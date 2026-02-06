เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งแบบไร้สาย WD 3 Battery Premium
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 3 Battery มาพร้อมกับภาชนะสแตนเลสขนาด 17 ลิตร มีแบตเตอรี่แยกออกจากตัวเครื่อง
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ WD 3 Battery Premium ในการทำความสะอาด สามารถทำความสะอาด ฝุ่นผง เศษขยะ หรือ น้ำเลอะพื้น คราบอื่นๆ ได้อย่างหมดจดรวมถึงยังมีถังสแตนเลสที่มีความจุมากถึง 17 ลิตร มาพร้อมกับตัวกรองที่ทำให้การดูดฝุ่นทั้งแห้งและเปียกทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง ด้ามจับสามารถถอดออกได้ และยังสามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้โดยตรงกับท่อดูดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างหากหลาย สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 30 นาทีโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ มีฟังก์ชั่นโบลเวอร์ ระบบล็อคแบบดึงและดัน และมีด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
คุณสมบัติและจุดเด่น
แบตเตอรี่ 36 V สามารถถอดเปลี่ยนได้ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจึงทำให้มีอิสระในการทำความสะอาด เทคโนโลยีเรียลไทม์พร้อมจอแสดงผลแบตเตอรี่ LCD เวลาในการทำงานที่เหลือและความจุของแบตเตอรี่ ระบบพลังงานแบตเตอรี่ 36 V
ตลับตัวกรองรุ่นพิเศษสำหรับการดูดฝุ่นทั้งแบบเปียกและแห้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรอง
ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพฟังก์ชั่นการเป่าลมช่วยทำความสะอาดในส่วนที่การดูดฝุ่นเข้าไม่ถึง ยกตัวอย่างเช่นการกำจัดสิ่งสกปรกอย่างหมดจด
หัวทำความสะอาดพื้นและท่อดูด
- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกแบบแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ
- เพื่อความสะดวกสบายและยืดหยุ่นสูงสุดในการดูดฝุ่น
ที่จับที่ถอดออกได้
- หัวฉีดแบบต่างๆ สามารถต่อเข้ากับท่อดูดได้โดยตรง
- เพื่อการดูดฝุ่นที่ง่ายดายแม้ในพื้นที่ที่แคบที่สุด
ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
- จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก
จัดเก็บอุปกรณ์เสริมได้ง่าย
- ท่อดูดที่เข้าถึงได้ง่าย ประหยัดสายไฟ และมีที่เก็บอุปกรณ์เสริม
ระบบล็อคแบบ "Pull & Push"
- เพื่อการเปิดและปิดถังเก็บอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย
ที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ทำความสะอาดขนาดใหญ่
- เครื่องสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
|Rated input power (วัตต์)
|300
|แรงดูด (วัตต์)
|80
|แรงดูด (ม.บาร์)
|สูงสุด 110
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|สูงสุด 40
|ความจุ (ลิตร)
|17
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|ส่วนประกอบสี
|หัวอุปกรณ๋ สีเหลือง ที่จัดเก็บ สแตนเลส ตัวกันกระแทก สีเหลือง
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
|35
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|36
|ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
|ประมาณ 70 (2,5 แอมป์) / ประมาณ 140 (5 แอมแปร์ชั่วโมง)
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
|ประมาณ 15 (2,5 แอมป์) / ประมาณ 30 (5 แอมแปร์ชั่วโมง)
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|67
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|5.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8.573
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- ความยาวสายดูด: 2 ม.
- ประเภทของสายดูด: พร้อมด้ามจับแบบโค้ง
- วัสดุของสายดูด: พลาสติก
- ที่จับที่ถอดออกได้
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 0.5 ม.
- ความกว้างท่อดูดที่กำหนด: 35 มม.
- วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
- หัวทำความสะอาดแบบเปียกและแห้ง: ที่หนีบ
- หัวดูดตามซอก
- ไส้กรอง: 1 ชิ้นส่วน, วัสดุธรรมชาติ (กระดาษ)
- ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน, 3 ชั้น
อุปกรณ์
- ฟังก์ชั่นเป่าลม
- สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ล้อหมุนได้ไม่มีเบรก: 4 ชิ้นส่วน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ระเบียง
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- สวน
- ภายในรถยนต์
- ของเหลว
- เวิร์คช้อป
- โรงจอดรถ
- ห้องเก็บของใต้ดิน
- บริเวณทางเข้า
- ห้องทำงานอดิเรก