เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 3 P S V-17/4/20

ด้วยถังสแตนเลสขนาด 17 ลิตร จุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟสำหรับเครื่องมือช่าง สายไฟยาว 4 ม. และท่อดูดยาว 2 ม. เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่น WD 3 PS V-17/4/20 รับประกันพลังแรงดูดและประสิทธิภาพในการทำงาน 3 ฟังก์ชั่น ดูดฝุ่น ดูดน้ำและเป่าลม

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่น WD 3 P S V-17/4/20 ทรงพลังและประหยัดพลังงานด้วยการใช้พลังงานเพียง 1,000 วัตต์ ตัวเครื่องรวมทั้งท่อดูดและหัวดูดพื้นแบบ Clips เข้ากันได้อย่างลงตัว เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งสกปรกแบบแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งยังสร้างความประทับใจด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและถังจุสแตนเลสที่ทนทาน ไม่เป็นสนิม ขนาด 17 ลิตร สายไฟยาว 4 ม. ท่อดูดยาว 2 ม. และถุงกรองขนแกะ พร้อมไส้กรองแบบตลับ ทำให้สามารถดูดฝุ่นทั้งเปียกและแห้งได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง สวิตช์เปิด/ปิดสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้า เช่น เลื่อยหรือเครื่องไสได้ ฟังก์ชันเป่าลมมีประโยชน์สำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง การจัดเก็บท่อไว้ที่หัวเครื่องได้ จึงช่วยประหยัดพื้นที่ พร้อมขอเกี่ยวสายไฟ ระบบล็อค "Pull & Push" ช่วยให้เปิดและปิดถังจุได้ง่ายอีกด้วย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 3 P S V-17/4/20: สวิตช์เปิด/ปิดอัตโนมัติสำหรับการทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้า
สวิตช์เปิด/ปิดอัตโนมัติสำหรับการทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้า
สิ่งสกปรกหรือฝุ่นที่เกิดจากการไส เลื่อย หรือการเจียร จะถูกดูดออกได้โดยตรง เครื่องดูดฝุ่นเปิดและปิดโดยอัตโนมัติผ่านเครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 3 P S V-17/4/20: ไส้กรอง
ไส้กรอง
สำหรับการดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง ติดตั้งและถอดแผ่นกรองได้ง่าย
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 3 P S V-17/4/20: ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่ประหยัดพื้นที่ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย สามารถจัดเก็บสายไฟได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ขอเกี่ยวสายในตัว
ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
  • สามารถจัดเก็บท่อดูดและอุปกรณ์ได้ที่ตัวเครื่อง
  • กลไกการรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ทั้งถนัดซ้ายและถนัดขวา
ชั้นเก็บของ
  • สำหรับการจัดเก็บเครื่องมือและชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น สกรูและตะปูอย่างปลอดภัย
ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
  • ฟังก์ชั่นการเป่าลมช่วยทำความสะอาดในส่วนที่การดูดฝุ่นเข้าไม่ถึง
  • ขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดาย เช่น จากพื้นกรวด
  • หัวดูดหลากหลายสำหรับพื้นผิวที่บอบบางหรือวัตถุที่สลับซับซ้อน
ถุงกรองแบบ Fleece
  • ถุงกรองแบบผ้าฟลีซ 3 ชั้น ทนทานต่อการฉีกขาด
  • เพื่อพลังดูดที่ยาวนานขึ้นและการดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
จัดเก็บหัวดูดไว้ที่ตัวเครื่องได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งาน
  • จัดเก็บหัวดูดไว้ที่ตัวเครื่องได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งาน
ที่จับที่ถอดออกได้
  • หัวฉีดแบบต่างๆ สามารถต่อเข้ากับท่อดูดได้โดยตรง
  • เพื่อการดูดฝุ่นที่ง่ายดายแม้ในพื้นที่ที่แคบที่สุด
อุปกรณ์ ท่อดูด และหัวดูดพื้นเชื่อมต่อกันได้อย่างเหมาะสม
  • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกแบบแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ
  • เพื่อความสะดวกสบายและยืดหยุ่นสูงสุดในการดูดฝุ่น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

Rated input power (วัตต์) 1000
กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนดสำหรับเต้ารับ (วัตต์) นาที 100 - สูงสุด 2100
แรงดูด (วัตต์) 230
แรงดูด (ม.บาร์) สูงสุด 230
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) สูงสุด 45
ความจุ (ลิตร) 17
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
ส่วนประกอบสี หัวอุปกรณ๋ สีเหลือง ที่จัดเก็บ สแตนเลส ตัวกันกระแทก สีเหลือง
สายไฟ (ม.) 4
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.) 35
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 74
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 5.15
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 7.166
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 353 x 328 x 493

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2 ม.
  • ประเภทของสายดูด: พร้อมด้ามจับแบบโค้ง
  • วัสดุของสายดูด: พลาสติก
  • ที่จับที่ถอดออกได้
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 0.5 ม.
  • ความกว้างท่อดูดที่กำหนด: 35 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
  • หัวทำความสะอาดแบบเปียกและแห้ง: ที่หนีบ
  • หัวดูดตามซอก
  • อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องมือไฟฟ้า
  • ไส้กรอง: วัสดุธรรมชาติ (กระดาษ)
  • ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน, 3 ชั้น

อุปกรณ์

  • ช่องรับไฟฟ้าพร้อมสวิตช์เปิด/ปิดอัตโนมัติ
  • หมุนสวิตช์ (เปิด/ปิด)
  • ฟังก์ชั่นเป่าลม
  • ที่เก็บอุปกรณ์มือจับ
  • ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมบนถังเครื่อง
  • พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
  • ด้ามจับพับได้
  • ตะขอเก็บสายไฟ
  • สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ล้อหมุนได้ไม่มีเบรก: 4 ชิ้นส่วน
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เวิร์คช้อป
  • ระเบียง
  • ภายในรถยนต์
  • โรงจอดรถ
  • ห้องเก็บของใต้ดิน
  • ของเหลว
  • บริเวณทางเข้า
  • ห้องทำงานอดิเรก
อุปกรณ์เสริม