เครื่องทำความสะอาดพรม BRC 30/15 C

BRC 30/15 C เครื่องซักพรมขนาดกะทัดรัด แบบฉีดพ่นพร้อมดูดกลับ ประหยัดและรวดเร็วแม้ในพื้นที่เล็กๆแบบเฉพาะจุดและในระหว่างช่วงพัก ด้วยพรีสเปรย์ I-Capsolation พื้นที่ขนาดประมาณ 200 ถึง 800 ตร.ม.

BRC 30/15 C เครื่องทำความสะอาดพรม (ซักพรม) เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดพรมอย่างล้ำลึกถึงเส้นใย เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก แปรงแบบลอยตัวจะปรับระดับตามลักษณะรูปร่างของพื้นผิวเพื่อผลลัพธ์การความสะอาดที่ดีที่สุด BRC 30/15 เหมาะที่สุดสำหรับการทำความสะอาดพรมในระหว่างช่วงพักทำการด้วยพรีสเปรย์ I-Capsol หรือน้ำยาขจัดคราบ

คุณสมบัติและจุดเด่น
ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม
  • แปรงลูกกลิ้งช่วยทำความสะอาดได้อย่างหมดจด
  • แปรงลูกกลิ้งแบบลอยตัวเพื่อผลการทำความสะอาดที่สม่ำเสมอ
  • ฟื้นฟูสภาพขนพรมให้ดูเหมือนใหม่
ขนาดกะทัดรัด
  • เหมาะสำหรับพื้นที่ตั้งแต่ 200 ถึง 800 ตร.ม.
  • จัดเก็บง่าย
  • ขนย้ายง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำความสะอาดระดับกลาง "iCapsol") (ตร.ม./ชั่วโมง) 150
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 46
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 300 / 30
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (บาร์) 3.5
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (ลิตร/นาที) 1
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 315
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 15 / 17
กำลังมอเตอร์ (วัตต์) 1130
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์) 76
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 36
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 35.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 920 x 360 x 750

Scope of supply

  • จำนวนลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ทิศทางการทำงาน: ถอยหลัง

