เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 1s Classic

เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 1s Classic สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ตัวถังเป็น สแตนเลส ความจุ 18 ลิตร

เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 1s Classic ทำงานด้วยกำลัง 1,300 วัตต์ มาพร้อมถังสเตนเลสสตีลขนาด 18 ลิตรที่ทนทาน โดดเด่นที่ พลังการทำความสะอาดที่รวดเร็วและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 1 s Classic มาพร้อมหัวดูด 2 ชั้นสำหรับดูดฝุ่นได้ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน หรือแม้แต่ในรถยนต์ ใช้งานได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก มีถุงกรองกระดาษที่มาพร้อมตัวเครื่อง สำหรับดูดฝุ่นแห้ง รวมถึงหัวดูดพื้นแบบอเนกประสงค์สำหรับการทำความสะอาดแบบเปียกและแบบแห้ง มีฟังชั่นอื่นๆได้แก่ ฟังก์ชันเป่าลม ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม ตะขอเกี่ยวสาย และที่จับที่เหมาะกับสรีระ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 1s Classic: เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ
เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ
ดูดสิ่งสกปรกที่เปียกและแห้งได้อย่างง่ายดาย
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 1s Classic: ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
ในกรณีที่ไม่สามารถดูดฝุ่นได้ สามารถใช้ฟังก์ชั่นโบลเวอร์ที่ใช้งานได้จริง
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 1s Classic: ถังเก็บฝุ่นสแตนเลส 18 ลิตร
ถังเก็บฝุ่นสแตนเลส 18 ลิตร
แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อน และมีความจุสูง
พร้อมหัวดูด 2 หัว
  • เหมาะสำหรับพื้นผิวแข็งทุกชนิด
ที่เก็บสายไฟและอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้จริง มีช่องเสริมสำหรับจัดเก็บของ
  • ประหยัดพื้นที่ ปลอดภัย และจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่ให้มาด้วย
ที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • อุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกในการขนส่ง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

Rated input power (วัตต์) 1300
แรงดูด (วัตต์) 200
ความจุ (ลิตร) 18
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
สายไฟ (ม.) 5
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.) 35
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 76
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.65
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 7.027
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 398.6 x 398.6 x 518.8

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 1.5 ม.
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 0.5 ม.
  • ความกว้างท่อดูดที่กำหนด: 35 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
  • หัวทำความสะอาดแบบเปียกและแห้ง: ที่หนีบ
  • หัวดูดฝุ่นสิ่งสกปรกชนิดแห้ง: สามารถสลับสำหรับพรมและพื้นแข็ง
  • หัวดูดตามซอก
  • ตัวกรองโฟม: 1 ชิ้นส่วน
  • ถุงกรองกระดาษ: 1 ชิ้นส่วน
  • ถุงกรองแบบผ้า: 1 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ฟังก์ชั่นเป่าลม
  • ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมบนถังเครื่อง
  • พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
  • ตะขอเก็บสายไฟ
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
  • ล้อ
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 1s Classic
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 1s Classic
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 1s Classic
รูปแบบการใช้งาน
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • ระเบียง
  • โรงจอดรถ
  • ห้องเก็บของใต้ดิน
  • ห้องนั่งเล่น
  • บริเวณทางเข้า
  • ภายในรถยนต์
  • ของเหลว
  • เวิร์คช้อป
  • ห้องทำงานอดิเรก
อุปกรณ์เสริม