CVH 3
ทรงพลังและพร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา: ด้วยเครื่องดูดฝุ่นมือถือรุ่น CVH 3 Plus ขนาดกะทัดรัด คุณสามารถบอกลาฝุ่นละอองในห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องครัว หรือแม้แต่ในรถได้เลย
เครื่องดูดฝุ่นมือถือรุ่น CVH 3 Plus แบบใช้แบตเตอรี่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเส้นผม เศษอาหาร หรือฝุ่นละออง จากทุกที่โดยไม่ทิ้งร่องรอย อีกทั้งยังมาพร้อมระบบกรองแบบ 2 ชั้นที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ประกอบด้วยตาข่ายเหล็กละเอียดสำหรับกรองสิ่งสกปรกและเส้นผมและไส้กรอง HEPA ตามมาตรฐาน EN 1822:1998 ที่ช่วยให้ลมที่ระบายออกจากตัวเครื่องสะอาดเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีจุดเด่นอื่นๆ ได้แก่ แรงดูดสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนานจากมอเตอร์ BLDC ที่เงียบเป็นพิเศษ ดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา ระดับแรงดูดให้เลือก 2 ระดับ พร้อมระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุดถึง 20 นาที และแท่นชาร์จที่สะดวกสบาย มาพร้อมที่เก็บอุปกรณ์เสริม
คุณสมบัติและจุดเด่น
น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
ระบบกรอง 2 ชั้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ที่จัดเก็บ
|พลาสติก
|ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
|<= 76
|ระยะเวลาการทำงานในโหมดต่ำสุด (นาที)
|สูงสุด 20
|ระยะเวลาการทำงานในโหมสูงสุด (นาที)
|สูงสุด 10
|แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
|7.2
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|0.52
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.908
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|380 x 76 x 76
Scope of supply
- หัวดูดตามซอก
- ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 12 (EN1822:1998)
อุปกรณ์
- ฟังก์ชั่นการทำความสะอาดตัวกรอง: ไส้กรองเพื่อยืดอายุการใช้งานยาวนาน
รูปแบบการใช้งาน
- ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
- ภายในรถยนต์