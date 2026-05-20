CVH 3

ทรงพลังและพร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา: ด้วยเครื่องดูดฝุ่นมือถือรุ่น CVH 3 Plus ขนาดกะทัดรัด คุณสามารถบอกลาฝุ่นละอองในห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องครัว หรือแม้แต่ในรถได้เลย

เครื่องดูดฝุ่นมือถือรุ่น CVH 3 Plus แบบใช้แบตเตอรี่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเส้นผม เศษอาหาร หรือฝุ่นละออง จากทุกที่โดยไม่ทิ้งร่องรอย อีกทั้งยังมาพร้อมระบบกรองแบบ 2 ชั้นที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ประกอบด้วยตาข่ายเหล็กละเอียดสำหรับกรองสิ่งสกปรกและเส้นผมและไส้กรอง HEPA ตามมาตรฐาน EN 1822:1998 ที่ช่วยให้ลมที่ระบายออกจากตัวเครื่องสะอาดเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีจุดเด่นอื่นๆ ได้แก่ แรงดูดสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนานจากมอเตอร์ BLDC ที่เงียบเป็นพิเศษ ดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา ระดับแรงดูดให้เลือก 2 ระดับ พร้อมระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุดถึง 20 นาที และแท่นชาร์จที่สะดวกสบาย มาพร้อมที่เก็บอุปกรณ์เสริม

คุณสมบัติและจุดเด่น
น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
ระบบกรอง 2 ชั้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ที่จัดเก็บ พลาสติก
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ)) <= 76
ระยะเวลาการทำงานในโหมดต่ำสุด (นาที) สูงสุด 20
ระยะเวลาการทำงานในโหมสูงสุด (นาที) สูงสุด 10
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์) 7.2
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 0.52
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.908
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 380 x 76 x 76

Scope of supply

  • หัวดูดตามซอก
  • ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 12 (EN1822:1998)

อุปกรณ์

  • ฟังก์ชั่นการทำความสะอาดตัวกรอง: ไส้กรองเพื่อยืดอายุการใช้งานยาวนาน
รูปแบบการใช้งาน
  • ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
  • ภายในรถยนต์