เครื่องดูดฝุ่น VC 3 (ERP)
VC 3 (ERP) เป็นเครื่องดูดฝุ่นระบบมัลติไซโคลน ที่ไม่มีการสูญเสียแรงดูดแม้ไม่มีถุงเก็บฝุ่น มาพร้อมกับถังเก็บฝุ่นโปร่งใสที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ ใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง
ด้วยถังเก็บฝุ่นโปร่งใสของ VC 3 (ERP) คุณไม่เพียงแค่ประหยัดเงินที่ต้องใช้ในการซื้อถุงเก็บฝุ่นเท่านั้น แต่ยังสามารถมองเห็นประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ทรงพลังของเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างชัดเจน เครื่องดูดฝุ่นระบบมัลติไซโคลนที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ สามารถทำความสะอาดพื้นและพรมได้อย่างง่ายดายโดยไม่สูญเสียแรงดูด และยังเหมาะสำหรับการทำความสะอาดตามที่แคบ มุม ขอบ และพื้นที่ที่เข้าถึงยากอื่นๆ ด้วยดีไซน์สีขาวและขนาดที่กะทัดรัด เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะกับบ้านครอบครัวยุคใหม่ในเอเชีย อีกทั้งยังเป็นมิตรกับครอบครัวด้วยการติดตั้งไส้กรอง HEPA 13 เพื่ออากาศที่สะอาด ใช้งานง่าย และเสียงเงียบ
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีมัลติไซโคลนไม่สูญเสียกำลังในการดูด ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องใช้ถุงกรอง ถังเก็บฝุ่นสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำ
ไส้กรอง HEPA 13ดูดสิ่งสกปรกและอนุภาคต่างๆ ได้ 99.95% ปกป้องสุขภาพ ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน
เสียงรบกวนน้อยไม่รบกวนชีวิตประจำวัน ใช้งานสะดวก
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
- ไม่เปลืองแรง
- ปกป้องสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|700
|รัศมีการทำงาน (ม.)
|7.5
|ความจุถังเก็บสิ่งสกปรก (ลิตร) (ลิตร)
|0.9
|ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
|76
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|4.4
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 1.5 ม.
- ท่อดูดแบบยืดไสลด์ , วัสดุ: โลหะ
- ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 13
- หัวดูดพื้น
- หัวดูดตามซอก
- แปรงขัดดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
- มือจับแบบนุ่ม
- ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
- ระบบม้วนสายอัตโนมัติ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- พื้นปูพรม
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )