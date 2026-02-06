เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ KIRA B 50
มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ใช้งานง่าย ปลอดภัย ยืดหยุ่น – และทำงานได้อย่างอัตโนมัติเต็มรูปแบบ: หุ่นยนต์ขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติ Kärcher รุ่น KIRA B 50 เป็นโซลูชันการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
หุ่นยนต์ขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติ Kärcher รุ่น KIRA B 50 เป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์สำหรับทุกทีมทำความสะอาดทุกคน ด้วยระบบการทำงานที่ชาญฉลาด อัตโนมัติ และฟังก์ชันของเครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับ หุ่นยนต์นี้สามารถทำความสะอาดพื้นในพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ ลดภาระงานของทีมทำความสะอาดให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ท้าทายมากขึ้น หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบการใช้งานที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ตั้งค่าหุ่นยนต์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง สถานีเชื่อมต่อเสริมช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำสะอาด ระบายน้ำเสีย ล้างทำควมสะอาดถังน้ำเสีย และชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ชุดแปรงลูกกลิ้งช่วยกวาดและขัดพื้นในขั้นตอนเดียว ขณะที่แปรงด้านข้างช่วยในการทำความสะอาดขอบกำแพงหรือขอบทางเดินรวมถึงจุดที่ยากจะเข้าถึง เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูงและซอฟต์แวร์อัจฉริยะช่วยให้การนำทางเป็นไปอย่างแม่นยำ ป้องกันการชนและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบันทึกและติดตามผล KIRA B 50 สามารถส่งสถานะการทำงานไปยังอุปกรณ์มือถือและสร้างรายงานการทำความสะอาดโดยละเอียดผ่าน Web portal ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ใช้งานง่าย
- ควบคุมฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยผ่านหน้าจอสัมผัส
- คำแนะนำการใช้งานทีละขั้นตอน เพื่อการใช้งานที่สะดวกและเข้าใจง่าย
- ตั้งค่าและใช้งานหุ่นยนต์ได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง
ระบบนำทางที่ทนทานและเชื่อถือได้
- เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบตรวจจับสภาพแวดล้อม 360° และการตรวจสอบด้านข้าง
- หลีกเลี่ยงการชนและนำทางสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย
- เคลื่อนที่อิสระได้อย่างชาญฉลาดในกรณีที่พบสิ่งกีดขวาง
สถานีเชื่อมต่อ
- รองรับการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- หุ่นยนต์สามารถเติมทรัพยากรได้โดยอัตโนมัติ (เติมน้ำสะอาด ระบายน้ำเสีย ล้างถัง และชาร์จแบตเตอรี่)
- สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้สถานีเชื่อมต่อ (อุปกรณ์เสริม)
ได้รับการรับรองความปลอดภัย
- ตรวจจับสิ่งกีดขวาง พื้นต่างระดับ และบุคคลได้อย่างปลอดภัยโดยไม่สัมผัส
- ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC 63327
- เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่น
บันทึกเส้นทางอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว
- การบันทึกเส้นทางการทำความสะอาดที่ใช้งานง่าย
- ฟังก์ชัน Teach & Repeat สำหรับบันทึกเส้นทางแม่นยำด้วยตนเองในพื้นที่แคบ
- ฟังก์ชัน Smart Fill สำหรับการวางแผนเส้นทางอัตโนมัติในพื้นที่กว้าง
การแก้ไขเส้นทางที่ใช้งานง่าย
- ปรับพารามิเตอร์การทำความสะอาดได้ง่ายหลังจากสร้างเส้นทางแล้ว
- สร้างเส้นทางเชื่อมโยงหลายเส้นทาง
- เพิ่ม โซนห้ามเข้า (No-go zones), ตัวกรองความเร็ว (Speed filters), โซนห้ามทำความสะอาด (No-clean zones), โซนสัญญาณแตร (Horn zones) และ โซนปฏิสัมพันธ์ (Interaction zones)
Web portal
- การเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดจากระยะไกลผ่านระบบจัดการอุปกรณ์ของคาร์เชอร์
