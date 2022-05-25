เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง WD 5 S V-25/5/22
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง รุ่น WD 5 S V-25/5/22 ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด มาพร้อมกับถังสแตนเลสขนาด 25 ลิตรสายไฟยาว 5 เมตร และท่อดูดขนาด 2.2 เมตร ให้แรงดูดที่ดีเยี่ยมพร้อมประหยัดพลังงาน
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง รุ่น WD 5 S V-25/5/22 มีอุปกรณ์ ท่อดูด และหัวฉีดพื้นแบบสลับได้จะทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม และด้วยการใช้พลังงาน 1100 วัตต์ เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งจึงให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหมาะสมกับสิ่งสกปรกที่แห้ง เปียก ละเอียด และหยาบ มาพร้อมกับถังเก็บสเตนเลสขนาด 25 ลิตรที่ทนทาน สายไฟยาว 5 เมตร ท่อดูดยาว 2.2 เมตร พร้อมที่จับป้องกันไฟฟ้าสถิต หัวดูดตั้งพื้นแบบเปลี่ยนได้ ตัวกรองแบบแบน และถุงกรองผ้าฟลีซ ซึ่งเหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีการถอดแผ่นกรองที่จดสิทธิบัตรแล้ว สามารถถอดออกได้ภายในไม่กี่วินาที พร้อมหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งสกปรก ซึ่งสามารถกดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองเพื่อทำความสะอาดตัวกรองและคืนพลังดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จับแบบถอดได้ช่วยให้ติดอุปกรณ์เสริมเข้ากับท่อดูดได้โดยตรง สามารถยึดท่อเข้ากับหัวอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยเพื่อการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่ ตัวถังมีที่จัดเก็บอุปกรณ์ช่วยให้จัดเก็บท่อและหัวดูดพื้นได้อย่างรวดเร็วและสะดวกเมื่อหยุดพักจากการทำงาน
คุณสมบัติและจุดเด่น
ทำความสะอาดตัวกรองได้ดีเยี่ยมการฉีดอากาศแรงอัดสูงเป็นระยะๆ จะทำให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่ตัวกรองหลุดเข้าไปอยู่ในถังเก็บได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ประสิทธิภาพการดูดฝุ่นกลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยีการถอดเปลี่ยนตัวกรองที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วถอดตัวกรองออกจากตลับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก สำหรับการดูดฝุ่นทั้งแบบเปียกและแห้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรอง
ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์สามารถจัดเก็บท่อดูดและอุปกรณ์ได้ที่ตัวเครื่อง กลไกการรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ทั้งถนัดซ้ายและถนัดขวา
ถุงกรองแบบ Fleece
- ถุงกรองแบบผ้าฟลีซ 3 ชั้น ทนทานต่อการฉีกขาด
- เพื่อพลังดูดที่ยาวนานขึ้นและการดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
ฟังก์ชั่นการเป่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
- ฟังก์ชั่นการเป่าลมช่วยทำความสะอาดในส่วนที่การดูดฝุ่นเข้าไม่ถึง
- ขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดาย เช่น จากเตียงกรวด
ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
- จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก
ที่เก็บสายและอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่ประหยัดพื้นที่ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย
- สามารถจัดเก็บสายไฟได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ขอเกี่ยวสายในตัว
ชั้นเก็บของ
- สำหรับจัดเก็บเครื่องมือและชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น สกรูและตะปูอย่างปลอดภัย
ที่จับที่ถอดออกได้
- หัวฉีดแบบต่างๆ สามารถต่อเข้ากับท่อดูดได้โดยตรง
- เพื่อการดูดฝุ่นที่ง่ายดายแม้ในพื้นที่ที่แคบที่สุด
อุปกรณ์ ท่อดูด และหัวดูดพื้นเชื่อมต่อกันได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกแบบแห้ง เปียก ละเอียด หรือหยาบ
- เพื่อความสะดวกสบายและยืดหยุ่นสูงสุดในการดูดฝุ่น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|Rated input power (วัตต์)
|1200
|แรงดูด (วัตต์)
|280
|แรงดูด (ม.บาร์)
|สูงสุด 260
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|สูงสุด 70
|ความจุ (ลิตร)
|25
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|สแตนเลส
|ส่วนประกอบสี
|หัวอุปกรณ๋ สีเหลือง ที่จัดเก็บ สแตนเลส ตัวกันกระแทก สีเหลือง
|สายไฟ (ม.)
|5
|รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน (มม.)
|35
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|73
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|8.57
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|11.945
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2.2 ม.
- ประเภทของสายดูด: พร้อมด้ามจับแบบโค้ง
- วัสดุของสายดูด: พลาสติก
- มือจับแบบถอดได้พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 0.5 ม.
- ความกว้างท่อดูดที่กำหนด: 35 มม.
- วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
- หัวทำความสะอาดแบบเปียกและแห้ง: สามารถสลับได้
- หัวดูดตามซอก
- แผ่นกรองจีบแบน: 1 ชิ้นส่วน, วัสดุธรรมชาติ (กระดาษ)
- ถุงกรองแบบ Fleece: 1 ชิ้นส่วน, 3 ชั้น
อุปกรณ์
- ฟังก์ชั่นการทำความสะอาดตัวกรอง
- หมุนสวิตช์ (เปิด/ปิด)
- ฟังก์ชั่นเป่าลม
- ที่เก็บอุปกรณ์มือจับ
- ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
- พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
- ที่จับแบบ 3-in-1 ที่สะดวกสบาย
- ตะขอเก็บสายไฟ
- สะดวกตั้งไว้ได้ทุกที่
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
- ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน
- ล้อหมุนได้ไม่มีเบรก: 5 ชิ้นส่วน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ปรับปรุง
- ภายในรถยนต์
- โรงจอดรถ
- เวิร์คช้อป
- ระเบียง
- ของเหลว
- ห้องเก็บของใต้ดิน
- ห้องทำงานอดิเรก
- บริเวณทางเข้า