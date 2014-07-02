เครื่องทำความสะอาดพรม BRC 30/15 C
BRC 30/15 C เครื่องซักพรมขนาดกะทัดรัด แบบฉีดพ่นพร้อมดูดกลับ ประหยัดและรวดเร็วแม้ในพื้นที่เล็กๆแบบเฉพาะจุดและในระหว่างช่วงพัก ด้วยพรีสเปรย์ I-Capsolation พื้นที่ขนาดประมาณ 200 ถึง 800 ตร.ม.
BRC 30/15 C เครื่องทำความสะอาดพรม (ซักพรม) เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดพรมอย่างล้ำลึกถึงเส้นใย เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก แปรงแบบลอยตัวจะปรับระดับตามลักษณะรูปร่างของพื้นผิวเพื่อผลลัพธ์การความสะอาดที่ดีที่สุด BRC 30/15 เหมาะที่สุดสำหรับการทำความสะอาดพรมในระหว่างช่วงพักทำการด้วยพรีสเปรย์ I-Capsol หรือน้ำยาขจัดคราบ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม
- แปรงลูกกลิ้งช่วยทำความสะอาดได้อย่างหมดจด
- แปรงลูกกลิ้งแบบลอยตัวเพื่อผลการทำความสะอาดที่สม่ำเสมอ
- ฟื้นฟูสภาพขนพรมให้ดูเหมือนใหม่
ขนาดกะทัดรัด
- เหมาะสำหรับพื้นที่ตั้งแต่ 200 ถึง 800 ตร.ม.
- จัดเก็บง่าย
- ขนย้ายง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำความสะอาดระดับกลาง "iCapsol") (ตร.ม./ชั่วโมง)
|150
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|46
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|300 / 30
|แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (บาร์)
|3.5
|อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (ลิตร/นาที)
|1
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|315
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|15 / 17
|กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
|1130
|อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
|76
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|36
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|35.5
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- จำนวนลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ทิศทางการทำงาน: ถอยหลัง
วิดีโอ