เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ Puzzi 10/1
Puzzi 10/1 มาพร้อมหัวดูดทำความสะอาดพื้น/หัวดูดทำความสะอาดเบาะเพื่อการทำความสะอาดพรมและเบาะโดยใช้การฉีดพร้อมดูดกลับ เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก มีตะขอเก็บสายไฟในตัวและตัวยึดมือจับพร้อมไกปืนฉีด/ท่อดูด
Puzzi 10/1 มาพร้อมหัวดูดทำความสะอาดเบาะและหัวดูดทำความสะอาดพื้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวขนาดกลางถึงเล็กอย่างถูกสุขอนามัยและมีประสิทธิภาพ เครื่องฉีดพร้อมดูดกลับรุ่นนี้ใช้แรงดันการฉีดพ่น 1 บาร์ จึงทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นสิ่งทอได้อย่างอ่อนโยนและล้ำลึก ให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะการทำความสะอาดพรมและเบาะ หัวฉีดพื้นแบบแคบทำให้เครื่องเหมาะสำหรับการทำความสะอาดแม้ในพื้นที่จำกัด ยางรีดน้ำที่ยืดหยุ่นช่วยให้ทำความสะอาดพื้นที่ผิวไม่เรียบได้อย่างง่ายดาย เครื่องฉีดพร้อมดูดกลับมีตะขอเก็บสายไฟในตัวและตัวยึดมือจับพร้อมไกปืนฉีดและท่อดูด
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่นการทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทออย่างล้ำลึกที่สมบูรณ์แบบ การแห้งเร็วทำให้พื้นผิวกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพการดูดกลับที่ดีเยี่ยม ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมพร้อมผลลัพธ์ก่อนและหลังที่มองเห็นได้
คุณภาพระดับมืออาชีพ: แข็งแรง ทนทาน และใช้งานได้ยาวนานปั๊มประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน มอเตอร์ทรงพลัง ให้แรงดูดกลับเยี่ยมยอด โครงสร้างแข็งแรง พร้อมกันชนป้องกันแรงกระแทกและการชน
มาพร้อมชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดพรมแบบครบชุดแถบยางดูดน้ำยืดหยุ่น เพื่อมุมดูดที่เหมาะสมและผลลัพธ์การทำแห้งที่ยอดเยี่ยม หัวดูดพื้นกว้าง 240 มม. พร้อมท่อฉีด/ดูดในตัว ด้ามจับแบบสองมือ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน
หัวดูดทำความสะอาดเบาะใช้งานสะดวก
- ทำความสะอาดเบาะและเฟอร์นิเจอร์หุ้มผ้าได้ง่ายแต่ทั่วถึง
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดภายในรถยนต์
- หัวดูดกว้าง 110 มม. สำหรับติดตั้งกับปืนฉีด/ดูด
ถังน้ำแบบ 2 in 1 ถอดออกได้
- เติมน้ำได้ง่ายและสะดวกกว่า
- ถ่ายน้ำทิ้งได้ง่าย สะดวก
ใช้งานง่ายด้วยปุ่มกดขนาดใหญ่ 2 ปุ่ม
- ไม่จำเป็นต้องก้มตัว: สวิตช์เปิด-ปิดแบบเท้าเหยียบเพื่อการใช้งานที่รวดเร็วและง่ายดาย
- วิธีการรวดเร็วใน 1 ขั้นตอน: รวมการฉีดพ่นและการดูดกลับในขั้นตอนเดียว
- วิธีการ 2 ขั้นตอน: ฉีดพ่นบนพื้นผิวและทิ้งไว้ให้น้ำยาเคมีซึมเข้าละลายครบสกปรก – แล้วดูดกลับ
ล้อหลังขนาดใหญ่และล้อหน้าบังคับเลี้ยว 360° ที่มีความยืดหยุ่น
- บังคับเลี้ยวได้ง่ายแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
- คล่องตัวเป็นพิเศษและยืดหยุ่นในการจัดการเมื่อทำความสะอาด
ตะขอเก็บสายไฟ
- เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บสายไฟ
- ใช้งานได้จริงและปกป้องสายไฟ
- สามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บเครื่องได้ง่ายและสะดวกกว่า
มีช่องเก็บหัวดูดเบาะและหัวดูดพรมในตัว
- ด้วยการออกแบบหัวฉีดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- มีที่เก็บท่อดูดและหัวดูดพื้นในด้ามจับหิ้ว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|20 - 25
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|74
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|254 / 25.4
|อัตราการฉีดพ่น (ลิตร/นาที)
|1
|แรงดันการฉีดพ่น (บาร์)
|1
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|10 / 9
|กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
|1250
|อัตรากำลังปั๊ม (วัตต์)
|40
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|7.5
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|10.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|16.08
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: RM 760 สารเคมีทำความสะอาดแบบก้อน, 2 ชิ้นส่วน
- ท่อดูด: 2.5 ม.
- ตะขอเก็บสายไฟ
- หัวดูดพื้น: 240 มม.
- ปืนฉีดพ่น/ดูด
- ด้ามจับตัว D สำหรับท่อสเปรย์/ท่อดูด
- ถังบรรจุ 2-in-1 ถอดออกได้
- ท่อสำหรับฉีดพร้อมดูดกลับ: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมในตัวสำหรับเบาะ/หัวดูดซอกซอน
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมในตัวสำหรับหัวซักพรม
- หัวฉีด: หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง, สีฟ้า
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดเบาะและเฟอร์นิเจอร์บุนวมแบบล้ำลึก
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดระหว่างรอบ และการขจัดคราบเฉพาะจุดบนพรม
- สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอทั้งหมด – รวมถึงภายในรถยนต์
- สำหรับการทำความสะอาดเบาะรถยนต์แบบล้ำลึก
- สำหรับการทำความสะอาดพรมแบบล้ำลึกเฉพาะจุดในพื้นที่ขนาดเล็ก
- สำหรับทำความสะอาดเบาะและพื้นผิวผ้าในพื้นที่ที่ต้องการความถูกสุขลักษณะสูง
- สำหรับการทำความสะอาดเส้นใยลึกของพรมและพื้นปูผ้า