เครื่องเป่าลม AB 30 Classic

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องเป่าลม AB 30 Classic: ใช้เวลาในการเป่าแห้งน้อยกว่า
ใช้เวลาในการเป่าแห้งน้อยกว่า
ทำให้พรมกลับมาสะอาดเอี่ยมได้ในช่วงเวลาสั้นๆ
เครื่องเป่าลม AB 30 Classic: เครื่องเป่าแห้งประสิทธิภาพสูงที่มีเสียงรบกวนน้อย
เครื่องเป่าแห้งประสิทธิภาพสูงที่มีเสียงรบกวนน้อย
ทำความสะอาดได้แม้ในช่วงระหว่างวัน
เครื่องเป่าลม AB 30 Classic: ที่จัดเก็บสายในตัว
ที่จัดเก็บสายในตัว
สายไฟติดตั้งในตัวอุปกรณ์โดยตรงเพื่อให้ยึดติดได้อย่างแน่นหนาในระหว่างการขนย้าย
มือจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • ขนย้ายง่าย
  • อุปกรณ์สามารถขนย้ายได้สะดวกด้วยมือจับที่ออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระ
ปฏิบัติงานได้ใน 3 ตำแหน่ง
  • ครอบคลุมการใช้งานมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

การตั้งค่าความเร็ว 3
ความแรงการเป่า (ระดับ 1/2/3) (รอบ/นาที) 1000 / 1250 / 1400
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 520
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 8.54
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 10.34
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 400 x 400 x 402

อุปกรณ์

  • ระดับการป้องกัน: II
  • หูหิ้วออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • ช่องเก็บสายไฟในตัว
รูปแบบการใช้งาน
  • ธุรกิจโรงแรม (เช่น การเป่าแห้งพรม)
  • ธุรกิจรับทำความสะอาด (เช่น บริษัทรับทำความสะอาด)
  • ธุรกิจก่อสร้าง (เช่น ผู้รับจ้างซ่อมบำรุงอาคาร บริการเป่าแห้งโครงสร้างและผนัง)