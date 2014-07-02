เครื่องทำความสะอาดพรม BRC 45/45 C

BRC 45/45 C เครื่องทำความสะอาดพรม (ซักพรม) การทำความสะอาดพรมได้ถึงระดับปานกลางระดับลึกในเครื่องเดียว

BRC 45/45 C เครื่องทำความสะอาดพรม (ซักพรม) ที่มีสองฟังก์ชั่นในเครื่องเดียว สามารถใช้สำหรับการทำความสะอาดสองขั้นตอน การทำความสะอาดพรมอย่างล้ำลึกให้ผลการซักที่ดีเยี่ยมและการทำความสะอาดพรมแบบปานกลางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยเวลาการอบแห้งที่สั้นมาก การใช้น้ำยาทำความสะอาดพรมที่แห้งเร็วของKärcher RM 768 สามารถทำความสะอาดพรมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้และพร้อมสำหรับการดูดฝุ่นภายใน 20 นาที

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงลูกกลิ้งแบบลอยตัวพร้อมแปรงลูกกลิ้งแบบหมุนสวนทาง
  • แปรงลูกกลิ้งสองชุดเพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง
  • ทำความสะอาดขนพรมอย่างซอกซอนจากทั้งสองด้านพร้อมๆ กัน
  • มั่นใจว่าสามารถสัมผัสพื้นได้อย่างทั่วถึงแม้บนพื้นผิวขรุขระ
ทิศทางการทำงาน, เดินหน้าหรือถอยหลัง
  • ปรับทิศทางการทำความสะอาดพรมได้
  • เลือกทิศทางการทำความสะอาดด้วยการดึงมือจับลง
  • ตำแหน่งการทำงานที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดพรม ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำความสะอาดระดับกลาง "iCapsol") (ตร.ม./ชั่วโมง) 350 / 1000
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 45
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 300 / 30
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (บาร์) 3.5
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (บาร์) 7
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (ลิตร/นาที) 0.7
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (ลิตร/นาที) 3.2
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 450
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 45 / 38
กำลังมอเตอร์ (วัตต์) 1100
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์) 600
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 75
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1029 x 559 x 1092

Scope of supply

  • จำนวนลูกกลิ้ง: 2 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ทิศทางการทำงาน: เดินหน้าหรือถอยหลัง
  • โหมด iCapsol
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด