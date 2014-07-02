เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ Puzzi 10/1

Puzzi 10/1 มาพร้อมหัวดูดทำความสะอาดพื้น/หัวดูดทำความสะอาดเบาะเพื่อการทำความสะอาดพรมและเบาะโดยใช้การฉีดพร้อมดูดกลับ เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก มีตะขอเก็บสายไฟในตัวและตัวยึดมือจับพร้อมไกปืนฉีด/ท่อดูด

Puzzi 10/1 มาพร้อมหัวดูดทำความสะอาดเบาะและหัวดูดทำความสะอาดพื้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวขนาดกลางถึงเล็กอย่างถูกสุขอนามัยและมีประสิทธิภาพ เครื่องฉีดพร้อมดูดกลับรุ่นนี้ใช้แรงดันการฉีดพ่น 1 บาร์ จึงทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นสิ่งทอได้อย่างอ่อนโยนและล้ำลึก ให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะการทำความสะอาดพรมและเบาะ หัวฉีดพื้นแบบแคบทำให้เครื่องเหมาะสำหรับการทำความสะอาดแม้ในพื้นที่จำกัด ยางรีดน้ำที่ยืดหยุ่นช่วยให้ทำความสะอาดพื้นที่ผิวไม่เรียบได้อย่างง่ายดาย เครื่องฉีดพร้อมดูดกลับมีตะขอเก็บสายไฟในตัวและตัวยึดมือจับพร้อมไกปืนฉีดและท่อดูด

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ Puzzi 10/1: ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่น
การทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทออย่างล้ำลึกที่สมบูรณ์แบบ การแห้งเร็วทำให้พื้นผิวกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพการดูดกลับที่ดีเยี่ยม ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมพร้อมผลลัพธ์ก่อนและหลังที่มองเห็นได้
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ Puzzi 10/1: คุณภาพระดับมืออาชีพ: แข็งแรง ทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน
ปั๊มประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน มอเตอร์ทรงพลัง ให้แรงดูดกลับเยี่ยมยอด โครงสร้างแข็งแรง พร้อมกันชนป้องกันแรงกระแทกและการชน
เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ Puzzi 10/1: มาพร้อมชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดพรมแบบครบชุด
มาพร้อมชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดพรมแบบครบชุด
แถบยางดูดน้ำยืดหยุ่น เพื่อมุมดูดที่เหมาะสมและผลลัพธ์การทำแห้งที่ยอดเยี่ยม หัวดูดพื้นกว้าง 240 มม. พร้อมท่อฉีด/ดูดในตัว ด้ามจับแบบสองมือ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน
หัวดูดทำความสะอาดเบาะใช้งานสะดวก
  • ทำความสะอาดเบาะและเฟอร์นิเจอร์หุ้มผ้าได้ง่ายแต่ทั่วถึง
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดภายในรถยนต์
  • หัวดูดกว้าง 110 มม. สำหรับติดตั้งกับปืนฉีด/ดูด
ถังน้ำแบบ 2 in 1 ถอดออกได้
  • เติมน้ำได้ง่ายและสะดวกกว่า
  • ถ่ายน้ำทิ้งได้ง่าย สะดวก
ใช้งานง่ายด้วยปุ่มกดขนาดใหญ่ 2 ปุ่ม
  • ไม่จำเป็นต้องก้มตัว: สวิตช์เปิด-ปิดแบบเท้าเหยียบเพื่อการใช้งานที่รวดเร็วและง่ายดาย
  • วิธีการรวดเร็วใน 1 ขั้นตอน: รวมการฉีดพ่นและการดูดกลับในขั้นตอนเดียว
  • วิธีการ 2 ขั้นตอน: ฉีดพ่นบนพื้นผิวและทิ้งไว้ให้น้ำยาเคมีซึมเข้าละลายครบสกปรก – แล้วดูดกลับ
ล้อหลังขนาดใหญ่และล้อหน้าบังคับเลี้ยว 360° ที่มีความยืดหยุ่น
  • บังคับเลี้ยวได้ง่ายแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
  • คล่องตัวเป็นพิเศษและยืดหยุ่นในการจัดการเมื่อทำความสะอาด
ตะขอเก็บสายไฟ
  • เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บสายไฟ
  • ใช้งานได้จริงและปกป้องสายไฟ
  • สามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บเครื่องได้ง่ายและสะดวกกว่า
มีช่องเก็บหัวดูดเบาะและหัวดูดพรมในตัว
  • ด้วยการออกแบบหัวฉีดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
  • มีที่เก็บท่อดูดและหัวดูดพื้นในด้ามจับหิ้ว
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 20 - 25
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 74
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 254 / 25.4
อัตราการฉีดพ่น (ลิตร/นาที) 1
แรงดันการฉีดพ่น (บาร์) 1
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 10 / 9
กำลังมอเตอร์ (วัตต์) 1250
อัตรากำลังปั๊ม (วัตต์) 40
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 7.5
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 10.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 16.08
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 690 x 325 x 440

Scope of supply

  • หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: RM 760 สารเคมีทำความสะอาดแบบก้อน, 2 ชิ้นส่วน
  • ท่อดูด: 2.5 ม.
  • ตะขอเก็บสายไฟ
  • หัวดูดพื้น: 240 มม.
  • ปืนฉีดพ่น/ดูด
  • ด้ามจับตัว D สำหรับท่อสเปรย์/ท่อดูด
  • ถังบรรจุ 2-in-1 ถอดออกได้
  • ท่อสำหรับฉีดพร้อมดูดกลับ: 1 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมในตัวสำหรับเบาะ/หัวดูดซอกซอน
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมในตัวสำหรับหัวซักพรม
  • หัวฉีด: หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง, สีฟ้า

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดเบาะและเฟอร์นิเจอร์บุนวมแบบล้ำลึก
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดระหว่างรอบ และการขจัดคราบเฉพาะจุดบนพรม
  • สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอทั้งหมด – รวมถึงภายในรถยนต์
  • สำหรับการทำความสะอาดเบาะรถยนต์แบบล้ำลึก
  • สำหรับการทำความสะอาดพรมแบบล้ำลึกเฉพาะจุดในพื้นที่ขนาดเล็ก
  • สำหรับทำความสะอาดเบาะและพื้นผิวผ้าในพื้นที่ที่ต้องการความถูกสุขลักษณะสูง
  • สำหรับการทำความสะอาดเส้นใยลึกของพรมและพื้นปูผ้า
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด