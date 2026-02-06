เครื่องเป่าลม AB 45 Classic

AB 45 เป็นเครื่องเป่าลมที่ทนทาน ขนาดกะทัดรัด และทรงพลัง สำหรับกระบวนการเป่าพรม ช่วยให้พรมแห้งเร็วขึ้นหลังจากการซักทำความสะอาด ช่วยลดระยะเวลารอคอยที่ยาวนานหลังจากการทำความสะอาดแบบเปียกหรือการซัก ด้วยเครื่องเป่าลม AB 45 จึงสามารถลดระยะเวลาการอบแห้งได้ถึง 50% เนื่องจากโบลเวอร์ทำงานเงียบมาก จึงสามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาทำการที่มีลูกค้าสัญจรไปมาได้ คุณสมบัติเหล่านี้และอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้ AB 45 เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีราคาประหยัด

คุณสมบัติและจุดเด่น
ใช้เวลาในการเป่าแห้งน้อยกว่า
  • ทำให้พรมกลับมาสะอาดเอี่ยมได้ในช่วงเวลาสั้นๆ
เครื่องเป่าแห้งประสิทธิภาพสูงที่มีเสียงรบกวนน้อย
  • ทำความสะอาดได้แม้ในช่วงระหว่างวัน
ที่จัดเก็บสายในตัว
  • สายไฟติดตั้งในตัวอุปกรณ์โดยตรงเพื่อให้ยึดติดได้อย่างแน่นหนาในระหว่างการขนย้าย
มือจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • ขนย้ายง่าย
  • อุปกรณ์สามารถขนย้ายได้สะดวกด้วยมือจับที่ออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระ
ปฏิบัติงานได้ใน 3 ตำแหน่ง
  • ครอบคลุมการใช้งานมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

การตั้งค่าความเร็ว 3
ความแรงการเป่า (ระดับ 1/2/3) (รอบ/นาที) 1000 / 1150 / 1350
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 700
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 6.1
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 11.87
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 17.23
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 476 x 404 x 475

อุปกรณ์

  • ระดับการป้องกัน: II
  • ตัวถังพลาสติกทนทาน
  • ด้ามจับ: ปรับความสูงได้
  • หูหิ้วออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • ช่องเก็บสายไฟในตัว
รูปแบบการใช้งาน
  • ธุรกิจโรงแรม (เช่น การเป่าแห้งพรม)
  • ธุรกิจรับทำความสะอาด (เช่น บริษัทรับทำความสะอาด)
  • ธุรกิจก่อสร้าง (เช่น ผู้รับจ้างซ่อมบำรุงอาคาร บริการเป่าแห้งโครงสร้างและผนัง)