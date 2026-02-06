เครื่องเช็ดกระจก WV 1 Plus

WV 1 Plus เครื่องเช็ดกระจกและกระบอกฉีดสเปรย์พร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ คุณสามารถทำความสะอาดหน้าต่างของคุณได้อย่างง่ายดายและเร็วกว่าเดิมถึงสามเท่า พร้อมผลลัพธ์ที่ดี ไม่มีน้ำหยดไร้ริ้วรอย

WV 1 Plus เครื่องเช็ดกระจกจาก Kärcher ช่วยให้หน้าต่างสะอาดไร้รอยเปื้อน และยังประหยัดเวลาและเบาแรงได้อย่างมาก ด้วยการผสมผสานอันชาญฉลาดของกระบอกฉีดสเปรย์สเปรย์พร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์และยางรีดน้ำคุณภาพสูงที่รับประกันการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพจึงไม่มีปัญหาในการดูดน้ำออกจากหน้าต่างไม่มีน้ำสกปรกหยดและไม่มีเส้นริ้วขณะที่คุณใช้งานทุกครั้ง ด้วยเครื่องเช็ดกระจกนี้ทำให้การทำความสะอาดด้วยตนเองง่ายกว่าอย่างเห็นได้ชัดและเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงสามเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทำความสะอาดทั่วไป การออกแบบที่กะทัดรัดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ สะดวกมากขึ้นเมื่อทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆในครัวเรือนของคุณ ทดลองด้วยตัวคุณเอง!

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องเช็ดกระจก WV 1 Plus: น้ำหนักเบา
น้ำหนักเบา
สามารถถือได้สะดวก ไม่ทำให้รู้สึกเมื่อย
เครื่องเช็ดกระจก WV 1 Plus: ขนาดกะทัดรัด กระชับมือ
ขนาดกะทัดรัด กระชับมือ
อุปกรณ์ขนาดเล็ก ช่วยให้การทำความสะอาดพื้นผิวเรียบง่ายยิ่งขึ้น
เครื่องเช็ดกระจก WV 1 Plus: มีการแสดงผลผ่านจอ LED
มีการแสดงผลผ่านจอ LED
จัดการพลังงานได้ง่ายด้วยจอแสดงผล LED พร้อมทั้งสวิตช์เปิด / ปิด พร้อมทั้งแจ้งเวลาที่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่
ใช้งานได้หลากหลาย
  • เครื่องเช็ดกระจกสามารถใช้งานได้กับพื้นผิวเรียบทุกประเภท เช่น กระเบื้อง กระจก หรือห้องอาบน้ำ
เร็วขึ้นสามเท่า
  • เมื่อใช้เครื่องเช็ดกระจกแบบใช้แบตเตอรี่ การทำความสะอาดกระจกจะเร็วกว่าการทำความสะอาดในรูปแบบเดิมๆ ถึง 3 เท่า
ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ทิ้งคราบและไม่มีน้ำหยด
  • เมื่อใช้การดูดน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คราบกวนใจจะถูกขจัดทิ้งไปตลอดกาล เพื่อกระจกที่สะอาดแวววาว
ถูกสุขอนามัย
  • เทน้ำออกจากถังเก็บได้รวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องสัมผัสกับน้ำทิ้ง
ต้นแบบ
  • คุณภาพของคาร์เชอร์ไม่เปลี่ยนแปลงในฐานะผู้ริเริ่มประดิษฐ์เครื่องเช็ดกระจก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้างในการทำความสะอาดของหัวดูดฝุ่น (มม.) 250
ความจุถังน้ำเสีย (มล.) 100
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที) 25
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที) 150
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม) ประมาณ 70
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 100 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
สี สีขาว
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก) 0.5
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 0.488
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.033
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 130 x 250 x 275

Scope of supply

  • ขวดสเปรย์รุ่น Standard พร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาทำความสะอาดหน้าต่าง RM 503, 20 มล.

อุปกรณ์

  • ปากดูดกว้าง
เครื่องเช็ดกระจก WV 1 Plus
เครื่องเช็ดกระจก WV 1 Plus

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นผิวเรียบ
  • สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
  • กระจก
  • กระเบื้อง
  • โต๊ะกระจก
  • ผนังกระเบื้อง
อุปกรณ์เสริม