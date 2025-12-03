เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 1 Classic *KAP
เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 1 Classic สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ตัวถังเป็นพลาสติกอย่างหนา ความจุ 15 ลิตร
เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 1 Classic: อุปกรณ์ทรงพลัง 1,200 วัตต์ พร้อมถังสเตนเลสสตีลขนาด 15 ลิตรที่ทนทาน โดดเด่นที่ พลังการทำความสะอาดที่รวดเร็วและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 1 s Classic มาพร้อมหัวดูด 2 ชั้นสำหรับดูดฝุ่นได้ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน หรือแม้แต่ในรถยนต์ ใช้งานได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก มีถุงกรองกระดาษที่มาพร้อมตัวเครื่อง สำหรับดูดฝุ่นแห้ง รวมถึงหัวดูดพื้นแบบอเนกประสงค์สำหรับการทำความสะอาดแบบเปียกและแบบแห้ง มีฟังชั่นอื่นๆได้แก่ ฟังก์ชันเป่าลม ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม ตะขอเกี่ยวสาย และที่จับที่เหมาะกับสรีระ
คุณสมบัติและจุดเด่น
เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบดูดสิ่งสกปรกที่เปียกและแห้งได้อย่างง่ายดาย
ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพในกรณีที่ไม่สามารถดูดฝุ่นได้ สามารถใช้ฟังก์ชั่นโบลเวอร์ที่ใช้งานได้จริง
ถังขยะพลาสติก 15 ลิตรแข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อน และมีความจุสูง
การออกแบบที่กะทัดรัด
- เหมาะสำหรับพื้นผิวแข็งทุกชนิด
- พื้นที่จัดเก็บขนาดกะทัดรัด
ที่เก็บสายไฟและอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้จริง มีช่องเสริมสำหรับจัดเก็บของ
- ประหยัดพื้นที่ ปลอดภัย และจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่ให้มาด้วย
ที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- อุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกในการขนส่ง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|Rated input power (วัตต์)
|1200
|แรงดูด (วัตต์)
|180
|ความจุ (ลิตร)
|15
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|พลาสติก
|สายไฟ (ม.)
|5
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
|35
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|75
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|3.85
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|5.8
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|331 x 352 x 462
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 1.5 ม.
- หัวทำความสะอาดแบบเปียกและแห้ง: ที่หนีบ
- หัวดูดตามซอก
- ท่อสำหรับดูดสิ่งสกปรกตามซอก: 2 ชิ้นส่วน, 0.5 ม., 35 มม., พลาสติก
- ตัวกรองโฟม: 1 ชิ้นส่วน
- ถุงกรองกระดาษ: 1 ชิ้นส่วน
- ถุงกรองแบบผ้า: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ฟังก์ชั่นเป่าลม
- ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมบนถังเครื่อง
- ตะขอเก็บสายไฟ
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
- ล้อ
รูปแบบการใช้งาน
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- ระเบียง
- โรงจอดรถ
- ห้องเก็บของใต้ดิน
- ห้องนั่งเล่น
- บริเวณทางเข้า
- ภายในรถยนต์
- ของเหลว
- เวิร์คช้อป
- ห้องทำงานอดิเรก