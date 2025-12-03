เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6
เครื่องดูดฝุ่นพร้อมนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการกรองฝุ่นด้วยน้ำทำให้อากาศที่ระบายออกจากเครื่องสะอาดและบริสุทธิ์ถึง 99.95% เหมาะสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่สำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เท่านั้น
DS 6 คือเครื่องดูดฝุ่นที่มีการกรองฝุ่นด้วยน้ำซึ่งไม่เพียงแต่ทำความสะอาดพื้นได้อย่างทั่วถึง แต่ยังให้อากาศที่สดชื่นยิ่งขึ้นรวมถึงอากาศที่ระบายออกจากเครื่องด้วยซึ่งกำจัดฝุ่นได้มากถึง 99.95% สิ่งนี้ทำให้อากาศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ความรู้สึกในห้องดีขึ้น ต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปที่มีถุงกรอง เครื่องดูดฝุ่น DS 6 อาศัยพลังธรรมชาติของน้ำที่หมุนวนรอบตัวกรองด้วยความเร็วสูง สิ่งสกปรกที่ถูกดูดเข้าไปจะต้องผ่านน้ำที่หมุนวนซึ่งกรองออกจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและดักจับมันไว้ในน้ำ ผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศที่สดชื่นและสะอาดเป็นพิเศษ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ระบบตัวกรองหลายชั้น ประกอบด้วยตัวกรองด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่ ตัวกรองชั้นกลางชนิดทำความสะอาดได้ และไส้กรอง HEPA 13 (EN1822:1998)กรองฝุ่นละอองในอากาศได้ถึง 99.95 % ผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ และสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่น่ารื่นรมย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
ตัวกรองด้วยน้ำแบบถอดได้เติมน้ำ/น้ำยาและทำความสะอาดได้ง่าย
ตำแหน่งพักที่เหมาะสมจัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
มอเตอร์ประหยัดพลังงาน
- ทรงพลังเท่ากับอุปกรณ์ 1,400 วัตต์
- ใช้พลังงานต่ำ
ระบบม้วนสายอัตโนมัติ
- จัดเก็บสายไฟได้รวดเร็วและสะดวกด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
- อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบและหยิบใช้ได้ง่ายในช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่จัดเตรียมไว้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|650
|ตัวกรองด้วยน้ำ (ลิตร)
|2
|รัศมีการทำงาน (ม.)
|10.2
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|7.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|10.8
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|532 x 289 x 344
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2.1 ม.
- ท่อดูดแบบยืดไสลด์ , วัสดุ: ชุบโครเมียม
- หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นแห้งแบบสลับได้
- หัวดูดตามซอก
- หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
- ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 13
- สารลดฟองเพื่อ "หยุดการเกิดฟอง"
- ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
อุปกรณ์
- ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- พื้นพรม
- พื้นผิวที่เป็นสิ่งทอ
- โถงทางเดิน
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )