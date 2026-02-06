เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งแบบไร้สาย WD 3 Battery Premium

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 3 Battery มาพร้อมกับภาชนะสแตนเลสขนาด 17 ลิตร มีแบตเตอรี่แยกออกจากตัวเครื่อง

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ WD 3 Battery Premium ในการทำความสะอาด สามารถทำความสะอาด ฝุ่นผง เศษขยะ หรือ น้ำเลอะพื้น คราบอื่นๆ ได้อย่างหมดจดรวมถึงยังมีถังสแตนเลสที่มีความจุมากถึง 17 ลิตร มาพร้อมกับตัวกรองที่ทำให้การดูดฝุ่นทั้งแห้งและเปียกทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง ด้ามจับสามารถถอดออกได้ และยังสามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้โดยตรงกับท่อดูดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างหากหลาย สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 30 นาทีโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ มีฟังก์ชั่นโบลเวอร์ ระบบล็อคแบบดึงและดัน และมีด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งแบบไร้สาย WD 3 Battery Premium: แบตเตอรี่ 36 V สามารถถอดเปลี่ยนได้
แบตเตอรี่ 36 V สามารถถอดเปลี่ยนได้
ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจึงทำให้มีอิสระในการทำความสะอาด เทคโนโลยีเรียลไทม์พร้อมจอแสดงผลแบตเตอรี่ LCD เวลาในการทำงานที่เหลือและความจุของแบตเตอรี่ ระบบพลังงานแบตเตอรี่ 36 V
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งแบบไร้สาย WD 3 Battery Premium: ตลับตัวกรองรุ่นพิเศษ
ตลับตัวกรองรุ่นพิเศษ
สำหรับการดูดฝุ่นทั้งแบบเปียกและแห้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรอง
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งแบบไร้สาย WD 3 Battery Premium: ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
ฟังก์ชั่นการเป่าลมช่วยทำความสะอาดในส่วนที่การดูดฝุ่นเข้าไม่ถึง ยกตัวอย่างเช่นการกำจัดสิ่งสกปรกอย่างหมดจด
หัวทำความสะอาดพื้นและท่อดูด
  • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกแบบแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ
  • เพื่อความสะดวกสบายและยืดหยุ่นสูงสุดในการดูดฝุ่น
ที่จับที่ถอดออกได้
  • หัวฉีดแบบต่างๆ สามารถต่อเข้ากับท่อดูดได้โดยตรง
  • เพื่อการดูดฝุ่นที่ง่ายดายแม้ในพื้นที่ที่แคบที่สุด
ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
  • จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก
จัดเก็บอุปกรณ์เสริมได้ง่าย
  • ท่อดูดที่เข้าถึงได้ง่าย ประหยัดสายไฟ และมีที่เก็บอุปกรณ์เสริม
ระบบล็อคแบบ "Pull & Push"
  • เพื่อการเปิดและปิดถังเก็บอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย
ที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ทำความสะอาดขนาดใหญ่
  • เครื่องสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
Rated input power (วัตต์) 300
แรงดูด (วัตต์) 80
แรงดูด (ม.บาร์) สูงสุด 110
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) สูงสุด 40
ความจุ (ลิตร) 17
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
ส่วนประกอบสี หัวอุปกรณ๋ สีเหลือง ที่จัดเก็บ สแตนเลส ตัวกันกระแทก สีเหลือง
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.) 35
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 36
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม) ประมาณ 70 (2,5 แอมป์) / ประมาณ 140 (5 แอมแปร์ชั่วโมง)
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที) ประมาณ 15 (2,5 แอมป์) / ประมาณ 30 (5 แอมแปร์ชั่วโมง)
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 67
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 5.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8.573
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 388 x 340 x 525

Scope of supply

  • รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
  • ความยาวสายดูด: 2 ม.
  • ประเภทของสายดูด: พร้อมด้ามจับแบบโค้ง
  • วัสดุของสายดูด: พลาสติก
  • ที่จับที่ถอดออกได้
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 0.5 ม.
  • ความกว้างท่อดูดที่กำหนด: 35 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
  • หัวทำความสะอาดแบบเปียกและแห้ง: ที่หนีบ
  • หัวดูดตามซอก
  • ไส้กรอง: 1 ชิ้นส่วน, วัสดุธรรมชาติ (กระดาษ)
  • ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน, 3 ชั้น

อุปกรณ์

  • ฟังก์ชั่นเป่าลม
  • สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ล้อหมุนได้ไม่มีเบรก: 4 ชิ้นส่วน
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งแบบไร้สาย WD 3 Battery Premium
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งแบบไร้สาย WD 3 Battery Premium

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ระเบียง
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • สวน
  • ภายในรถยนต์
  • ของเหลว
  • เวิร์คช้อป
  • โรงจอดรถ
  • ห้องเก็บของใต้ดิน
  • บริเวณทางเข้า
  • ห้องทำงานอดิเรก
อุปกรณ์เสริม