- รวมถึงรายงานการทำความสะอาด การแจ้งเตือน สถานะอุปกรณ์ และอื่นๆ
- ส่งการแจ้งเตือนและข้อความสถานะไปยังอุปกรณ์มือถือ
แปรงด้านข้างในตัว
- ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงจนถึงขอบพื้นที่กำแพง
- ส่งสิ่งสกปรกเข้าสู่ช่องทำความสะอาดโดยตรง
- ลดความจำเป็นในการทำความสะอาดด้วยตนเองให้น้อยที่สุด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|แบตเตอรี่
|Rated input power (วัตต์)
|1600
|มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง (วัตต์)
|560
|กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
|630
|อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
|600
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|550
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม)
|80
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|1200
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|750
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|55 / 55
|ก้านฉีด (ลิตร)
|5
|ถังเก็บสิ่งสกปรก (ลิตร)
|2
|สมรรถนะการทำงานบนพื้นที่ตามทฤษฎี (ตร.ม./ชั่วโมง)
|สูงสุด 2365
|พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม)
|ประมาณ 1830
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|24
|จำนวนแบตเตอรี่
|2
|ประเภทแบตเตอรี่
|ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้า/ความจุของแบตเตอรี่ (โวลต์/แอมแปร์ชั่วโมง)
|24 / 160
|เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
|ประมาณ 3.5
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
|สูงสุด 5.2
|ความเร็ว (ระบบอัตโนมัติ) (กม./ชม)
|สูงสุด 4.3
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|69
|ความกว้างในการเลี้ยวกลับในทางเดิน (โหมดอัตโนมัติ) (ม.)
|1.5
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|สูงสุด 6
|ความกว้างของทางเดิน (โหมดอัตโนมัติ) (ม.)
|นาที 0.9
|น้ำหนัก, เครื่องเปล่า (กก)
|228
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|225
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|238.366
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|249.4
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1100 x 750 x 1200
Scope of supply
- แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ
- รวมถึงยางรีดน้ำ
- แปรงลูกกลิ้ง: 2 ชิ้นส่วน
- แปรงด้านข้าง
- ไฟกระพริบ
อุปกรณ์
- ประเภทของปากดูด: กันน้ำมัน
- DOSE
- การจ่ายน้ำที่ขึ้นอยู่กับความเร็ว
- หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ความละเอียดสูง
- รองรับการเชื่อมต่อกับสถานีชาร์จ
- การควบคุม ม้วนประตู
- ทำความสะอาดอัตโนมัติ
- ระบบ กวาดล่วงหน้าอัตโนมัติ
- พร้อมโหมดขับเอง
- โหมด ทางลาด
- การตั้งค่าที่ง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญ
- เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง
- การตรวจจับสิ่งกีดขวางและการชน
- การหลบเลี่ยงโดยอัตโนมัติเมื่อพบอุปสรรค
- ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับพื้นที่สาธารณะ
- การสร้างรายงานการทำความสะอาด
- การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือ
- ฟังก์ชัน ตั้งเวลา/กำหนดตาราง
- เติมน้ำอัตโนมัติ
- ไฟสีเพื่อแสดงพฤติกรรมและสถานะการทำงานของหุ่นยนต์
- แนวคิดเกี่ยวกับสีและการใช้งานของคาร์เชอร์
- สวิตช์ลอยไฟฟ้าและกลไก
- อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: มาตรฐาน VDA 5050
- การจ่ายผงซักฟอก
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีพื้นแข็งหรือพื้นยืดหยุ่น
- สามารถใช้ได้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่เปิดโล่ง
- เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่สาธารณะ
- เหมาะสำหรับการใช้งานในร้านค้า สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะ
- สามารถใช้ในการขนส่ง อุตสาหกรรม และการทำความสะอาดอาคาร