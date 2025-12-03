เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 5 EasyFix Iron Plug

เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ รุ่น SC 5 EasyFix Iron Plug ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียทั่วไปได้มากถึง 99.99%¹⁾ ด้วยความร้อนจากไอน้ำที่ให้แรงดันสูงสุด 4.2 บาร์ ปรับระดับแรงดันได้ 4 ระดับ ระยะเวลาอุ่นเครื่อง 3 นาที มีฟังก์ชั่น VapoHydro ที่ทำความสะอาดคู่กับการปล่อยน้ำร้อนเพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึก ชุดอุปกรณ์เสริมครอบคลุมทุกพื้นที่การทำความสะอาด

เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ รุ่น SC 5 EasyFix Iron Plug ให้แรงดันไอน้ำสูงสุด 4.2 บาร์ เป็นเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำที่ทรงพลังที่สุด มีประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อ แบคทีเรียและไวรัส COVID-19 ได้ถึง 99.99%¹⁾ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ใช้งานได้จริงด้วยหัวแปรงถูพื้น EasyFix ที่มีข้อต่อที่ยืดหยุ่นและเทคโนโลยีแผ่นลาเมลลาที่มีประสิทธิภาพ นวัตกรรมถาดรองหัวแปรงสำหรับการทำความสะอาดพรม นอกจากอุปกรณ์ที่ครบครันแล้ว เครื่องสตรีมไอน้ำ SC 5 EasyFix Premium ยังสร้างความประทับใจด้วยฟังก์ชัน VapoHydro ที่สามารถปรับระดับแรงดันของไอน้ำให้ออกมาคู่กับน้ำซึ่งจะช่วยให้การทำความสะอาดล้ำลึก ขจัดคราบหนักได้เป็นอย่างดี พร้อมถังเก็บน้ำที่สามารถเติมน้ำได้ตลออดเวลาช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มเติมช่องเก็บสายไฟในตัว ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม และตำแหน่งวางสำหรับหัวฉีดบนพื้น

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 5 EasyFix Iron Plug: ฟังก์ชั่น VapoHydro
ฟังก์ชั่น VapoHydro
เติมน้ำร้อนเพื่อใช้ไอน้ำทำความสะอาด ขจัดสิ่งสกปรกได้ง่ายขึ้น เพียงแค่ล้างออก เพื่อผลลัพธ์ในการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 5 EasyFix Iron Plug: ชุดทำความสะอาด EasyFix มีความยืดหยุ่นระหว่างข้อต้อสะดวกสำหรับการทำความสะอาดและระบบตีนตุ๊กแกสะดวกสำหรับการทำความสะอาดพื้น
ชุดทำความสะอาด EasyFix มีความยืดหยุ่นระหว่างข้อต้อสะดวกสำหรับการทำความสะอาดและระบบตีนตุ๊กแกสะดวกสำหรับการทำความสะอาดพื้น
สามารถทำความสะอาดพื้นภายในบ้านได้หลากหลายรูปแบบทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เปลี่ยนผ้าแบบไม่ต้องสัมผัสโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และติดผ้าทำความสะอาดพื้นได้สะดวกด้วยระบบตีนตุ๊กแก การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน ด้วยการสัมผัสพื้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะมีความสูงเท่าใดก็ตาม ด้วยข้อต่อหัวฉีดที่ยืดหยุ่น
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 5 EasyFix Iron Plug: ถังน้ำสำรองแบบถอดเติมได้อย่างต่อเนื่อง
ถังน้ำสำรองแบบถอดเติมได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องและการเติมน้ำที่สะดวกสบาย
อุปกรณ์เสริมแบบมัลติฟังก์ชั่น
  • การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ อย่างได้ผลด้วยหัวฉีดพื้น หัวฉีดแบบมือจับ แปรงทรงกลม และอื่นๆ อีกมากมาย
ผ้าทำความสะอาดพื้นและเคาน์เตอร์
  • เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวมถึงการขจัดคราบและดักจับสิ่งสกปรกที่ดียิ่งขึ้น
ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ปืนฉีดพ่นไอน้ำ
  • ล็อคนิรภัยเพื่อป้องกันเด็ก
การควบคุมการไหลของไอน้ำแบบ 4 ระดับ
  • ปริมาณไอน้ำสามารถปรับให้เหมาะกับพื้นผิวและคราบสิ่งสกปรกได้ตามต้องการ
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมและตำแหน่งการตั้งวาง
  • การจัดเก็บอุปกรณ์ที่สะดวกสบาย ตำแหน่งการตั้งวางสำหรับหัวฉีดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราว
แผงควบคุม เปิด/ปิด ที่เครื่องทำความสะอาด
  • ปุ่มเปิดและปิดที่ง่าย และสะดวก
ช่องเก็บสายในตัว
  • ช่องเก็บที่ปลอดภัยสำหรับสายไฟและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ใบรับรองการทดสอบ¹⁾ กำจัด coronavirus ได้สูงถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.99% ²⁾
พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม) ประมาณ 150
ผลผลิตความร้อน (วัตต์) 2250
แรงดันไอน้ำสูงสุด (บาร์) สูงสุด 4.2
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 6
ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที) 3
ความจุหม้อต้ม (ลิตร) 0.5
ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร) 1.5
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8.472
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 439 x 301 x 305

¹⁾ จากการทดสอบพบว่าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) / ²⁾ เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปได้ 99,99% จะถูกฆ่าบนพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae)

Scope of supply

  • ชุดผ้าหุ้มอเนกประสงค์ EasyFix: 1 ชิ้นส่วน
  • ที่หุ้มชนิดไมโครไฟเบอร์สำหรับหัวฉีดแบบแมนนวล: 1 ชิ้นส่วน
  • ผงเคมีขจัดคราบตะกรัน: 3 ชิ้นส่วน
  • หัวฉีดแบบเล็ก ละเอียด
  • หัวฉีดแบบมือจับ
  • แปรงหัวกลมสีดำ: 1 ชิ้นส่วน
  • หัวดูดพื้น: EasyFix
  • จำนวนท่อไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อไอน้ำ: 0.5 ม.

อุปกรณ์

  • ล็อคป้องกันเด็ก
  • วาล์วนิรภัย
  • การควบคุมการไหลของไอน้ำ: บนตัวเครื่อง (4 ระดับ)
  • ถัง: ถอดออกได้และสามารถเติมใหม่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
  • ท่อไอน้ำพร้อมปืนฉีด: 2.3 ม.
  • การเชื่อมต่อเหล็ก
  • สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
  • ฟังก์ชั่น VapoHydro
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 5 EasyFix Iron Plug
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 5 EasyFix Iron Plug
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 5 EasyFix Iron Plug
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 5 EasyFix Iron Plug

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • อุปกรณ์เครื่องใช้
  • อ่างล้างมือ
  • ผนังกระเบื้อง
  • สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
  • ท่อไอเสีย
  • เตาแก๊ส
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด