เครื่องทำความสะอาดพรม BRS 43/500 C

BRS 43/500 C เครื่องซักพรม พร้อมเป่าแห้ง ในเวลาเพียง 20 นาที การใช้เทคโนโลยี I-Capsolation ทำให้เครื่องสามารถทำความสะอาดพรมได้อย่างทั่วถึงโดยไม่เปลืองแรง

BRS 43/500 C เครื่องทำความสะอาดพรม (ซักพรม) ของ Karcher ผลการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ใช้การฉีดพ่นน้ำและน้ำยาทำความสะอาดลงบนพรม ปั่นซักด้วยแปรงแบบหมุนสวนทางกัน แล้วจึงทำการดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งในอีก 20 นาทีหลังจากนั้น พรมจะพร้อมเข้าใช้งานอีกครั้ง เมื่อใช้สารทำความสะอาดพรมชนิดแห้งเร็ว RM 768 นวัตกรรมใหม่ของคาร์เชอร์ (ซึ่งจะเข้าไปห่อหุ้มฝุ่นเพื่อแยกฝุ่นออกจากเส้นใยพรม) การทำความสะอาดในระหว่างช่วงพักทำการจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้ผลที่น่าทึ่ง

คุณสมบัติและจุดเด่น
ลูกกลิ้งแบบหมุนสวนทาง 2 ตัว
  • ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงเนื่องจากมีแรงกดสัมผัสสูง
  • ทำความสะอาดขนพรมอย่างซอกซอนพร้อมปรับขนพรมให้เรียงตัวไปในแนวเดียวกัน
  • มั่นใจว่าสามารถสัมผัสพื้นได้อย่างทั่วถึงแม้บนพื้นผิวขรุขระ
ทูอินวัน
  • การทำความสะอาดเส้นใยและกวาดในขั้นตอนเดียว
  • มีถังเก็บสิ่งสกปรกให้ในชุด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำความสะอาดระดับกลาง "iCapsol") (ตร.ม./ชั่วโมง) 300
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (บาร์) 3.4
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (ลิตร/นาที) 0.38
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 7.5
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์) 370
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 25
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 32.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 400 x 470 x 1160

Scope of supply

  • ถัง iCapsol ในตัวเครื่อง
  • จำนวนลูกกลิ้ง: 2 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ทิศทางการทำงาน: เดินหน้าหรือถอยหลัง
  • โหมด iCapsol

