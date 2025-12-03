เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 5 EasyFix Iron Plug
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ รุ่น SC 5 EasyFix Iron Plug ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียทั่วไปได้มากถึง 99.99%¹⁾ ด้วยความร้อนจากไอน้ำที่ให้แรงดันสูงสุด 4.2 บาร์ ปรับระดับแรงดันได้ 4 ระดับ ระยะเวลาอุ่นเครื่อง 3 นาที มีฟังก์ชั่น VapoHydro ที่ทำความสะอาดคู่กับการปล่อยน้ำร้อนเพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึก ชุดอุปกรณ์เสริมครอบคลุมทุกพื้นที่การทำความสะอาด
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ รุ่น SC 5 EasyFix Iron Plug ให้แรงดันไอน้ำสูงสุด 4.2 บาร์ เป็นเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำที่ทรงพลังที่สุด มีประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อ แบคทีเรียและไวรัส COVID-19 ได้ถึง 99.99%¹⁾ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ใช้งานได้จริงด้วยหัวแปรงถูพื้น EasyFix ที่มีข้อต่อที่ยืดหยุ่นและเทคโนโลยีแผ่นลาเมลลาที่มีประสิทธิภาพ นวัตกรรมถาดรองหัวแปรงสำหรับการทำความสะอาดพรม นอกจากอุปกรณ์ที่ครบครันแล้ว เครื่องสตรีมไอน้ำ SC 5 EasyFix Premium ยังสร้างความประทับใจด้วยฟังก์ชัน VapoHydro ที่สามารถปรับระดับแรงดันของไอน้ำให้ออกมาคู่กับน้ำซึ่งจะช่วยให้การทำความสะอาดล้ำลึก ขจัดคราบหนักได้เป็นอย่างดี พร้อมถังเก็บน้ำที่สามารถเติมน้ำได้ตลออดเวลาช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มเติมช่องเก็บสายไฟในตัว ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม และตำแหน่งวางสำหรับหัวฉีดบนพื้น
คุณสมบัติและจุดเด่น
ฟังก์ชั่น VapoHydroเติมน้ำร้อนเพื่อใช้ไอน้ำทำความสะอาด ขจัดสิ่งสกปรกได้ง่ายขึ้น เพียงแค่ล้างออก เพื่อผลลัพธ์ในการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น
ชุดทำความสะอาด EasyFix มีความยืดหยุ่นระหว่างข้อต้อสะดวกสำหรับการทำความสะอาดและระบบตีนตุ๊กแกสะดวกสำหรับการทำความสะอาดพื้นสามารถทำความสะอาดพื้นภายในบ้านได้หลากหลายรูปแบบทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เปลี่ยนผ้าแบบไม่ต้องสัมผัสโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และติดผ้าทำความสะอาดพื้นได้สะดวกด้วยระบบตีนตุ๊กแก การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน ด้วยการสัมผัสพื้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะมีความสูงเท่าใดก็ตาม ด้วยข้อต่อหัวฉีดที่ยืดหยุ่น
ถังน้ำสำรองแบบถอดเติมได้อย่างต่อเนื่องเพื่อการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องและการเติมน้ำที่สะดวกสบาย
อุปกรณ์เสริมแบบมัลติฟังก์ชั่น
- การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ อย่างได้ผลด้วยหัวฉีดพื้น หัวฉีดแบบมือจับ แปรงทรงกลม และอื่นๆ อีกมากมาย
ผ้าทำความสะอาดพื้นและเคาน์เตอร์
- เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวมถึงการขจัดคราบและดักจับสิ่งสกปรกที่ดียิ่งขึ้น
ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ปืนฉีดพ่นไอน้ำ
- ล็อคนิรภัยเพื่อป้องกันเด็ก
การควบคุมการไหลของไอน้ำแบบ 4 ระดับ
- ปริมาณไอน้ำสามารถปรับให้เหมาะกับพื้นผิวและคราบสิ่งสกปรกได้ตามต้องการ
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมและตำแหน่งการตั้งวาง
- การจัดเก็บอุปกรณ์ที่สะดวกสบาย ตำแหน่งการตั้งวางสำหรับหัวฉีดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราว
แผงควบคุม เปิด/ปิด ที่เครื่องทำความสะอาด
- ปุ่มเปิดและปิดที่ง่าย และสะดวก
ช่องเก็บสายในตัว
- ช่องเก็บที่ปลอดภัยสำหรับสายไฟและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ใบรับรองการทดสอบ¹⁾
|กำจัด coronavirus ได้สูงถึง 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.99% ²⁾
|พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม)
|ประมาณ 150
|ผลผลิตความร้อน (วัตต์)
|2250
|แรงดันไอน้ำสูงสุด (บาร์)
|สูงสุด 4.2
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|6
|ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที)
|3
|ความจุหม้อต้ม (ลิตร)
|0.5
|ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร)
|1.5
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|6
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8.472
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|439 x 301 x 305
¹⁾ จากการทดสอบพบว่าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดไวรัสได้ 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) / ²⁾ เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปได้ 99,99% จะถูกฆ่าบนพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae)
Scope of supply
- ชุดผ้าหุ้มอเนกประสงค์ EasyFix: 1 ชิ้นส่วน
- ที่หุ้มชนิดไมโครไฟเบอร์สำหรับหัวฉีดแบบแมนนวล: 1 ชิ้นส่วน
- ผงเคมีขจัดคราบตะกรัน: 3 ชิ้นส่วน
- หัวฉีดแบบเล็ก ละเอียด
- หัวฉีดแบบมือจับ
- แปรงหัวกลมสีดำ: 1 ชิ้นส่วน
- หัวดูดพื้น: EasyFix
- จำนวนท่อไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อไอน้ำ: 0.5 ม.
อุปกรณ์
- ล็อคป้องกันเด็ก
- วาล์วนิรภัย
- การควบคุมการไหลของไอน้ำ: บนตัวเครื่อง (4 ระดับ)
- ถัง: ถอดออกได้และสามารถเติมใหม่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
- ท่อไอน้ำพร้อมปืนฉีด: 2.3 ม.
- การเชื่อมต่อเหล็ก
- สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
- ฟังก์ชั่น VapoHydro
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- อุปกรณ์เครื่องใช้
- อ่างล้างมือ
- ผนังกระเบื้อง
- สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
- ท่อไอเสีย
- เตาแก๊ส