เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6.000 Mediclean *SEA
เครื่องดูดฝุ่นที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีตัวกรองน้ำนวัตกรรมใหม่ ให้ลมถ่ายออกที่สะอาดเนื่องจากผ่านการทำความสะอาดมาแล้วถึง 99.99% ข้อดีที่ดีที่สุด - ที่ไม่เพียงแต่ดีต่อผู้ที่มีปัญหาภูมิแพ้เท่านั้น
DS 6.000 คือเครื่องดูดฝุ่นที่มีตัวกรองน้ำที่ไม่เพียงแต่ทำให้พื้นสะอาดทั่วถึงเท่านั้น แต่ยังให้ลมถ่ายออกที่ไม่มีฝุ่นและสะอาดขึ้นถึง 99.99% ลักษณะดังกล่าวทำให้สภาพอากาศภายในอาคารสดชื่นขึ้นมาก ตรงกันข้ามกับเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปที่ใช้ถุงกรอง เครื่องดูดฝุ่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่พร้อมตัวกรองน้ำ DS 6.000 ใช้ประโยชน์จากพลังธรรมชาติของน้ำที่หมุนวนอยู่ภายในตัวกรองด้วยความเร็วสูง สิ่งสกปรกที่ถูกดูดเข้าไปจะผ่านเข้าไปในน้ำที่หมุนวน ทำให้ถูกกรองออกจากอากาศอย่างมีประสิทธิภาพแล้วรวมตัวเข้าไปในน้ำ ผลคือลมถ่ายออกที่สะอาดสดชื่นเป็นพิเศษ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ระบบตัวกรองหลายชั้น ประกอบด้วยตัวกรองด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่ ตัวกรองชั้นกลางชนิดทำความสะอาดได้ และไส้กรอง HEPA 13 (EN1822:1998)กรองฝุ่นละอองในอากาศได้ถึง 99.95 % ผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ และสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่น่ารื่นรมย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
ตัวกรองด้วยน้ำแบบถอดได้เติมน้ำ/น้ำยาและทำความสะอาดได้ง่าย
ตำแหน่งพักที่เหมาะสมจัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
มอเตอร์ประหยัดพลังงาน
- ทรงพลังเท่ากับอุปกรณ์ 1,400 วัตต์
- ใช้พลังงานต่ำ
ระบบม้วนสายอัตโนมัติ
- จัดเก็บสายไฟได้รวดเร็วและสะดวกด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
- อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบและหยิบใช้ได้ง่ายในช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่จัดเตรียมไว้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทเครื่องดูดฝุ่น
|เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|900
|ตัวกรองด้วยน้ำ (ลิตร)
|2
|รัศมีการทำงาน (ม.)
|11.2
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|66
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|7.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|11.7
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2.1 ม.
- ท่อดูดแบบยืดไสลด์ , วัสดุ: ชุบโครเมียม
- หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นแห้งแบบสลับได้
- หัวดูดตามซอก
- หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
- ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 13
- สารลดฟองเพื่อ "หยุดการเกิดฟอง"
- แปรงขัดดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์
- ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
- หัวดูดเทอร์โบสำหรับทำความสะอาดเบาะ
อุปกรณ์
- มือจับแบบนุ่ม
- ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- พื้นพรม
- พื้นผิวที่เป็นสิ่งทอ
- โถงทางเดิน
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )