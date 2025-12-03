เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6

เครื่องดูดฝุ่นพร้อมนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการกรองฝุ่นด้วยน้ำทำให้อากาศที่ระบายออกจากเครื่องสะอาดและบริสุทธิ์ถึง 99.95% เหมาะสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่สำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เท่านั้น

DS 6 คือเครื่องดูดฝุ่นที่มีการกรองฝุ่นด้วยน้ำซึ่งไม่เพียงแต่ทำความสะอาดพื้นได้อย่างทั่วถึง แต่ยังให้อากาศที่สดชื่นยิ่งขึ้นรวมถึงอากาศที่ระบายออกจากเครื่องด้วยซึ่งกำจัดฝุ่นได้มากถึง 99.95% สิ่งนี้ทำให้อากาศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ความรู้สึกในห้องดีขึ้น ต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปที่มีถุงกรอง เครื่องดูดฝุ่น DS 6 อาศัยพลังธรรมชาติของน้ำที่หมุนวนรอบตัวกรองด้วยความเร็วสูง สิ่งสกปรกที่ถูกดูดเข้าไปจะต้องผ่านน้ำที่หมุนวนซึ่งกรองออกจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและดักจับมันไว้ในน้ำ ผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศที่สดชื่นและสะอาดเป็นพิเศษ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6: ระบบตัวกรองหลายชั้น ประกอบด้วยตัวกรองด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่ ตัวกรองชั้นกลางชนิดทำความสะอาดได้ และไส้กรอง HEPA 13 (EN1822:1998)
ระบบตัวกรองหลายชั้น ประกอบด้วยตัวกรองด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่ ตัวกรองชั้นกลางชนิดทำความสะอาดได้ และไส้กรอง HEPA 13 (EN1822:1998)
กรองฝุ่นละอองในอากาศได้ถึง 99.95 % ผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ และสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่น่ารื่นรมย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6: ตัวกรองด้วยน้ำแบบถอดได้
เติมน้ำ/น้ำยาและทำความสะอาดได้ง่าย
เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6: ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
มอเตอร์ประหยัดพลังงาน
  • ทรงพลังเท่ากับอุปกรณ์ 1,400 วัตต์
  • ใช้พลังงานต่ำ
ระบบม้วนสายอัตโนมัติ
  • จัดเก็บสายไฟได้รวดเร็วและสะดวกด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
  • อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบและหยิบใช้ได้ง่ายในช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่จัดเตรียมไว้
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 650
ตัวกรองด้วยน้ำ (ลิตร) 2
รัศมีการทำงาน (ม.) 10.2
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 7.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 10.8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 532 x 289 x 344

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2.1 ม.
  • ท่อดูดแบบยืดไสลด์ , วัสดุ: ชุบโครเมียม
  • หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นแห้งแบบสลับได้
  • หัวดูดตามซอก
  • หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
  • ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 13
  • สารลดฟองเพื่อ "หยุดการเกิดฟอง"
  • ไส้กรองป้องกันมอเตอร์

อุปกรณ์

  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • พื้นพรม
  • พื้นผิวที่เป็นสิ่งทอ
  • โถงทางเดิน
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด