหว่างพักการใช้งาน
ชุดทำความสะอาด EasyFix มีความยืดหยุ่นระหว่างข้อต้อสะดวกสำหรับการทำความสะอาดและระบบตีนตุ๊กแกสะดวกสำหรับการทำความสะอาดพื้นผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีเยี่ยมบนพื้นแข็งทุกประเภทภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Lamella ที่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนผ้าแบบไม่ต้องสัมผัสโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และติดผ้าทำความสะอาดพื้นได้สะดวกด้วยระบบตีนตุ๊กแก การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน ด้วยการสัมผัสพื้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะมีความสูงเท่าใดก็ตาม ด้วยข้อต่อหัวฉีดที่ยืดหยุ่น
แสดงผลไฟ LED บนอุปกรณ์
- เมื่อไฟแสดงผล LED สีแดงสว่างขึ้น, อุปกรณ์กำลังทำความร้อน เมื่อเปลี่ยนเป็นสีเขียวอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน
อุปกรณ์เสริมแบบมัลติฟังก์ชั่น
- การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ อย่างได้ผลด้วยหัวฉีดพื้น หัวฉีดแบบมือจับ แปรงทรงกลม และอื่นๆ อีกมากมาย
ผ้าทำความสะอาดพื้นและเคาน์เตอร์
- เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวมถึงการขจัดคราบและดักจับสิ่งสกปรกที่ดียิ่งขึ้น
ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ปืนฉีดพ่นไอน้ำ
- ล็อคนิรภัยเพื่อป้องกันเด็ก
การควบคุมปริมาณไอน้ำแบบสามระดับ
- ไอน้ำสามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำความสะอาดได้
แผงควบคุม เปิด/ปิด ที่เครื่องทำความสะอาด
- ปุ่มเปิดและปิดที่ง่าย และสะดวก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ใบรับรองการทดสอบ¹⁾
|กำจัด coronavirus ได้สูงถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.99% ²⁾
|พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม)
|ประมาณ 130
|ผลผลิตความร้อน (วัตต์)
|2200
|แรงดันไอน้ำสูงสุด (บาร์)
|4
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|5
|ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที)
|3
|ความจุหม้อต้ม (ลิตร)
|0.5
|ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร)
|1.3
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|5.55
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|9
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|400 x 265 x 300
¹⁾ จากการทดสอบพบว่าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) / ²⁾ เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปได้ 99,99% จะถูกฆ่าบนพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae)
Scope of supply
- ชุดผ้าหุ้มอเนกประสงค์ EasyFix: 1 ชิ้นส่วน
- ที่หุ้มชนิดไมโครไฟเบอร์สำหรับหัวฉีดแบบแมนนวล: 1 ชิ้นส่วน
- ผงเคมีขจัดคราบตะกรัน: 3 ชิ้นส่วน
- หัวฉีดแบบเล็ก ละเอียด
- หัวฉีดแบบมือจับ
- แปรงหัวกลมสีดำ: 1 ชิ้นส่วน
- หัวแปรงสำหรับทำความสะอาดตามร่อง
- หัวดูดพื้น: EasyFix
- จำนวนท่อไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อไอน้ำ: 0.5 ม.
อุปกรณ์
- ล็อคป้องกันเด็ก
- วาล์วนิรภัย
- การควบคุมการไหลของไอน้ำ: บนอุปกรณ์ (สามระดับ)
- ถัง: ถอดออกได้และสามารถเติมใหม่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
- ท่อไอน้ำพร้อมปืนฉีด: 2.2 ม.
- สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- อุปกรณ์เครื่องใช้
- อ่างล้างมือ
- ผนังกระเบื้อง
- สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
- ท่อไอเสีย
- เตาแก๊ส
- กระเบื้อง ร่องยาแนว