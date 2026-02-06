KIRA CV 50
เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ KIRA CV 50 ช่วยลดภาระงานจากทีมทำความสะอาด โดยรับหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ที่ต้องการการดูดฝุ่น ซึ่งช่วยให้พนักงานที่มีทักษะสามารถทำงานที่ซับซ้อนกว่าได้ในเวลาเดียวกัน
คุณกำลังมองหาวิธีที่ประหยัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดภาระงานของทีมทำความสะอาดอยู่หรือไม่? เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ KIRA CV 50 เป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบ เพราะเครื่องนี้เข้ามาทำหน้าที่ดูดฝุ่นที่ใช้เวลานานและน่าเบื่อหน่าย โดยปล่อยให้คนงานที่มีทักษะจัดการกับงานทำความสะอาดที่ซับซ้อนกว่าไปพร้อมๆ กัน เครื่องจะทำการสำรวจพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาดโดยอัตโนมัติและคำนวณเส้นทางการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด และแบตเตอรี่ที่มีพลังจากแพลตฟอร์ม 36 โวลต์ Kärcher Battery Power+ (สามารถสั่งซื้อแยกต่างหาก) และการใช้งานที่สะดวกสบาย เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์นี้จึงเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบในการดูดฝุ่นพรมและพื้นแข็ง ด้วยความกว้างการทำงาน 350 มิลลิเมตร รวมถึงสามารถทำความสะอาดใต้โต๊ะ มุมต่างๆ และขอบผนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์หลายตัวและการตรวจจับ LiDAR ที่แม่นยำ การนำทางและการทำงานของเครื่องจึงน่าเชื่อถือและได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC 63327 ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้ แอป KIRA Robots และหน้าจอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องทำให้การใช้งานเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ดีไซน์กะทัดรัดพร้อมระยะห่างจากพื้นต่ำมากความสูงจากพื้นถึงด้านบนของตัวเครื่องที่ต่ำ (32 ซม.) ช่วยให้สามารถดูดฝุ่นใต้เฟอร์นิเจอร์และโต๊ะได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด หุ่นยนต์ยังสามารถทำงานในพื้นที่แคบๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยหุ่นยนต์สามารถหมุนได้รอบด้านในทันที
แอปพลิเคชัน KIRA Robotsความโปร่งใสเต็มรูปแบบ ผ่านแอปพลิเคชัน KIRA Robots ซึ่งสามารถจัดการฟลีท, ตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์, รายงานการทำความสะอาดอย่างละเอียด และฟังก์ชันอื่นๆ แผนที่การทำความสะอาดและตารางเวลาง่ายต่อการสร้างและแก้ไข เชื่อมต่อได้สมบูรณ์ ด้วยการเชื่อมต่อ 4G/LTE หรือเครือข่ายไร้สาย
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ Kärcher Battery Power+ 36 Vหุ่นยนต์ยังสามารถทำงานในพื้นที่แคบๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยหุ่นยนต์สามารถหมุนได้รอบด้านในทันที การใช้งานไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่ เช่น สามารถใช้งานได้หลายชั้น Kärcher แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ 2 ก้อนเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้ด้วยแบตเตอรี่เพียงก้อนเดียว
สะดวกสบายและใช้งานง่าย
- ฟังก์ชันทั้งหมดควบคุมได้ง่าย ผ่านหน้าจอแสดงผลแบบอินเทอร์แอคทีฟพร้อมแผงควบคุม
- พร้อมใช้งานทันทีเมื่อแกะกล่อง - แม้ไม่มีการตั้งค่าเริ่มต้น
ประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติสูงสุด
- ความกว้างในการทำงานขนาดใหญ่ (350 มม.) เพื่อประสิทธิภาพสูงและพื้นที่การทำงานตามทฤษฎี 525 ตร.ม./ชม.
- แปรงข้างสองตัว ช่วยทำความสะอาดถึงขอบกำแพง โดยไม่ต้องทำซ้ำด้วยมือ
- การวางแผนเส้นทางการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติและเป็นระบบเพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด
ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และเคลื่อนย้ายสะดวก
- ด้ามจับสำหรับเคลื่อนย้ายที่ยึดขยายได้เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวกและตามหลักสรีรศาสตร์
- เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ใช้งานหรือจัดเก็บถัดไปได้อย่างง่ายดาย
- เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น สามารถแยกล้อออกได้ระหว่างการเคลื่อนย้าย
ระบบนำทางที่ทนทานและเชื่อถือได้
- การตรวจจับ LiDAR ระยะไกล - เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่และในที่มืด
- การตรวจจับการตกและสิ่งกีดขวาง ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยในการใช้งาน
- มีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก, เซ็นเซอร์ติดตามผนัง และเซ็นเซอร์ปะทะ เพื่อการทำงานที่แม่นยำและปลอดภัย
ได้รับการรับรองความปลอดภัย
- พัฒนาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC 63327
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|36
|แรงดูด (กิโลปาสคัล)
|19.3
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|16
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|57
|สมรรถนะการทำงานบนพื้นที่ตามทฤษฎี (ตร.ม./ชั่วโมง)
|525
|พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|525
|ระยะเวลาการทำงานในโหมดปกติ (แบตเตอรี่สองก้อน) (นาที)
|140
|ระยะเวลาการทำงานในโหมด ECO! (แบตเตอรี่สองก้อน) (นาที)
|210
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|350
|Rated input power (วัตต์)
|230
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|6
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|4.5
|ความเร็ว (ระบบอัตโนมัติ) (กม./ชม)
|1.5
|ความกว้างที่สามารถผ่านได้ (มม.)
|650
|ความสูงที่สามารถผ่านได้ (มม.)
|320
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|2
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที/ชม.)
|58 / 81
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|100 - 240 / 50 - 60
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|15.38
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|15.382
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|25.119
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|578 x 578 x 300
Scope of supply
- รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ
- แปรงด้านข้าง: 4 ชิ้นส่วน
- จำนวนแปรงลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
- เครื่องหมายเริ่มต้น
- ฟิลเตอร์ EPA
อุปกรณ์
- ทำความสะอาดอัตโนมัติ
- การตั้งค่าที่ง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญ
- การตรวจจับสิ่งกีดขวางและการชน
- เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง
- การหลบเลี่ยงโดยอัตโนมัติเมื่อพบอุปสรรค
- ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับพื้นที่สาธารณะ
- การสร้างรายงานการทำความสะอาด
- การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือ
- แนวคิดเกี่ยวกับสีและการใช้งานของคาร์เชอร์
- การใช้งานแอพ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- แนะนำเพื่อการใช้งานในการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน และธุรกิจโรงแรม
- เหมาะสำหรับพื้นที่กว้าง เช่น ทางเดิน ห้องโถง หรือห้องประชุม
- เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่สาธารณะ
- สามารถใช้ได้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่เปิดโล่ง