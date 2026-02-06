เครื่องดูดฝุ่น VC 3 (ERP)

VC 3 (ERP) เป็นเครื่องดูดฝุ่นระบบมัลติไซโคลน ที่ไม่มีการสูญเสียแรงดูดแม้ไม่มีถุงเก็บฝุ่น มาพร้อมกับถังเก็บฝุ่นโปร่งใสที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ ใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง

ด้วยถังเก็บฝุ่นโปร่งใสของ VC 3 (ERP) คุณไม่เพียงแค่ประหยัดเงินที่ต้องใช้ในการซื้อถุงเก็บฝุ่นเท่านั้น แต่ยังสามารถมองเห็นประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ทรงพลังของเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างชัดเจน เครื่องดูดฝุ่นระบบมัลติไซโคลนที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ สามารถทำความสะอาดพื้นและพรมได้อย่างง่ายดายโดยไม่สูญเสียแรงดูด และยังเหมาะสำหรับการทำความสะอาดตามที่แคบ มุม ขอบ และพื้นที่ที่เข้าถึงยากอื่นๆ ด้วยดีไซน์สีขาวและขนาดที่กะทัดรัด เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะกับบ้านครอบครัวยุคใหม่ในเอเชีย อีกทั้งยังเป็นมิตรกับครอบครัวด้วยการติดตั้งไส้กรอง HEPA 13 เพื่ออากาศที่สะอาด ใช้งานง่าย และเสียงเงียบ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่น VC 3 (ERP): เทคโนโลยีมัลติไซโคลน
เทคโนโลยีมัลติไซโคลน
ไม่สูญเสียกำลังในการดูด ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องใช้ถุงกรอง ถังเก็บฝุ่นสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำ
เครื่องดูดฝุ่น VC 3 (ERP): ไส้กรอง HEPA 13
ไส้กรอง HEPA 13
ดูดสิ่งสกปรกและอนุภาคต่างๆ ได้ 99.95% ปกป้องสุขภาพ ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน
เครื่องดูดฝุ่น VC 3 (ERP): เสียงรบกวนน้อย
เสียงรบกวนน้อย
ไม่รบกวนชีวิตประจำวัน ใช้งานสะดวก
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
  • ไม่เปลืองแรง
  • ปกป้องสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 700
รัศมีการทำงาน (ม.) 7.5
ความจุถังเก็บสิ่งสกปรก (ลิตร) (ลิตร) 0.9
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ)) 76
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 1.5 ม.
  • ท่อดูดแบบยืดไสลด์ , วัสดุ: โลหะ
  • ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 13
  • หัวดูดพื้น
  • หัวดูดตามซอก
  • แปรงขัดดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์

อุปกรณ์

  • มือจับแบบนุ่ม
  • ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
  • ระบบม้วนสายอัตโนมัติ

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • พื้นปูพรม
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
อุปกรณ์เสริม