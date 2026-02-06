เครื่องทำความสะอาดพรม BRC 40/22 C

เครื่องทำความสะอาดพรม BRC 40/22 C ขนาดกะทัดรัดสำหรับการซักแบบสเปรย์แบบประหยัดและรวดเร็วหรือการทำความสะอาดระดับกลางของพื้นผิวพรมระหว่าง 250 ถึง 1,000 ตารางเมตร

เปรียบเทียบกับเครื่องซักแบบสเปรย์ทั่วไปเครื่องซักพรม BRC 40/22 C ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นถึง 30% พร้อมรับประกันการทำความสะอาดล้ำลึก สิ่งนี้อำนวยความสะดวกด้วยความคล่องแคล่วและหลักการของการทำงานในทิศทางไปข้างหน้าเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการแนวการซักที่ไม่จำเป็น อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพรมลึกบนพื้นผิวขนาดเล็กและขนาดกลางสูงถึง 1,000 ตารางเมตรและสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับการซักแบบสเปรย์หรือสำหรับการทำความสะอาดพรมระดับกลาง เมื่อใช้น้ำยาทำความสะอาด iCapsol RM 768 ซึ่งเราแนะนำให้ใช้สำหรับการทำความสะอาดระดับกลางเวลาในการทำให้แห้งของพรมจะลดลงเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงจึงเป็นวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสำหรับพื้นผิวพรมที่มีการเดินที่หนาแน่น นอกจากนี้หัวทำความสะอาดซึ่งติดตั้งด้วยแปรงทำความสะอาดพรมและสามารถหมุนได้ด้วยพวงมาลัยช่วยลดความยุ่งยากและเร่งการทำความสะอาดของพื้นผิวที่เข้าถึงยากมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องทำความสะอาดพรม BRC 40/22 C: หัวทำความสะอาดที่หมุนได้ 200 °
หัวทำความสะอาดที่หมุนได้ 200 °
แปรงลูกกลิ้งพรมรองรับการทำความสะอาดอย่างละเอียด เคลื่อนย้ายได้ง่ายแม้บนพื้นผิวที่เล็ก
เครื่องทำความสะอาดพรม BRC 40/22 C: สำหรับการทำความสะอาดพรมลึกและกลาง
สำหรับการทำความสะอาดพรมลึกและกลาง
สำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและการทำความสะอาดระดับกลางบนพรม การทำความสะอาดพรมอย่างล้ำลึกด้วยลูกกลิ้งทำความสะอาดช่วยทำความสะอาดเส้นใยพรม
เครื่องทำความสะอาดพรม BRC 40/22 C: หัวฉีดมือจับเป็นอุปกรณ์เสริม
หัวฉีดมือจับเป็นอุปกรณ์เสริม
สำหรับทำความสะอาดมุมหรือสำหรับการสกัดแบบสเปรย์ของเก้าอี้และหมอนอิง
ถังเก็บกวาดที่หัวแปรงซัก
  • รวบรวมเส้นใยพรมผมและสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่อยู่บนพื้นผิวได้อย่างน่าเชื่อถือ
  • ลดการอุดตันของไม้กวาดหุ้มยางซึ่งช่วยลดต้นทุนบริการ
ทิศทางการทำงานเดินหน้าเท่านั้น
  • การป้องกันการวิ่งว่างที่ไม่จำเป็น
  • ประสิทธิภาพพื้นที่สูงขึ้นถึง 30% สูงกว่าเครื่องซักแบบสเปรย์ธรรมดา
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำความสะอาดระดับกลาง "iCapsol") (ตร.ม./ชั่วโมง) 500 / 900
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 47
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 290 / 29
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (บาร์) 3.5
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (บาร์) 7
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (ลิตร/นาที) 0.38
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (ลิตร/นาที) 2.5
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (ซม) 48
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 22 / 19
กำลังมอเตอร์ (วัตต์) 1200
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์) 400
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 44.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 50.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 889 x 470 x 1118

Scope of supply

  • จำนวนลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
  • แปรงลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ทิศทางการทำงาน: เดินหน้า
  • โหมด iCapsol

วิดีโอ

อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด