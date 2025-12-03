เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 4 Deluxe

SC 4 Deluxe พร้อมแถบไฟ LED ส่องสว่างและที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบ ทำความสะอาดได้อย่างสะดวกสบายและไม่สะดุดด้วยถังน้ำแบบรีฟิลและถอดออกได้ตลอดเวลา

SC 4 Deluxe เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ ทำความสะอาดได้อย่างทรงพลังด้วยแรงดันไอน้ำสูงสุดถึง 4.0 บาร์ และกำจัดไวรัสได้มากถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรียทั่วไปในครัวเรือนทั้งหมด²⁾ 99.99% บนพื้นผิวต่างๆ ถังน้ำสามารถถอดออกได้และสามารถเติมใหม่ได้ตลอดเวลา รับประกันการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ช่องเก็บอุปกรณ์เสริมในตัวเครื่องขนาดใหญ่พิเศษรับประกันความสะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์เสริม สายไฟฟ้าและสายไออน้ำไว้บนอุปกรณ์ได้โดยตรง คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ไฟ LED ส่องสว่างเพื่อแสดงโหมดการทำงาน หัวม็อปพื้นแบบ EasyFix พร้อมข้อต่อที่ยืดหยุ่นเพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด เทคโนโลยีลาเมลลาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ระบบตีนตุ๊กแกจับยึดผ้าม็อปที่ใช้งานได้จริงสำหรับผ้าทำความสะอาดพื้น และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับการขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่น บนกระเบื้อง เตาและเครื่องดูดควัน และตามซอกมุมและรอยต่อ ด้วยการใช้การควบคุมปริมาณไอน้ำได้สามระดับจึงสามารถปรับให้เข้ากับพื้นผิวและสิ่งสกปรกได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 4 Deluxe: ถังน้ำสำรองแบบถอดเติมได้อย่างต่อเนื่อง
การทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องและการเติมน้ำที่สะดวกสบาย
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 4 Deluxe: สะดวกด้วยที่เก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
จัดเก็บอุปกรณ์เสริม สายไฟ สายฉีด และท่อไอน้ำได้สะดวก ตำแหน่งการวางอุปกรณ์ สามารถวางหัวม็อปทำความสะอาดพื้นได้ง่ายระหว่างพักการใช้งาน
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 4 Deluxe: ชุดทำความสะอาด EasyFix มีความยืดหยุ่นระหว่างข้อต้อสะดวกสำหรับการทำความสะอาดและระบบตีนตุ๊กแกสะดวกสำหรับการทำความสะอาดพื้น
ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีเยี่ยมบนพื้นแข็งทุกประเภทภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Lamella ที่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนผ้าแบบไม่ต้องสัมผัสโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และติดผ้าทำความสะอาดพื้นได้สะดวกด้วยระบบตีนตุ๊กแก การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน ด้วยการสัมผัสพื้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะมีความสูงเท่าใดก็ตาม ด้วยข้อต่อหัวฉีดที่ยืดหยุ่น
แสดงผลไฟ LED บนอุปกรณ์
  • เมื่อไฟแสดงผล LED สีแดงสว่างขึ้น, อุปกรณ์กำลังทำความร้อน เมื่อเปลี่ยนเป็นสีเขียวอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน
อุปกรณ์เสริมแบบมัลติฟังก์ชั่น
  • การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ อย่างได้ผลด้วยหัวฉีดพื้น หัวฉีดแบบมือจับ แปรงทรงกลม และอื่นๆ อีกมากมาย
ผ้าทำความสะอาดพื้นและเคาน์เตอร์
  • เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวมถึงการขจัดคราบและดักจับสิ่งสกปรกที่ดียิ่งขึ้น
ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ปืนฉีดพ่นไอน้ำ
  • ล็อคนิรภัยเพื่อป้องกันเด็ก
การควบคุมปริมาณไอน้ำแบบสามระดับ
  • ไอน้ำสามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำความสะอาดได้
แผงควบคุม เปิด/ปิด ที่เครื่องทำความสะอาด
  • ปุ่มเปิดและปิดที่ง่าย และสะดวก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ใบรับรองการทดสอบ¹⁾ กำจัด coronavirus ได้สูงถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.99% ²⁾
พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม) ประมาณ 130
ผลผลิตความร้อน (วัตต์) 2200
แรงดันไอน้ำสูงสุด (บาร์) 4
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 5
ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที) 3
ความจุหม้อต้ม (ลิตร) 0.5
ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร) 1.3
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 5.55
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 9
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 400 x 265 x 300

¹⁾ จากการทดสอบพบว่าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) / ²⁾ เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปได้ 99,99% จะถูกฆ่าบนพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae)

Scope of supply

  • ชุดผ้าหุ้มอเนกประสงค์ EasyFix: 1 ชิ้นส่วน
  • ที่หุ้มชนิดไมโครไฟเบอร์สำหรับหัวฉีดแบบแมนนวล: 1 ชิ้นส่วน
  • ผงเคมีขจัดคราบตะกรัน: 3 ชิ้นส่วน
  • หัวฉีดแบบเล็ก ละเอียด
  • หัวฉีดแบบมือจับ
  • แปรงหัวกลมสีดำ: 1 ชิ้นส่วน
  • หัวแปรงสำหรับทำความสะอาดตามร่อง
  • หัวดูดพื้น: EasyFix
  • จำนวนท่อไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อไอน้ำ: 0.5 ม.

อุปกรณ์

  • ล็อคป้องกันเด็ก
  • วาล์วนิรภัย
  • การควบคุมการไหลของไอน้ำ: บนอุปกรณ์ (สามระดับ)
  • ถัง: ถอดออกได้และสามารถเติมใหม่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
  • ท่อไอน้ำพร้อมปืนฉีด: 2.2 ม.
  • สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 4 Deluxe
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • อุปกรณ์เครื่องใช้
  • อ่างล้างมือ
  • ผนังกระเบื้อง
  • สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
  • ท่อไอเสีย
  • เตาแก๊ส
  • กระเบื้อง ร่องยาแนว
อุปกรณ์เสริม