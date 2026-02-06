เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ KIRA B 50

มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ใช้งานง่าย ปลอดภัย ยืดหยุ่น – และทำงานได้อย่างอัตโนมัติเต็มรูปแบบ: หุ่นยนต์ขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติ Kärcher รุ่น KIRA B 50 เป็นโซลูชันการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

หุ่นยนต์ขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติ Kärcher รุ่น KIRA B 50 เป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์สำหรับทุกทีมทำความสะอาดทุกคน ด้วยระบบการทำงานที่ชาญฉลาด อัตโนมัติ และฟังก์ชันของเครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับ หุ่นยนต์นี้สามารถทำความสะอาดพื้นในพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ ลดภาระงานของทีมทำความสะอาดให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ท้าทายมากขึ้น หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบการใช้งานที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ตั้งค่าหุ่นยนต์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง สถานีเชื่อมต่อเสริมช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำสะอาด ระบายน้ำเสีย ล้างทำควมสะอาดถังน้ำเสีย และชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ชุดแปรงลูกกลิ้งช่วยกวาดและขัดพื้นในขั้นตอนเดียว ขณะที่แปรงด้านข้างช่วยในการทำความสะอาดขอบกำแพงหรือขอบทางเดินรวมถึงจุดที่ยากจะเข้าถึง เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูงและซอฟต์แวร์อัจฉริยะช่วยให้การนำทางเป็นไปอย่างแม่นยำ ป้องกันการชนและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบันทึกและติดตามผล KIRA B 50 สามารถส่งสถานะการทำงานไปยังอุปกรณ์มือถือและสร้างรายงานการทำความสะอาดโดยละเอียดผ่าน Web portal ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติและจุดเด่น
ใช้งานง่าย
  • ควบคุมฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยผ่านหน้าจอสัมผัส
  • คำแนะนำการใช้งานทีละขั้นตอน เพื่อการใช้งานที่สะดวกและเข้าใจง่าย
  • ตั้งค่าและใช้งานหุ่นยนต์ได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง
ระบบนำทางที่ทนทานและเชื่อถือได้
  • เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบตรวจจับสภาพแวดล้อม 360° และการตรวจสอบด้านข้าง
  • หลีกเลี่ยงการชนและนำทางสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย
  • เคลื่อนที่อิสระได้อย่างชาญฉลาดในกรณีที่พบสิ่งกีดขวาง
สถานีเชื่อมต่อ
  • รองรับการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
  • หุ่นยนต์สามารถเติมทรัพยากรได้โดยอัตโนมัติ (เติมน้ำสะอาด ระบายน้ำเสีย ล้างถัง และชาร์จแบตเตอรี่)
  • สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้สถานีเชื่อมต่อ (อุปกรณ์เสริม)
ได้รับการรับรองความปลอดภัย
  • ตรวจจับสิ่งกีดขวาง พื้นต่างระดับ และบุคคลได้อย่างปลอดภัยโดยไม่สัมผัส
  • ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC 63327
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่น
บันทึกเส้นทางอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว
  • การบันทึกเส้นทางการทำความสะอาดที่ใช้งานง่าย
  • ฟังก์ชัน Teach & Repeat สำหรับบันทึกเส้นทางแม่นยำด้วยตนเองในพื้นที่แคบ
  • ฟังก์ชัน Smart Fill สำหรับการวางแผนเส้นทางอัตโนมัติในพื้นที่กว้าง
การแก้ไขเส้นทางที่ใช้งานง่าย
  • ปรับพารามิเตอร์การทำความสะอาดได้ง่ายหลังจากสร้างเส้นทางแล้ว
  • สร้างเส้นทางเชื่อมโยงหลายเส้นทาง
  • เพิ่ม โซนห้ามเข้า (No-go zones), ตัวกรองความเร็ว (Speed filters), โซนห้ามทำความสะอาด (No-clean zones), โซนสัญญาณแตร (Horn zones) และ โซนปฏิสัมพันธ์ (Interaction zones)
Web portal
  • การเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดจากระยะไกลผ่านระบบจัดการอุปกรณ์ของคาร์เชอร์
  • รวมถึงรายงานการทำความสะอาด การแจ้งเตือน สถานะอุปกรณ์ และอื่นๆ
  • ส่งการแจ้งเตือนและข้อความสถานะไปยังอุปกรณ์มือถือ
แปรงด้านข้างในตัว
  • ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงจนถึงขอบพื้นที่กำแพง
  • ส่งสิ่งสกปรกเข้าสู่ช่องทำความสะอาดโดยตรง
  • ลดความจำเป็นในการทำความสะอาดด้วยตนเองให้น้อยที่สุด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน แบตเตอรี่
Rated input power (วัตต์) 1600
มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง (วัตต์) 560
กำลังมอเตอร์ (วัตต์) 630
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์) 600
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 550
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม) 80
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 1200
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 750
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 55 / 55
ก้านฉีด (ลิตร) 5
ถังเก็บสิ่งสกปรก (ลิตร) 2
สมรรถนะการทำงานบนพื้นที่ตามทฤษฎี (ตร.ม./ชั่วโมง) สูงสุด 2365
พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม) ประมาณ 1830
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 24
จำนวนแบตเตอรี่ 2
ประเภทแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า/ความจุของแบตเตอรี่ (โวลต์/แอมแปร์ชั่วโมง) 24 / 160
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.) ประมาณ 3.5
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.) สูงสุด 5.2
ความเร็ว (ระบบอัตโนมัติ) (กม./ชม) สูงสุด 4.3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 69
ความกว้างในการเลี้ยวกลับในทางเดิน (โหมดอัตโนมัติ) (ม.) 1.5
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) สูงสุด 6
ความกว้างของทางเดิน (โหมดอัตโนมัติ) (ม.) นาที 0.9
น้ำหนัก, เครื่องเปล่า (กก) 228
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 225
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 238.366
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 249.4
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1100 x 750 x 1200

