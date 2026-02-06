เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 5 Premium

เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 5 Premium คือเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพที่สุดเครื่องหนึ่ง พร้อมถังสเตนเลสสตีลขนาดความจุ 25 ลิตร แผ่นกรองแบบจีบในตลับที่สามารถถอดออกได้ รวมทั้งฟังก์ชั่นทำความสะอาดตัวกรองกึ่งอัตโนมัติด้วยการอัดลมเข้าไปในตลับกรอง

ประสิทธิภาพเกินตัว: เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น WD 5 Premium! ทำงานระดับ top class ใช้พลังงานเพียง 1100 วัตต์ แต่ให้ประสิทธิภาพในการดูดเทียบเท่า เครื่องพลังงาน 1800 วัตต์ เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์นี้ประกอบด้วยถังสเตนเลสที่ทนทาน ขนาดความจุ 25 ลิตร และตัวกรองนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้สามารถถอดแผ่นกรองแบบจีบได้สะดวกในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีด้วยการพับตลับตัวกรองออก นอกจากนี้ ไส้กรองยังสามารถดูดได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งในตัวเดียวกันได้อีกด้วย มาพร้อมระบบทำความสะอาดไส้กรองในตัว ทำให้สามารถทำความสะอาดไส้กรองที่สกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพียงแค่ปลายนิ้ว โดยระบบจะใช้การอัดลมแรงเป็นจังหวะ ดังนั้นการดูดจึงมีกำลังเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งอย่างรวดเร็ว หัวดูดพื้นถอดเปลี่ยนได้ที่มีแถบยาง 2 เส้น และแถบแปรง 2 ชุด กับสายท่อดูดนวัตกรรมใหม่ ช่วยการันตีว่าเครื่องจะสามารถทำการดูดสิ่งสกปรกทุกชนิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ และให้ความสะดวกสบายสูงสุดในการทำความสะอาด มือจับมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต (มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการดูดฝุ่นละเอียด) สามารถถอดออกได้ และทำให้สามารถต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับท่อดูดโดยตรงได้ คุณสมบัติเพื่อความสะดวกสบายอื่นๆ ได้แก่ ล็อกสำหรับเก็บอุปกรณ์ ฟังก์ชั่นอัดลมเข้าไปในตลับกรอง มือจับแบบปรับได้ 3-in-1 และช่องเก็บสายไฟและอุปกรณ์เสริม ช่วยเสริมให้เครื่องนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีการถอดเปลี่ยนตัวกรองที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
  • ถอดตัวกรองออกจากตลับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
  • สำหรับการดูดฝุ่นทั้งแบบเปียกและแห้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรอง
หัวฉีดทำความสะอาดพื้นและสายดูดรุ่นใหม่
  • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกแบบแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ
  • เพื่อความสะดวกสบายและยืดหยุ่นสูงสุดในการดูดฝุ่น
ที่จับที่ถอดออกได้
  • หัวฉีดแบบต่างๆ สามารถต่อเข้ากับท่อดูดได้โดยตรง
  • เพื่อการดูดฝุ่นที่ง่ายดายแม้ในพื้นที่ที่แคบที่สุด
ทำความสะอาดตัวกรองได้ดีเยี่ยม
  • การฉีดอากาศแรงอัดสูงเป็นระยะๆ จะทำให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่ตัวกรองหลุดเข้าไปอยู่ในถังเก็บได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
  • ประสิทธิภาพการดูดฝุ่นกลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็ว
ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
  • ฟังก์ชั่นการเป่าลมช่วยทำความสะอาดในส่วนที่การดูดฝุ่นเข้าไม่ถึง
  • กำจัดฝุ่นได้ง่าย เช่น ฝุ่นผงจากพื้นกรวด
ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
  • จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก
ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • การจัดเก็บสายดูด สายไฟ และอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัย ประหยัดเนื้อที่ และหยิบใช้งานได้ง่าย
ด้ามจับแบบ 3-in-1 ที่จดสิทธิบัตรแล้ว
  • สะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์
  • ภาชนะสามารถเปิด ปิด และล้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดูด (วัตต์) 240
ความจุ (ลิตร) 25
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
สายไฟ (ม.) 5
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.) 35
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 8.721
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 11.153
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 418 x 382 x 652

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2.2 ม.
  • มือจับแบบถอดได้พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 0.5 ม.
  • ความกว้างท่อดูดที่กำหนด: 35 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
  • หัวทำความสะอาดแบบเปียกและแห้ง: หัวดูดพื้นแบบเปลี่ยนได้พร้อมยาง 2 อันและแถบแปรง 2 อัน
  • หัวดูดตามซอก
  • แผ่นกรองจีบแบน: แผ่นกรองแบบถอดได้

อุปกรณ์

  • ฟังก์ชั่นการทำความสะอาดตัวกรอง
  • หมุนสวิตช์ (เปิด/ปิด)
  • ฟังก์ชั่นเป่าลม
  • พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
  • ที่จับแบบ 3-in-1 ที่สะดวกสบาย
  • ตะขอเก็บสายไฟ
  • สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 5 Premium
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ปรับปรุง
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • โรงจอดรถ
  • เวิร์คช้อป
  • ห้องทำงานอดิเรก
  • ห้องเก็บของใต้ดิน
  • บริเวณทางเข้า
  • ภายในรถยนต์
  • ของเหลว
อุปกรณ์เสริม