เครื่องเช็ดกระจก WV 1 Plus
WV 1 Plus เครื่องเช็ดกระจกและกระบอกฉีดสเปรย์พร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ คุณสามารถทำความสะอาดหน้าต่างของคุณได้อย่างง่ายดายและเร็วกว่าเดิมถึงสามเท่า พร้อมผลลัพธ์ที่ดี ไม่มีน้ำหยดไร้ริ้วรอย
WV 1 Plus เครื่องเช็ดกระจกจาก Kärcher ช่วยให้หน้าต่างสะอาดไร้รอยเปื้อน และยังประหยัดเวลาและเบาแรงได้อย่างมาก ด้วยการผสมผสานอันชาญฉลาดของกระบอกฉีดสเปรย์สเปรย์พร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์และยางรีดน้ำคุณภาพสูงที่รับประกันการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพจึงไม่มีปัญหาในการดูดน้ำออกจากหน้าต่างไม่มีน้ำสกปรกหยดและไม่มีเส้นริ้วขณะที่คุณใช้งานทุกครั้ง ด้วยเครื่องเช็ดกระจกนี้ทำให้การทำความสะอาดด้วยตนเองง่ายกว่าอย่างเห็นได้ชัดและเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงสามเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทำความสะอาดทั่วไป การออกแบบที่กะทัดรัดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ สะดวกมากขึ้นเมื่อทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆในครัวเรือนของคุณ ทดลองด้วยตัวคุณเอง!
คุณสมบัติและจุดเด่น
น้ำหนักเบาสามารถถือได้สะดวก ไม่ทำให้รู้สึกเมื่อย
ขนาดกะทัดรัด กระชับมืออุปกรณ์ขนาดเล็ก ช่วยให้การทำความสะอาดพื้นผิวเรียบง่ายยิ่งขึ้น
มีการแสดงผลผ่านจอ LEDจัดการพลังงานได้ง่ายด้วยจอแสดงผล LED พร้อมทั้งสวิตช์เปิด / ปิด พร้อมทั้งแจ้งเวลาที่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่
ใช้งานได้หลากหลาย
- เครื่องเช็ดกระจกสามารถใช้งานได้กับพื้นผิวเรียบทุกประเภท เช่น กระเบื้อง กระจก หรือห้องอาบน้ำ
เร็วขึ้นสามเท่า
- เมื่อใช้เครื่องเช็ดกระจกแบบใช้แบตเตอรี่ การทำความสะอาดกระจกจะเร็วกว่าการทำความสะอาดในรูปแบบเดิมๆ ถึง 3 เท่า
ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ทิ้งคราบและไม่มีน้ำหยด
- เมื่อใช้การดูดน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คราบกวนใจจะถูกขจัดทิ้งไปตลอดกาล เพื่อกระจกที่สะอาดแวววาว
ถูกสุขอนามัย
- เทน้ำออกจากถังเก็บได้รวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องสัมผัสกับน้ำทิ้ง
ต้นแบบ
- คุณภาพของคาร์เชอร์ไม่เปลี่ยนแปลงในฐานะผู้ริเริ่มประดิษฐ์เครื่องเช็ดกระจก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความกว้างในการทำความสะอาดของหัวดูดฝุ่น (มม.)
|250
|ความจุถังน้ำเสีย (มล.)
|100
|ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที)
|25
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
|150
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
|ประมาณ 70
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|100 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก)
|0.5
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|0.488
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.033
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- ขวดสเปรย์รุ่น Standard พร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาทำความสะอาดหน้าต่าง RM 503, 20 มล.
อุปกรณ์
- ปากดูดกว้าง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นผิวเรียบ
- สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
- กระจก
- กระเบื้อง
- โต๊ะกระจก
- ผนังกระเบื้อง