Scope of supply

  • แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ
  • รวมถึงยางรีดน้ำ
  • แปรงลูกกลิ้ง: 2 ชิ้นส่วน
  • แปรงด้านข้าง
  • ไฟกระพริบ

อุปกรณ์

  • ประเภทของปากดูด: กันน้ำมัน
  • DOSE
  • การจ่ายน้ำที่ขึ้นอยู่กับความเร็ว
  • หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ความละเอียดสูง
  • รองรับการเชื่อมต่อกับสถานีชาร์จ
  • การควบคุม ม้วนประตู
  • ทำความสะอาดอัตโนมัติ
  • ระบบ กวาดล่วงหน้าอัตโนมัติ
  • พร้อมโหมดขับเอง
  • โหมด ทางลาด
  • การตั้งค่าที่ง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญ
  • เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง
  • การตรวจจับสิ่งกีดขวางและการชน
  • การหลบเลี่ยงโดยอัตโนมัติเมื่อพบอุปสรรค
  • ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับพื้นที่สาธารณะ
  • การสร้างรายงานการทำความสะอาด
  • การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือ
  • ฟังก์ชัน ตั้งเวลา/กำหนดตาราง
  • เติมน้ำอัตโนมัติ
  • ไฟสีเพื่อแสดงพฤติกรรมและสถานะการทำงานของหุ่นยนต์
  • แนวคิดเกี่ยวกับสีและการใช้งานของคาร์เชอร์
  • สวิตช์ลอยไฟฟ้าและกลไก
  • อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: มาตรฐาน VDA 5050
  • การจ่ายผงซักฟอก
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีพื้นแข็งหรือพื้นยืดหยุ่น
  • สามารถใช้ได้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่เปิดโล่ง
  • เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่สาธารณะ
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในร้านค้า สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะ
  • สามารถใช้ในการขนส่ง อุตสาหกรรม และการทำความสะอาดอาคาร
อุปกรณ์เสริม