เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ KIRA CV 50 ช่วยลดภาระงานจากทีมทำความสะอาด โดยรับหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ที่ต้องการการดูดฝุ่น ซึ่งช่วยให้พนักงานที่มีทักษะสามารถทำงานที่ซับซ้อนกว่าได้ในเวลาเดียวกัน

คุณกำลังมองหาวิธีที่ประหยัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดภาระงานของทีมทำความสะอาดอยู่หรือไม่? เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ KIRA CV 50 เป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบ เพราะเครื่องนี้เข้ามาทำหน้าที่ดูดฝุ่นที่ใช้เวลานานและน่าเบื่อหน่าย โดยปล่อยให้คนงานที่มีทักษะจัดการกับงานทำความสะอาดที่ซับซ้อนกว่าไปพร้อมๆ กัน เครื่องจะทำการสำรวจพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาดโดยอัตโนมัติและคำนวณเส้นทางการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด และแบตเตอรี่ที่มีพลังจากแพลตฟอร์ม 36 โวลต์ Kärcher Battery Power+ (สามารถสั่งซื้อแยกต่างหาก) และการใช้งานที่สะดวกสบาย เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์นี้จึงเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบในการดูดฝุ่นพรมและพื้นแข็ง ด้วยความกว้างการทำงาน 350 มิลลิเมตร รวมถึงสามารถทำความสะอาดใต้โต๊ะ มุมต่างๆ และขอบผนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์หลายตัวและการตรวจจับ LiDAR ที่แม่นยำ การนำทางและการทำงานของเครื่องจึงน่าเชื่อถือและได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC 63327 ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้ แอป KIRA Robots และหน้าจอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องทำให้การใช้งานเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง

คุณสมบัติและจุดเด่น
KIRA CV 50: ดีไซน์กะทัดรัดพร้อมระยะห่างจากพื้นต่ำมาก
ความสูงจากพื้นถึงด้านบนของตัวเครื่องที่ต่ำ (32 ซม.) ช่วยให้สามารถดูดฝุ่นใต้เฟอร์นิเจอร์และโต๊ะได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด หุ่นยนต์ยังสามารถทำงานในพื้นที่แคบๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยหุ่นยนต์สามารถหมุนได้รอบด้านในทันที
KIRA CV 50: แอปพลิเคชัน KIRA Robots
ความโปร่งใสเต็มรูปแบบ ผ่านแอปพลิเคชัน KIRA Robots ซึ่งสามารถจัดการฟลีท, ตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์, รายงานการทำความสะอาดอย่างละเอียด และฟังก์ชันอื่นๆ แผนที่การทำความสะอาดและตารางเวลาง่ายต่อการสร้างและแก้ไข เชื่อมต่อได้สมบูรณ์ ด้วยการเชื่อมต่อ 4G/LTE หรือเครือข่ายไร้สาย
KIRA CV 50: แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ Kärcher Battery Power+ 36 V
หุ่นยนต์ยังสามารถทำงานในพื้นที่แคบๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยหุ่นยนต์สามารถหมุนได้รอบด้านในทันที การใช้งานไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่ เช่น สามารถใช้งานได้หลายชั้น Kärcher แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ 2 ก้อนเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้ด้วยแบตเตอรี่เพียงก้อนเดียว
สะดวกสบายและใช้งานง่าย
  • ฟังก์ชันทั้งหมดควบคุมได้ง่าย ผ่านหน้าจอแสดงผลแบบอินเทอร์แอคทีฟพร้อมแผงควบคุม
  • พร้อมใช้งานทันทีเมื่อแกะกล่อง - แม้ไม่มีการตั้งค่าเริ่มต้น
ประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติสูงสุด
  • ความกว้างในการทำงานขนาดใหญ่ (350 มม.) เพื่อประสิทธิภาพสูงและพื้นที่การทำงานตามทฤษฎี 525 ตร.ม./ชม.
  • แปรงข้างสองตัว ช่วยทำความสะอาดถึงขอบกำแพง โดยไม่ต้องทำซ้ำด้วยมือ
  • การวางแผนเส้นทางการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติและเป็นระบบเพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด
ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และเคลื่อนย้ายสะดวก
  • ด้ามจับสำหรับเคลื่อนย้ายที่ยึดขยายได้เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวกและตามหลักสรีรศาสตร์
  • เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ใช้งานหรือจัดเก็บถัดไปได้อย่างง่ายดาย
  • เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น สามารถแยกล้อออกได้ระหว่างการเคลื่อนย้าย
ระบบนำทางที่ทนทานและเชื่อถือได้
  • การตรวจจับ LiDAR ระยะไกล - เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่และในที่มืด
  • การตรวจจับการตกและสิ่งกีดขวาง ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยในการใช้งาน
  • มีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก, เซ็นเซอร์ติดตามผนัง และเซ็นเซอร์ปะทะ เพื่อการทำงานที่แม่นยำและปลอดภัย
ได้รับการรับรองความปลอดภัย
  • พัฒนาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC 63327
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 36
แรงดูด (กิโลปาสคัล) 19.3
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 16
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 57
สมรรถนะการทำงานบนพื้นที่ตามทฤษฎี (ตร.ม./ชั่วโมง) 525
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 525
ระยะเวลาการทำงานในโหมดปกติ (แบตเตอรี่สองก้อน) (นาที) 140
ระยะเวลาการทำงานในโหมด ECO! (แบตเตอรี่สองก้อน) (นาที) 210
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 350
Rated input power (วัตต์) 230
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) 6
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 4.5
ความเร็ว (ระบบอัตโนมัติ) (กม./ชม) 1.5
ความกว้างที่สามารถผ่านได้ (มม.) 650
ความสูงที่สามารถผ่านได้ (มม.) 320
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน) 2
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที/ชม.) 58 / 81
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) 100 - 240 / 50 - 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 15.38
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 15.382
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 25.119
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 578 x 578 x 300

Scope of supply

  • รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ
  • แปรงด้านข้าง: 4 ชิ้นส่วน
  • จำนวนแปรงลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
  • เครื่องหมายเริ่มต้น
  • ฟิลเตอร์ EPA

อุปกรณ์

  • ทำความสะอาดอัตโนมัติ
  • การตั้งค่าที่ง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญ
  • การตรวจจับสิ่งกีดขวางและการชน
  • เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง
  • การหลบเลี่ยงโดยอัตโนมัติเมื่อพบอุปสรรค
  • ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับพื้นที่สาธารณะ
  • การสร้างรายงานการทำความสะอาด
  • การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือ
  • แนวคิดเกี่ยวกับสีและการใช้งานของคาร์เชอร์
  • การใช้งานแอพ
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • แนะนำเพื่อการใช้งานในการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน และธุรกิจโรงแรม
  • เหมาะสำหรับพื้นที่กว้าง เช่น ทางเดิน ห้องโถง หรือห้องประชุม
  • เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่สาธารณะ
  • สามารถใช้ได้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่เปิดโล่ง
อุปกรณ์เสริม