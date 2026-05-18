เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย KVA 2
KVA 2: ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา แต่พลังดูดแรงเหนือชั้น! คล่องตัวสูงสุดและทำความสะอาดได้หมดจดในทุกสภาพพื้นผิวด้วยข้อต่อแบบหมุนได้ 180 องศา สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้!
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย KVA 2: สัมผัสประสบการณ์ความสะดวกสบายในการทำความสะอาดระดับใหม่! เครื่องดูดฝุ่นขนาดกะทัดรัดรุ่นนี้ผสมผสานประสิทธิภาพอันโดดเด่นเข้ากับการออกแบบที่ใช้งานง่าย เพื่อบ้านที่สะอาดหมดจดอย่างไร้ที่ติ มอบประสิทธิภาพสูงสุดแม้จะมีขนาดกะทัดรัด ด้วยระบบซีลที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพของ KVA 2 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเก็บฝุ่นที่เหนือชั้นบนพื้นทุกประเภท มาพร้อมโหมดการทำความสะอาด 3 รูปแบบที่ปรับให้เข้ากับทุกความท้าทาย ตั้งแต่การทำความสะอาดเฉพาะจุดอย่างรวดเร็วไปจนถึงการกำจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น ด้วยน้ำหนักเพียงประมาณ 2.1 กิโลกรัม จึงเป็นตัวจริงเรื่องความเบา เหมาะสำหรับการทำความสะอาดโดยไม่เปลืองแรง แม้แต่พื้นที่เหนือศีรษะ ข้อต่อแบบหมุนได้ 180 องศาช่วยให้บังคับทิศทางได้อย่างคล่องตัวสูงสุด ทำงานเงียบเป็นพิเศษด้วยระดับเสียงไม่ถึง 78 เดซิเบลเพื่อความสบายสูงสุดขณะใช้งาน ระบบกรองอากาศ HEPA แบบหลายขั้นตอนช่วยให้มั่นใจได้ถึงอากาศภายในอาคารที่ที่ดีต่อสุขภาพ โดยการกรองอนุภาคฝุ่นได้ถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์ (ทดสอบตามมาตรฐาน EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) และรับประกันว่าอากาศที่ปล่อยออกมาจะสะอาดบริสุทธิ์ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ เพื่อความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายสูงสุด KVA 2 สามารถชาร์จผ่านพอร์ต USB-C ได้ อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย หัวดูดตามซอก, แปรงปัดฝุ่นขนนุ่ม และแท่นยึดผนัง KVA 2: คู่หูที่สมบูรณ์แบบเพื่อบ้านที่สะอาดของคุณ
คุณสมบัติและจุดเด่น
น้ำหนักเบาเป็นพิเศษและกะทัดรัดน้ำหนักเพียง 2.1 กก. ช่วยให้ทำความสะอาดได้โดยไม่เปลืองแรง แม้ในพื้นที่สูงเหนือศีรษะหรือตามบันได เบาราวกับขนนกเพียงประมาณ 1.3 กก. เมื่อใช้งานในโหมดเครื่องดูดฝุ่นมือถือ – เหมาะสำหรับการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน พร้อมดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยว
ข้อต่อหมุนได้ 180° – เพื่อความคล่องตัวและความยืดหยุ่นความคล่องตัวสูงสุด เพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บังคับทิศทางรอบเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายดาย และทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้อย่างหมดจด อีกระดับของความสะดวกสบายและความยืดหยุ่น
ระบบกรอง HEPA กรองได้มากกว่า 99.9%หายใจได้เต็มปอด: ด้วยตัวกรอง HEPA ที่ช่วยให้อากาศภายในอาคารสะอาดและดีต่อสุขภาพ ดักจับอนุภาคฝุ่นได้ 99.9% (ทดสอบตามมาตรฐาน EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ เพื่อบ้านที่ถูกสุขลักษณะและสะอาดเอี่ยม – ปราศจากฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้
หัวแปรงเทอร์โบประสิทธิภาพสูง
- เทคโนโลยีหัวดูดพื้นล้ำสมัย พร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ล้ำลึกในพื้นทุกประเภท
- ระบบซีลที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้มั่นใจในพลังดูดสูงสุดและกำจัดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ต้องรับมือกับคราบสกปรกที่ฝังแน่น
- กำจัดขนสัตว์เลี้ยง ฝุ่น และเศษสกปรกชิ้นใหญ่ จากพรม พื้นแข็ง และเบาะผ้าได้อย่างง่ายดาย
มอเตอร์ BLDC ความเร็วสูง – ทรงพลังและทนทาน
- ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่น่าประทับใจ ด้วยความเร็วรอบสูงและพลังดูดที่เหมาะสมที่สุด
- ระบบขับเคลื่อนแบบไร้แปรงถ่าน เพื่อความทนทานและเชื่อถือได้ – ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่น
ทำความสะอาดเงียบเป็นพิเศษ (สูงสุด 78 เดซิเบล)
- ดูดฝุ่นด้วยความเงียบเป็นพิเศษ สูงสุดเพียง 78 เดซิเบล – เพื่อบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
- เหมาะสำหรับครัวเรือนที่มีเด็กและสัตว์เลี้ยง – ไม่รบกวนด้วยเสียงดังที่เกินความจำเป็น
โหมดการทำความสะอาด 3 รูปแบบ – ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
- ปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นและระดับความสกปรกที่แตกต่างกัน เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
- โหมด Min เพื่อการประหยัดพลังงานและใช้งานได้นานสูงสุด 40 นาที
- พลังสูงสุด สำหรับคราบสกปรกฝังแน่น – เพื่อผลลัพธ์ที่สะอาดแวววาว
ชาร์จผ่าน USB-C – เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
- รองรับกับที่ชาร์จแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ – เพิ่มความยืดหยุ่นและสะดวกสบายในการชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของคุณ
- ไม่มีปัญหาสายไฟพันกัน – เรียบง่ายและใช้งานได้จริง
- การใช้สายชาร์จแบบสากล ช่วยให้ชาร์จได้เร็วขึ้นและลดขยะอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ครบครัน – ใช้งานได้หลากหลายและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
- อุปกรณ์เสริมครบชุด: หัวดูดตามซอก, แปรงปัดฝุ่นขนนุ่ม และแท่นยึดผนัง – ครบทุกความต้องการสำหรับการทำความสะอาดบ้าน
- การจัดเก็บแบบประหยัดพื้นที่ – เหมาะสำหรับอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่มีจำกัด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|100 - 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 - 60
|ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
|< 78
|ความจุ (มล.)
|600
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (/นาที)
|โหมด eco! efficiency: / ประมาณ 40 โหมดปกติ (Normal mode) : / ประมาณ 20 โหมดพลังแรงสูง (Boost mode): / ประมาณ 9
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบมาตรฐาน (นาที)
|240
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|2.064
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|4.187
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1100 x 250 x 224
Scope of supply
- ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA (EN 1822:1998)
- ตัวกรองประสิทธิภาพสูง: 1 ชิ้นส่วน
- หัวดูดตามซอก
- หัวดูดเฟอร์นิเจอร์ 2-in-1
- แท่นยึดผนังขนาดเล็ก
อุปกรณ์
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: สายชาร์จ USB-C ขนาด 5 โวลต์ - 12 โวลต์ + อะแดปเตอร์ (อย่างละ 1 ชิ้น)
- ระบบถังเก็บฝุ่นที่ไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่น
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- พื้นปูพรม
- สิ่งสกปรก
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย
- สิ่งสกปรกหยาบ
- สิ่งสกปรกละเอียด
- ฝุ่นแห้ง
- ขนสัตว์