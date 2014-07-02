เครื่องทำความสะอาดพรม BRS 43/500 C
BRS 43/500 C เครื่องซักพรม พร้อมเป่าแห้ง ในเวลาเพียง 20 นาที การใช้เทคโนโลยี I-Capsolation ทำให้เครื่องสามารถทำความสะอาดพรมได้อย่างทั่วถึงโดยไม่เปลืองแรง
BRS 43/500 C เครื่องทำความสะอาดพรม (ซักพรม) ของ Karcher ผลการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ใช้การฉีดพ่นน้ำและน้ำยาทำความสะอาดลงบนพรม ปั่นซักด้วยแปรงแบบหมุนสวนทางกัน แล้วจึงทำการดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งในอีก 20 นาทีหลังจากนั้น พรมจะพร้อมเข้าใช้งานอีกครั้ง เมื่อใช้สารทำความสะอาดพรมชนิดแห้งเร็ว RM 768 นวัตกรรมใหม่ของคาร์เชอร์ (ซึ่งจะเข้าไปห่อหุ้มฝุ่นเพื่อแยกฝุ่นออกจากเส้นใยพรม) การทำความสะอาดในระหว่างช่วงพักทำการจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้ผลที่น่าทึ่ง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ลูกกลิ้งแบบหมุนสวนทาง 2 ตัว
- ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงเนื่องจากมีแรงกดสัมผัสสูง
- ทำความสะอาดขนพรมอย่างซอกซอนพร้อมปรับขนพรมให้เรียงตัวไปในแนวเดียวกัน
- มั่นใจว่าสามารถสัมผัสพื้นได้อย่างทั่วถึงแม้บนพื้นผิวขรุขระ
ทูอินวัน
- การทำความสะอาดเส้นใยและกวาดในขั้นตอนเดียว
- มีถังเก็บสิ่งสกปรกให้ในชุด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำความสะอาดระดับกลาง "iCapsol") (ตร.ม./ชั่วโมง)
|300
|แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (บาร์)
|3.4
|อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (ลิตร/นาที)
|0.38
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|7.5
|อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
|370
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|25
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|32.2
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|400 x 470 x 1160
Scope of supply
- ถัง iCapsol ในตัวเครื่อง
- จำนวนลูกกลิ้ง: 2 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ทิศทางการทำงาน: เดินหน้าหรือถอยหลัง
- โหมด iCapsol
