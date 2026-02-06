เครื่องดูดฝุ่นมือถือ VCS 3 Cordless

ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่นพร้อมรูปลักษณ์ทันสมัย: เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย VCS 3 น้ำหนักเบากะทัดรัด สะดวกใช้งานง่าย และยังเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เข้าถึงทุกซอกมุมภายในบ้านได้อย่างดีเยี่ยม

น้ำหนักเบาพร้อมประสิทธิภาพการทำความสะอาดอันทรงพลัง: เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย VCS 3 ไร้ถุงเก็บฝุ่น พร้อมดีไซน์เพรียวบางและสวยงามดึงดูดใจสำหรับการตกแต่งภายในบ้านทุกแบบ ด้วยพลังดูดสูงถึง 20 kPa มอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูงขนาด 300 วัตต์ เทคโนโลยีมัลติไซโคลนช่วยขจัดฝุ่นออกจากการไหลของอากาศโดยไม่สูญเสียแรงดูด ฟังก์ชันอัจฉริยะมากมายรับประกันผลลัพธ์ที่สะอาดและเพิ่มความสะดวกสบายเมื่อดูดฝุ่น: การดูดฝุ่นเข้าไปใต้เฟอร์นิเจอร์ทำได้ง่ายด้วยหัวดูดพื้นเรียบ ในขณะที่ไฟ LED บนหัวดูดพื้นช่วยในการตรวจจับสิ่งสกปรก และฟังก์ชันการทิ้งฝุ่นเพียงคลิกเดียวบนถังเก็บฝุ่นช่วยลดการสัมผัสจากสิ่งสกปรก

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นมือถือ VCS 3 Cordless: น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ เพรียวบาง และขนาดกะทัดรัด
มีน้ำหนักเพียง 1 กิโลกรัม ทำให้ถือได้สะดวกมาก ใช้งานง่ายและทำความสะอาดง่าย
เครื่องดูดฝุ่นมือถือ VCS 3 Cordless: เทคโนโลยีมัลติไซโคลน
โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีมัลติไซโคลนล่าสุดเพื่อพลังดูดสูงคงที่ แม้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
เครื่องดูดฝุ่นมือถือ VCS 3 Cordless: ไฟ LED
ไฟ LED สว่างช่วยให้มองเห็นฝุ่นได้ง่ายขึ้น เพื่อการดักจับสิ่งสกปรกที่เชื่อถือได้มากขึ้น
การทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์เป็นเรื่องง่าย
  • หัวดูดพื้นเรียบเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดาย
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน(brushless)อันทรงพลัง
  • แบตเตอรี่ 18 โวลต์และมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (brushless) อันทรงพลังให้พลังดูด 20 kPa เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดทุกวันในบ้านหรือในรถยนต์
ควบคุมความแรงได้ 3 ระดับ
  • โหมดมาตรฐานสำหรับการทำความสะอาดประจำวันวัน
  • โหมดบูสต์สำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดูดสูง เช่น การทำความสะอาดเฉพาะจุดที่สกปรกมาก
  • โหมด Eco ใช้งานได้สูงสุด 40 นาทีในการใช้งานง่ายๆ เช่น ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากพื้นแข็ง
  • การปรับแรงดูดให้เหมาะสมกับงานทำความสะอาดทำได้ง่ายและรวดเร็ว
  • การทิ้งฝุ่นออกจากถังเก็บได้ง่ายเพียงคลิกเดียว
ใช้งานได้หลากหลาย
  • สำหรับทำความสะอาดพื้นแข็ง พรม เฟอร์นิเจอร์ และยานพาหนะทุกประเภท
  • อุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกมากมายสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและความต้องการในการทำความสะอาด
แท่นวางเครื่อง
  • แท่นวางเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้จริง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ)) <= 79
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 18
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที) 40
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (ชม.) 3.5
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) 100 - 240 / 50 - 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 1.803
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 5.047
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 236 x 259 x 1100

Scope of supply

  • แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ 18 V / 2.5 Ah (1 ก้อน)
  • ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 12 (EN1822:1998)
  • หัวดูดตามซอก

อุปกรณ์

  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: เครื่องชาร์จมาตรฐานพลังงานแบตเตอรี่ 18 โวลต์ (1 ชิ้น)
  • มือจับแบบนุ่ม
  • ระบบถังเก็บฝุ่นที่ไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่น
  • ตัวควบคุมกำลังไฟฟ้า: มี 3 ระดับพลังงาน
เครื่องดูดฝุ่นมือถือ VCS 3 Cordless
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
  • เบาะ
อุปกรณ์เสริม