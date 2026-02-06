เครื่องทำความสะอาดพรม BRC 40/22 C
เครื่องทำความสะอาดพรม BRC 40/22 C ขนาดกะทัดรัดสำหรับการซักแบบสเปรย์แบบประหยัดและรวดเร็วหรือการทำความสะอาดระดับกลางของพื้นผิวพรมระหว่าง 250 ถึง 1,000 ตารางเมตร
เปรียบเทียบกับเครื่องซักแบบสเปรย์ทั่วไปเครื่องซักพรม BRC 40/22 C ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นถึง 30% พร้อมรับประกันการทำความสะอาดล้ำลึก สิ่งนี้อำนวยความสะดวกด้วยความคล่องแคล่วและหลักการของการทำงานในทิศทางไปข้างหน้าเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการแนวการซักที่ไม่จำเป็น อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพรมลึกบนพื้นผิวขนาดเล็กและขนาดกลางสูงถึง 1,000 ตารางเมตรและสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับการซักแบบสเปรย์หรือสำหรับการทำความสะอาดพรมระดับกลาง เมื่อใช้น้ำยาทำความสะอาด iCapsol RM 768 ซึ่งเราแนะนำให้ใช้สำหรับการทำความสะอาดระดับกลางเวลาในการทำให้แห้งของพรมจะลดลงเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงจึงเป็นวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสำหรับพื้นผิวพรมที่มีการเดินที่หนาแน่น นอกจากนี้หัวทำความสะอาดซึ่งติดตั้งด้วยแปรงทำความสะอาดพรมและสามารถหมุนได้ด้วยพวงมาลัยช่วยลดความยุ่งยากและเร่งการทำความสะอาดของพื้นผิวที่เข้าถึงยากมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวทำความสะอาดที่หมุนได้ 200 °แปรงลูกกลิ้งพรมรองรับการทำความสะอาดอย่างละเอียด เคลื่อนย้ายได้ง่ายแม้บนพื้นผิวที่เล็ก
สำหรับการทำความสะอาดพรมลึกและกลางสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและการทำความสะอาดระดับกลางบนพรม การทำความสะอาดพรมอย่างล้ำลึกด้วยลูกกลิ้งทำความสะอาดช่วยทำความสะอาดเส้นใยพรม
หัวฉีดมือจับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดมุมหรือสำหรับการสกัดแบบสเปรย์ของเก้าอี้และหมอนอิง
ถังเก็บกวาดที่หัวแปรงซัก
- รวบรวมเส้นใยพรมผมและสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่อยู่บนพื้นผิวได้อย่างน่าเชื่อถือ
- ลดการอุดตันของไม้กวาดหุ้มยางซึ่งช่วยลดต้นทุนบริการ
ทิศทางการทำงานเดินหน้าเท่านั้น
- การป้องกันการวิ่งว่างที่ไม่จำเป็น
- ประสิทธิภาพพื้นที่สูงขึ้นถึง 30% สูงกว่าเครื่องซักแบบสเปรย์ธรรมดา
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำความสะอาดระดับกลาง "iCapsol") (ตร.ม./ชั่วโมง)
|500 / 900
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|47
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|290 / 29
|แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (บาร์)
|3.5
|แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (บาร์)
|7
|อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (ลิตร/นาที)
|0.38
|อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (ลิตร/นาที)
|2.5
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (ซม)
|48
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|22 / 19
|กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
|1200
|อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
|400
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|44.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|50.5
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|889 x 470 x 1118
Scope of supply
- จำนวนลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
- แปรงลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ทิศทางการทำงาน: เดินหน้า
- โหมด iCapsol
วิดีโอ