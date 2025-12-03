เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 3 C Premium 17L *EU

WD 3 S V-17/4/20 มีทั้งประสิทธิภาพด้วยถังเก็บฝุ่นแบบสแตนเลสขนาด 17 ลิตร และประสิทธิภาพตัวกรองแบบทรงกระบอก มีสายไฟฟ้ายาว 4 เมตร. มีสายดูดยาว 2 เมตร. และที่จัดอุปกรณ์ และมีขนาดกะทัดรัด

WD 3 S V-17/4/20 มีแรงดูดที่ทรงพลังและประหยัดพลังงานโดยใช้กำลังไฟเพียง 1000 วัตต์ เครื่องจักรตลอดจนท่อดูดและหัวดูดพื้นเชื่อมต่อกันด้วยคลิปล็อคที่มีความเข้ากันอย่างลงตัว เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดบนพื้นแห้ง สิ่งสกปรกเปียก เศษฝุ่นละเอียดหรือหยาบ เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งโดดเด่นด้วยดีไซน์กะทัดรัดและถังเก็บฝุ่นแบบสแตนเลสขนาด 17 ลิตรที่แข็งแกร่ง สายไฟฟ้ายาว 4 เมตร. สายดูดยาว 2 เมตร. และถุงกรองเก็บฝุ่นแบบฟลีซ ด้วยตัวกรองแบบทรงกระบอก ทำให้สามารถดูดฝุ่นทั้งเปียกและแห้งได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรอง ฟังก์ชั่นโบลเวอร์มีประโยชน์สำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก สายดูดจะถูกจัดเก็บโดยแขวนไว้บนหัวเครื่องจักร จึงช่วยประหยัดพื้นที่ สามารถเก็บสายไฟฟ้าไว้บนขอเกี่ยวสาย ท่อ และหัวดูดพื้นบริเวณกันชนได้ ระบบล็อคแบบ "Pull & Push" ช่วยให้เปิดและปิดภาชนะได้ง่าย ที่จับของเครื่องดูดฝุ่นสามารถถอดออกได้ และอุปกรณ์เสริมสามารถต่อเข้ากับท่อดูดได้โดยตรง ยังฉลาดอีกด้วย: สามารถวางเครื่องมือหรือชิ้นส่วนขนาดเล็กลงบนบริเวณส่วนหัวของเครื่องได้ ที่จับที่มีรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก

คุณสมบัติและจุดเด่น
ไส้กรอง
ไส้กรอง
สำหรับการดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง ติดตั้งและถอดแผ่นกรองได้ง่าย
ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่ประหยัดพื้นที่ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย สามารถจัดเก็บสายไฟได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ขอเกี่ยวสายในตัว
ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
สามารถจัดเก็บท่อดูดและอุปกรณ์ได้ที่ตัวเครื่อง กลไกการรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ทั้งถนัดซ้ายและถนัดขวา
ชั้นเก็บของ
  • สำหรับการจัดเก็บเครื่องมือและชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น สกรูและตะปูอย่างปลอดภัย
ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
  • ฟังก์ชั่นการเป่าลมช่วยทำความสะอาดในส่วนที่การดูดฝุ่นเข้าไม่ถึง
  • ขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดาย เช่น จากเตียงกรวด
ถุงกรองแบบ Fleece
  • ถุงกรองแบบผ้าฟลีซ 3 ชั้น ทนทานต่อการฉีกขาด
  • เพื่อพลังดูดที่ยาวนานขึ้นและการดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
จัดเก็บหัวดูดไว้ที่ตัวเครื่องได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งาน
  • จัดเก็บหัวดูดไว้ที่ตัวเครื่องได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งาน
อุปกรณ์ ท่อดูด และหัวดูดพื้นเชื่อมต่อกันได้อย่างเหมาะสม
  • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกแบบแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ
  • เพื่อความสะดวกสบายและยืดหยุ่นสูงสุดในการดูดฝุ่น
ระบบล็อคแบบ "Pull & Push"
  • เพื่อการเปิดและปิดถังเก็บอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย
ที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • อุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกในการขนส่ง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

Rated input power (วัตต์) 1000
แรงดูด (วัตต์) 230
แรงดูด (ม.บาร์) สูงสุด 230
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) สูงสุด 45
ความจุ (ลิตร) 17
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
ส่วนประกอบสี หัวอุปกรณ๋ สีเหลือง ที่จัดเก็บ สแตนเลส ตัวกันกระแทก สีเหลือง
สายไฟ (ม.) 4
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.) 35
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 74
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.827
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 6.875
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 353 x 328 x 493

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2 ม.
  • ประเภทของสายดูด: พร้อมด้ามจับแบบโค้ง
  • วัสดุของสายดูด: พลาสติก
  • ที่จับที่ถอดออกได้
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 0.5 ม.
  • ความกว้างท่อดูดที่กำหนด: 35 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
  • หัวทำความสะอาดแบบเปียกและแห้ง: ที่หนีบ
  • หัวดูดตามซอก
  • ไส้กรอง: วัสดุธรรมชาติ (กระดาษ)
  • ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน, 3 ชั้น

อุปกรณ์

  • หมุนสวิตช์ (เปิด/ปิด)
  • ฟังก์ชั่นเป่าลม
  • ที่เก็บอุปกรณ์มือจับ
  • ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมบนถังเครื่อง
  • พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
  • ด้ามจับพับได้
  • ตะขอเก็บสายไฟ
  • สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ล้อหมุนได้ไม่มีเบรก: 4 ชิ้นส่วน
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ระเบียง
  • ภายในรถยนต์
  • โรงจอดรถ
  • เวิร์คช้อป
  • ห้องเก็บของใต้ดิน
  • ของเหลว
  • บริเวณทางเข้า
  • ห้องทำงานอดิเรก
อุปกรณ์เสริม