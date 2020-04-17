เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 3 P S V-17/4/20
ด้วยถังสแตนเลสขนาด 17 ลิตร จุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟสำหรับเครื่องมือช่าง สายไฟยาว 4 ม. และท่อดูดยาว 2 ม. เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่น WD 3 PS V-17/4/20 รับประกันพลังแรงดูดและประสิทธิภาพในการทำงาน 3 ฟังก์ชั่น ดูดฝุ่น ดูดน้ำและเป่าลม
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่น WD 3 P S V-17/4/20 ทรงพลังและประหยัดพลังงานด้วยการใช้พลังงานเพียง 1,000 วัตต์ ตัวเครื่องรวมทั้งท่อดูดและหัวดูดพื้นแบบ Clips เข้ากันได้อย่างลงตัว เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งสกปรกแบบแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งยังสร้างความประทับใจด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและถังจุสแตนเลสที่ทนทาน ไม่เป็นสนิม ขนาด 17 ลิตร สายไฟยาว 4 ม. ท่อดูดยาว 2 ม. และถุงกรองขนแกะ พร้อมไส้กรองแบบตลับ ทำให้สามารถดูดฝุ่นทั้งเปียกและแห้งได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง สวิตช์เปิด/ปิดสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้า เช่น เลื่อยหรือเครื่องไสได้ ฟังก์ชันเป่าลมมีประโยชน์สำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง การจัดเก็บท่อไว้ที่หัวเครื่องได้ จึงช่วยประหยัดพื้นที่ พร้อมขอเกี่ยวสายไฟ ระบบล็อค "Pull & Push" ช่วยให้เปิดและปิดถังจุได้ง่ายอีกด้วย
คุณสมบัติและจุดเด่น
สวิตช์เปิด/ปิดอัตโนมัติสำหรับการทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้าสิ่งสกปรกหรือฝุ่นที่เกิดจากการไส เลื่อย หรือการเจียร จะถูกดูดออกได้โดยตรง เครื่องดูดฝุ่นเปิดและปิดโดยอัตโนมัติผ่านเครื่องมือไฟฟ้า
ไส้กรองสำหรับการดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง ติดตั้งและถอดแผ่นกรองได้ง่าย
ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งานการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่ประหยัดพื้นที่ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย สามารถจัดเก็บสายไฟได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ขอเกี่ยวสายในตัว
ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บท่อดูดและอุปกรณ์ได้ที่ตัวเครื่อง
- กลไกการรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ทั้งถนัดซ้ายและถนัดขวา
ชั้นเก็บของ
- สำหรับการจัดเก็บเครื่องมือและชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น สกรูและตะปูอย่างปลอดภัย
ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
- ฟังก์ชั่นการเป่าลมช่วยทำความสะอาดในส่วนที่การดูดฝุ่นเข้าไม่ถึง
- ขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดาย เช่น จากพื้นกรวด
- หัวดูดหลากหลายสำหรับพื้นผิวที่บอบบางหรือวัตถุที่สลับซับซ้อน
ถุงกรองแบบ Fleece
- ถุงกรองแบบผ้าฟลีซ 3 ชั้น ทนทานต่อการฉีกขาด
- เพื่อพลังดูดที่ยาวนานขึ้นและการดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
จัดเก็บหัวดูดไว้ที่ตัวเครื่องได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งาน
ที่จับที่ถอดออกได้
- หัวฉีดแบบต่างๆ สามารถต่อเข้ากับท่อดูดได้โดยตรง
- เพื่อการดูดฝุ่นที่ง่ายดายแม้ในพื้นที่ที่แคบที่สุด
อุปกรณ์ ท่อดูด และหัวดูดพื้นเชื่อมต่อกันได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกแบบแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ
- เพื่อความสะดวกสบายและยืดหยุ่นสูงสุดในการดูดฝุ่น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|Rated input power (วัตต์)
|1000
|กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนดสำหรับเต้ารับ (วัตต์)
|นาที 100 - สูงสุด 2100
|แรงดูด (วัตต์)
|230
|แรงดูด (ม.บาร์)
|สูงสุด 230
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|สูงสุด 45
|ความจุ (ลิตร)
|17
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|ส่วนประกอบสี
|หัวอุปกรณ๋ สีเหลือง ที่จัดเก็บ สแตนเลส ตัวกันกระแทก สีเหลือง
|สายไฟ (ม.)
|4
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
|35
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|74
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|5.15
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|7.166
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2 ม.
- ประเภทของสายดูด: พร้อมด้ามจับแบบโค้ง
- วัสดุของสายดูด: พลาสติก
- ที่จับที่ถอดออกได้
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 0.5 ม.
- ความกว้างท่อดูดที่กำหนด: 35 มม.
- วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
- หัวทำความสะอาดแบบเปียกและแห้ง: ที่หนีบ
- หัวดูดตามซอก
- อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องมือไฟฟ้า
- ไส้กรอง: วัสดุธรรมชาติ (กระดาษ)
- ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน, 3 ชั้น
อุปกรณ์
- ช่องรับไฟฟ้าพร้อมสวิตช์เปิด/ปิดอัตโนมัติ
- หมุนสวิตช์ (เปิด/ปิด)
- ฟังก์ชั่นเป่าลม
- ที่เก็บอุปกรณ์มือจับ
- ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมบนถังเครื่อง
- พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
- ด้ามจับพับได้
- ตะขอเก็บสายไฟ
- สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ล้อหมุนได้ไม่มีเบรก: 4 ชิ้นส่วน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เวิร์คช้อป
- ระเบียง
- ภายในรถยนต์
- โรงจอดรถ
- ห้องเก็บของใต้ดิน
- ของเหลว
- บริเวณทางเข้า
- ห้องทำงานอดิเรก