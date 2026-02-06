เครื่องเป่าลม AB 30 Classic
คุณสมบัติและจุดเด่น
ใช้เวลาในการเป่าแห้งน้อยกว่าทำให้พรมกลับมาสะอาดเอี่ยมได้ในช่วงเวลาสั้นๆ
เครื่องเป่าแห้งประสิทธิภาพสูงที่มีเสียงรบกวนน้อยทำความสะอาดได้แม้ในช่วงระหว่างวัน
ที่จัดเก็บสายในตัวสายไฟติดตั้งในตัวอุปกรณ์โดยตรงเพื่อให้ยึดติดได้อย่างแน่นหนาในระหว่างการขนย้าย
มือจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- ขนย้ายง่าย
- อุปกรณ์สามารถขนย้ายได้สะดวกด้วยมือจับที่ออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระ
ปฏิบัติงานได้ใน 3 ตำแหน่ง
- ครอบคลุมการใช้งานมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|การตั้งค่าความเร็ว
|3
|ความแรงการเป่า (ระดับ 1/2/3) (รอบ/นาที)
|1000 / 1250 / 1400
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|520
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|8.54
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|10.34
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|400 x 400 x 402
อุปกรณ์
- ระดับการป้องกัน: II
- หูหิ้วออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- ช่องเก็บสายไฟในตัว
รูปแบบการใช้งาน
- ธุรกิจโรงแรม (เช่น การเป่าแห้งพรม)
- ธุรกิจรับทำความสะอาด (เช่น บริษัทรับทำความสะอาด)
- ธุรกิจก่อสร้าง (เช่น ผู้รับจ้างซ่อมบำรุงอาคาร บริการเป่าแห้งโครงสร้างและผนัง)