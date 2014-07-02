เครื่องทำความสะอาดพรม BRC 45/45 C
BRC 45/45 C เครื่องทำความสะอาดพรม (ซักพรม) การทำความสะอาดพรมได้ถึงระดับปานกลางระดับลึกในเครื่องเดียว
BRC 45/45 C เครื่องทำความสะอาดพรม (ซักพรม) ที่มีสองฟังก์ชั่นในเครื่องเดียว สามารถใช้สำหรับการทำความสะอาดสองขั้นตอน การทำความสะอาดพรมอย่างล้ำลึกให้ผลการซักที่ดีเยี่ยมและการทำความสะอาดพรมแบบปานกลางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยเวลาการอบแห้งที่สั้นมาก การใช้น้ำยาทำความสะอาดพรมที่แห้งเร็วของKärcher RM 768 สามารถทำความสะอาดพรมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้และพร้อมสำหรับการดูดฝุ่นภายใน 20 นาที
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงลูกกลิ้งแบบลอยตัวพร้อมแปรงลูกกลิ้งแบบหมุนสวนทาง
- แปรงลูกกลิ้งสองชุดเพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง
- ทำความสะอาดขนพรมอย่างซอกซอนจากทั้งสองด้านพร้อมๆ กัน
- มั่นใจว่าสามารถสัมผัสพื้นได้อย่างทั่วถึงแม้บนพื้นผิวขรุขระ
ทิศทางการทำงาน, เดินหน้าหรือถอยหลัง
- ปรับทิศทางการทำความสะอาดพรมได้
- เลือกทิศทางการทำความสะอาดด้วยการดึงมือจับลง
- ตำแหน่งการทำงานที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดพรม ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำความสะอาดระดับกลาง "iCapsol") (ตร.ม./ชั่วโมง)
|350 / 1000
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|45
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|300 / 30
|แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (บาร์)
|3.5
|แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (บาร์)
|7
|อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (ลิตร/นาที)
|0.7
|อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (ลิตร/นาที)
|3.2
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|450
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|45 / 38
|กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
|1100
|อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
|600
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|75
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1029 x 559 x 1092
Scope of supply
- จำนวนลูกกลิ้ง: 2 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ทิศทางการทำงาน: เดินหน้าหรือถอยหลัง
- โหมด iCapsol