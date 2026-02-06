เครื่องดูดฝุ่นมือถือ VCS 3 Cordless
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่นพร้อมรูปลักษณ์ทันสมัย: เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย VCS 3 น้ำหนักเบากะทัดรัด สะดวกใช้งานง่าย และยังเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เข้าถึงทุกซอกมุมภายในบ้านได้อย่างดีเยี่ยม
น้ำหนักเบาพร้อมประสิทธิภาพการทำความสะอาดอันทรงพลัง: เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย VCS 3 ไร้ถุงเก็บฝุ่น พร้อมดีไซน์เพรียวบางและสวยงามดึงดูดใจสำหรับการตกแต่งภายในบ้านทุกแบบ ด้วยพลังดูดสูงถึง 20 kPa มอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูงขนาด 300 วัตต์ เทคโนโลยีมัลติไซโคลนช่วยขจัดฝุ่นออกจากการไหลของอากาศโดยไม่สูญเสียแรงดูด ฟังก์ชันอัจฉริยะมากมายรับประกันผลลัพธ์ที่สะอาดและเพิ่มความสะดวกสบายเมื่อดูดฝุ่น: การดูดฝุ่นเข้าไปใต้เฟอร์นิเจอร์ทำได้ง่ายด้วยหัวดูดพื้นเรียบ ในขณะที่ไฟ LED บนหัวดูดพื้นช่วยในการตรวจจับสิ่งสกปรก และฟังก์ชันการทิ้งฝุ่นเพียงคลิกเดียวบนถังเก็บฝุ่นช่วยลดการสัมผัสจากสิ่งสกปรก
คุณสมบัติและจุดเด่น
น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ เพรียวบาง และขนาดกะทัดรัดมีน้ำหนักเพียง 1 กิโลกรัม ทำให้ถือได้สะดวกมาก ใช้งานง่ายและทำความสะอาดง่าย
เทคโนโลยีมัลติไซโคลนโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีมัลติไซโคลนล่าสุดเพื่อพลังดูดสูงคงที่ แม้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ไฟ LEDไฟ LED สว่างช่วยให้มองเห็นฝุ่นได้ง่ายขึ้น เพื่อการดักจับสิ่งสกปรกที่เชื่อถือได้มากขึ้น
การทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์เป็นเรื่องง่าย
- หัวดูดพื้นเรียบเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดาย
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน(brushless)อันทรงพลัง
- แบตเตอรี่ 18 โวลต์และมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (brushless) อันทรงพลังให้พลังดูด 20 kPa เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดทุกวันในบ้านหรือในรถยนต์
ควบคุมความแรงได้ 3 ระดับ
- โหมดมาตรฐานสำหรับการทำความสะอาดประจำวันวัน
- โหมดบูสต์สำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดูดสูง เช่น การทำความสะอาดเฉพาะจุดที่สกปรกมาก
- โหมด Eco ใช้งานได้สูงสุด 40 นาทีในการใช้งานง่ายๆ เช่น ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากพื้นแข็ง
Discontinued item
- การปรับแรงดูดให้เหมาะสมกับงานทำความสะอาดทำได้ง่ายและรวดเร็ว
- การทิ้งฝุ่นออกจากถังเก็บได้ง่ายเพียงคลิกเดียว
ใช้งานได้หลากหลาย
- สำหรับทำความสะอาดพื้นแข็ง พรม เฟอร์นิเจอร์ และยานพาหนะทุกประเภท
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกมากมายสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและความต้องการในการทำความสะอาด
แท่นวางเครื่อง
- แท่นวางเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้จริง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
|<= 79
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|18
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
|40
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (ชม.)
|3.5
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|100 - 240 / 50 - 60
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|1.803
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|5.047
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|236 x 259 x 1100
Scope of supply
- แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ 18 V / 2.5 Ah (1 ก้อน)
- ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 12 (EN1822:1998)
- หัวดูดตามซอก
อุปกรณ์
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: เครื่องชาร์จมาตรฐานพลังงานแบตเตอรี่ 18 โวลต์ (1 ชิ้น)
- มือจับแบบนุ่ม
- ระบบถังเก็บฝุ่นที่ไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่น
- ตัวควบคุมกำลังไฟฟ้า: มี 3 ระดับพลังงาน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
- เบาะ