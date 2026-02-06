เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 5 Premium
เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 5 Premium คือเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพที่สุดเครื่องหนึ่ง พร้อมถังสเตนเลสสตีลขนาดความจุ 25 ลิตร แผ่นกรองแบบจีบในตลับที่สามารถถอดออกได้ รวมทั้งฟังก์ชั่นทำความสะอาดตัวกรองกึ่งอัตโนมัติด้วยการอัดลมเข้าไปในตลับกรอง
ประสิทธิภาพเกินตัว: เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 5 Premium! ทำงานระดับ top class ใช้พลังงานเพียง 1100 วัตต์ แต่ให้ประสิทธิภาพในการดูดเทียบเท่า เครื่องพลังงาน 1800 วัตต์ เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์นี้ประกอบด้วยถังสเตนเลสที่ทนทาน ขนาดความจุ 25 ลิตร และตัวกรองนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้สามารถถอดแผ่นกรองแบบจีบได้สะดวกในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีด้วยการพับตลับตัวกรองออก นอกจากนี้ ไส้กรองยังสามารถดูดได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งในตัวเดียวกันได้อีกด้วย มาพร้อมระบบทำความสะอาดไส้กรองในตัว ทำให้สามารถทำความสะอาดไส้กรองที่สกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพียงแค่ปลายนิ้ว โดยระบบจะใช้การอัดลมแรงเป็นจังหวะ ดังนั้นการดูดจึงมีกำลังเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งอย่างรวดเร็ว หัวดูดพื้นถอดเปลี่ยนได้ที่มีแถบยาง 2 เส้น และแถบแปรง 2 ชุด กับสายท่อดูดนวัตกรรมใหม่ ช่วยการันตีว่าเครื่องจะสามารถทำการดูดสิ่งสกปรกทุกชนิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ และให้ความสะดวกสบายสูงสุดในการทำความสะอาด มือจับมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต (มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการดูดฝุ่นละเอียด) สามารถถอดออกได้ และทำให้สามารถต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับท่อดูดโดยตรงได้ คุณสมบัติเพื่อความสะดวกสบายอื่นๆ ได้แก่ ล็อกสำหรับเก็บอุปกรณ์ ฟังก์ชั่นอัดลมเข้าไปในตลับกรอง มือจับแบบปรับได้ 3-in-1 และช่องเก็บสายไฟและอุปกรณ์เสริม ช่วยเสริมให้เครื่องนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีการถอดเปลี่ยนตัวกรองที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
- ถอดตัวกรองออกจากตลับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
- สำหรับการดูดฝุ่นทั้งแบบเปียกและแห้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรอง
หัวฉีดทำความสะอาดพื้นและสายดูดรุ่นใหม่
- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกแบบแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ
- เพื่อความสะดวกสบายและยืดหยุ่นสูงสุดในการดูดฝุ่น
ที่จับที่ถอดออกได้
- หัวฉีดแบบต่างๆ สามารถต่อเข้ากับท่อดูดได้โดยตรง
- เพื่อการดูดฝุ่นที่ง่ายดายแม้ในพื้นที่ที่แคบที่สุด
ทำความสะอาดตัวกรองได้ดีเยี่ยม
- การฉีดอากาศแรงอัดสูงเป็นระยะๆ จะทำให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่ตัวกรองหลุดเข้าไปอยู่ในถังเก็บได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
- ประสิทธิภาพการดูดฝุ่นกลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็ว
ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
- ฟังก์ชั่นการเป่าลมช่วยทำความสะอาดในส่วนที่การดูดฝุ่นเข้าไม่ถึง
- กำจัดฝุ่นได้ง่าย เช่น ฝุ่นผงจากพื้นกรวด
ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
- จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก
ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- การจัดเก็บสายดูด สายไฟ และอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัย ประหยัดเนื้อที่ และหยิบใช้งานได้ง่าย
ด้ามจับแบบ 3-in-1 ที่จดสิทธิบัตรแล้ว
- สะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์
- ภาชนะสามารถเปิด ปิด และล้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดูด (วัตต์)
|240
|ความจุ (ลิตร)
|25
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|สายไฟ (ม.)
|5
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
|35
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|8.721
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|11.153
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|418 x 382 x 652
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2.2 ม.
- มือจับแบบถอดได้พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 0.5 ม.
- ความกว้างท่อดูดที่กำหนด: 35 มม.
- วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
- หัวทำความสะอาดแบบเปียกและแห้ง: หัวดูดพื้นแบบเปลี่ยนได้พร้อมยาง 2 อันและแถบแปรง 2 อัน
- หัวดูดตามซอก
- แผ่นกรองจีบแบน: แผ่นกรองแบบถอดได้
อุปกรณ์
- ฟังก์ชั่นการทำความสะอาดตัวกรอง
- หมุนสวิตช์ (เปิด/ปิด)
- ฟังก์ชั่นเป่าลม
- พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
- ที่จับแบบ 3-in-1 ที่สะดวกสบาย
- ตะขอเก็บสายไฟ
- สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ปรับปรุง
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- โรงจอดรถ
- เวิร์คช้อป
- ห้องทำงานอดิเรก
- ห้องเก็บของใต้ดิน
- บริเวณทางเข้า
- ภายในรถยนต์
- ของเหลว