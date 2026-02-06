เครื่องดูดฝุ่นมือถือ VCS 5 Cordless *SEA
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะบนพื้นแข็งหรือพรม: เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบตเตอรี่ VCS 5 พร้อมเทคโนโลยี 2 แปรงลูกกลิ้ง ทำให้ดูดฝุ่นได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมพร้อมความสะดวกสบายสูงสุด: เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบตเตอรี่ VCS 5 พร้อมมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ( Brushless DC Motor) อันทรงพลัง (สูงถึง 460 วัตต์) และเทคโนโลยี 2 แปรงลูกกลิ้งที่ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมมาก สามารถดูดเก็บสิ่งสกปรกได้อย่างรวดเร็วทั้งสองทิศทางในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะบนพื้นแข็งหรือพรม ระบบมัลติไซโคลนพร้อมแผ่นกรอง HEPA ช่วยให้มั่นใจได้ถึงพลังดูดสูงคงที่ และอากาศที่สะอาด นอกจากนี้ คุณสมบัติอันชาญฉลาดมากมายได้รับการออกแบบเพื่อให้ประสบการณ์การทำความสะอาดง่ายขึ้น เช่น การทิ้งฝุ่นในถังเก็บที่ง่ายเพียงคลิกเดียว สถานีชาร์จแบบ HMI ที่ใช้งานง่าย ข้อต่อดูดฝุ่นที่ยืดหยุ่น และระบบไฟส่องสว่างบนพื้น สวิตช์และการออกแบบที่จับได้สองด้าน เครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งตรงสุดคลาสสิกนี้จึงกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือที่ใช้งานได้จริงภายในเวลาไม่กี่วินาที อุปกรณ์มาตรฐานที่มียังรวมถึงหัวดูดเบาะและหัวดูดตามซอกมุมด้วย
คุณสมบัติและจุดเด่น
พลังดูดที่โดดเด่นมอเตอร์ความเร็วสูงแบบไร้แปรงถ่าน (brushless) กำลังสูง 460 W และแบตเตอรี่ 25.2 V ระบบทำความสะอาดแบบมัลติไซโคลนพร้อมแผ่นกรอง HEPA 12 เพื่อพลังดูดคงที่ พลังดูดคงที่และระยะเวลาใช้งานสูงสุด 80 นาทีในโหมดประหยัดพลังงาน ( eco mode.)
เทคโนโลยีสองแปรงลูกกลิ้งประสิทธิภาพการทำความสะอาดเป็นสองเท่าเนื่องจากสามารถดูดสิ่งสกปรกจากด้านหน้าและด้านหลังได้ ใช้งานได้ทั่วถึงบนพื้นแข็งและพรม
ไฟ LED อัจฉริยะเพื่อการทำความสะอาดที่ดีขึ้นในบริเวณที่มืด การโต้ตอบการใช้งานและข้อผิดพลาดต่างๆ ผ่านหน้าจอ LED ที่อ่านได้ง่าย การแสดงสถานะของแบตเตอรี่อย่างชัดเจน
ที่ชาร์จแบตเตอรี่
- เริ่มต้นการชาร์จได้เองเมื่ออุปกรณ์อยู่บนสถานีชาร์จ
- แท่นวางเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้จริง
การจัดการที่ง่ายและใช้งานได้จริง
- ดีไซน์บางเฉียบและการกระจายน้ำหนักที่ลงตัว ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย
- การออกแบบสวิตช์และด้ามจับที่ได้รับสิทธิบัตร สามารถจับและควบคุมสวิตช์ได้ทั้งสองด้าน เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่ดีที่สุด
ใช้งานได้หลากหลาย
- สำหรับทำความสะอาดพื้น พรม เฟอร์นิเจอร์ และยานพาหนะทุกประเภท
- อุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมสำหรับทุกความต้องการในการทำความสะอาดที่บ้าน
การใช้งานง่าย
- สามารถปรับกำลังไฟได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้นอยู่กับการใช้งาน
- การทิ้งฝุ่นและทำความสะอาดฟิลเตอร์ได้ง่ายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
|ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
|>= 72
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|ความจุของแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง)
|2.5
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
|สูงสุด 80
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (ชม.)
|3.5
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|100 - 240 / 50 - 60
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|1.426
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|5.514
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|255 x 150 x 1060
Scope of supply
- แบตเตอรี่: 25.2 V / 2.5 Ah (1 ก้อน)
- ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 12 (EN1822:1998)
- แปรงขัดดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์
- หัวดูดตามซอก
อุปกรณ์
- ตัวควบคุมกำลังไฟฟ้า: มี 3 ระดับพลังงาน
- มือจับแบบนุ่ม
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- เบาะ