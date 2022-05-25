เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 5 S V-25/5/22

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง รุ่น WD 5 S V-25/5/22 ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด มาพร้อมกับถังสแตนเลสขนาด 25 ลิตรสายไฟยาว 5 เมตร และท่อดูดขนาด 2.2 เมตร ให้แรงดูดที่ดีเยี่ยมพร้อมประหยัดพลังงาน

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง รุ่น WD 5 S V-25/5/22 มีอุปกรณ์ ท่อดูด และหัวฉีดพื้นแบบสลับได้จะทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม และด้วยการใช้พลังงาน 1100 วัตต์ เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งจึงให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมาะสมกับสิ่งสกปรกที่แห้ง เปียก ละเอียด และหยาบ มาพร้อมกับถังเก็บสเตนเลสขนาด 25 ลิตรที่ทนทาน สายไฟยาว 5 เมตร ท่อดูดยาว 2.2 เมตร พร้อมที่จับป้องกันไฟฟ้าสถิต หัวดูดตั้งพื้นแบบเปลี่ยนได้ ตัวกรองแบบแบน และถุงกรองผ้าฟลีซ ซึ่งเหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีการถอดแผ่นกรองที่จดสิทธิบัตรแล้ว สามารถถอดออกได้ภายในไม่กี่วินาที พร้อมหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งสกปรก ซึ่งสามารถกดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองเพื่อทำความสะอาดตัวกรองและคืนพลังดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จับแบบถอดได้ช่วยให้ติดอุปกรณ์เสริมเข้ากับท่อดูดได้โดยตรง สามารถยึดท่อเข้ากับหัวอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยเพื่อการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่ ตัวถังมีที่จัดเก็บอุปกรณ์ช่วยให้จัดเก็บท่อและหัวดูดพื้นได้อย่างรวดเร็วและสะดวกเมื่อหยุดพักจากการทำงาน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 5 S V-25/5/22: ทำความสะอาดตัวกรองได้ดีเยี่ยม
ทำความสะอาดตัวกรองได้ดีเยี่ยม
การฉีดอากาศแรงอัดสูงเป็นระยะๆ จะทำให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่ตัวกรองหลุดเข้าไปอยู่ในถังเก็บได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ประสิทธิภาพการดูดฝุ่นกลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 5 S V-25/5/22: เทคโนโลยีการถอดเปลี่ยนตัวกรองที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
เทคโนโลยีการถอดเปลี่ยนตัวกรองที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
ถอดตัวกรองออกจากตลับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก สำหรับการดูดฝุ่นทั้งแบบเปียกและแห้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรอง
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 5 S V-25/5/22: ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
สามารถจัดเก็บท่อดูดและอุปกรณ์ได้ที่ตัวเครื่อง กลไกการรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ทั้งถนัดซ้ายและถนัดขวา
ถุงกรองแบบ Fleece
  • ถุงกรองแบบผ้าฟลีซ 3 ชั้น ทนทานต่อการฉีกขาด
  • เพื่อพลังดูดที่ยาวนานขึ้นและการดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
  • ฟังก์ชั่นการเป่าลมช่วยทำความสะอาดในส่วนที่การดูดฝุ่นเข้าไม่ถึง
  • ขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดาย เช่น จากเตียงกรวด
ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
  • จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก
ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่ประหยัดพื้นที่ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย
  • สามารถจัดเก็บสายไฟได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ขอเกี่ยวสายในตัว
ชั้นเก็บของ
  • สำหรับจัดเก็บเครื่องมือและชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น สกรูและตะปูอย่างปลอดภัย
ที่จับที่ถอดออกได้
  • หัวฉีดแบบต่างๆ สามารถต่อเข้ากับท่อดูดได้โดยตรง
  • เพื่อการดูดฝุ่นที่ง่ายดายแม้ในพื้นที่ที่แคบที่สุด
อุปกรณ์ ท่อดูด และหัวดูดพื้นเชื่อมต่อกันได้อย่างเหมาะสม
  • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกแบบแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ
  • เพื่อความสะดวกสบายและยืดหยุ่นสูงสุดในการดูดฝุ่น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

Rated input power (วัตต์) 1200
แรงดูด (วัตต์) 280
แรงดูด (ม.บาร์) สูงสุด 260
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) สูงสุด 70
ความจุ (ลิตร) 25
วัสดุของถังเก็บฝุ่น สแตนเลส
ส่วนประกอบสี หัวอุปกรณ๋ สีเหลือง ที่จัดเก็บ สแตนเลส ตัวกันกระแทก สีเหลือง
สายไฟ (ม.) 5
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.) 35
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 73
สี สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 8.57
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 11.945
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 418 x 382 x 646

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2.2 ม.
  • ประเภทของสายดูด: พร้อมด้ามจับแบบโค้ง
  • วัสดุของสายดูด: พลาสติก
  • มือจับแบบถอดได้พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 0.5 ม.
  • ความกว้างท่อดูดที่กำหนด: 35 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
  • หัวทำความสะอาดแบบเปียกและแห้ง: สามารถสลับได้
  • หัวดูดตามซอก
  • แผ่นกรองจีบแบน: 1 ชิ้นส่วน, วัสดุธรรมชาติ (กระดาษ)
  • ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน, 3 ชั้น

อุปกรณ์

  • ฟังก์ชั่นการทำความสะอาดตัวกรอง
  • หมุนสวิตช์ (เปิด/ปิด)
  • ฟังก์ชั่นเป่าลม
  • ที่เก็บอุปกรณ์มือจับ
  • ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
  • พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
  • ที่จับแบบ 3-in-1 ที่สะดวกสบาย
  • ตะขอเก็บสายไฟ
  • สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
  • ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
  • ล้อหมุนได้ไม่มีเบรก: 5 ชิ้นส่วน
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 5 S V-25/5/22

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ปรับปรุง
  • ภายในรถยนต์
  • โรงจอดรถ
  • เวิร์คช้อป
  • ระเบียง
  • ของเหลว
  • ห้องเก็บของใต้ดิน
  • ห้องทำงานอดิเรก
  • บริเวณทางเข้า
อุปกรณ์เสริม