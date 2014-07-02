เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ Puzzi 30/4
เครื่องซักพรมอัตโนมัติแบบฉีดพร้อมดูดกลับ Puzzi 30/4 คือคำตอบของการทำความสะอาดอย่างประหยัดสำหรับพื้นพรมขนาดใหญ่ และทำให้การทำความสะอาดถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ไม่เมื่อยล้า และรวดเร็ว
ด้วยระดับเสียงที่ 66 dB(A) เครื่องซักพรมอัตโนมัติแบบฉีดพร้อมดูดกลับ Puzzi 30/4 จึงเป็นเครื่องซักพรมที่เงียบที่สุดในเครื่องระดับเดียวกันและเหมาะที่สุดสำหรับการทำความสะอาดที่มีเสียงรบกวนน้อย เครื่องซักพรมอัตโนมัติแบบฉีดพร้อมดูดกลับนวัตกรรมใหม่นี้มีความจุน้ำสะอาด 30 ลิตร และมีหัวฉีดพื้น 350 มม. จึงเหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นพรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะ การออกแบบเครื่องมุ่งเน้นให้เป็นการทำความสะอาดที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ไม่เมื่อยล้า และประหยัดเวลา คอนเซ็ปต์ EASY Operation และรูปทรงแบบตั้งตรงที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้การควบคุมเครื่องง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาเรียนรู้การใช้งานเครื่องสั้นเนื่องจากภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เข้าใจง่าย ถังน้ำสกปรกสามารถถอดออกได้และมือจับกับรูปร่างของถังได้รับการออกแบบมาให้สามารถหิ้วถังได้อย่างถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ถังทำความสะอาดง่าย ทำให้สามารถเติมน้ำสะอาดลงในถังได้ด้วยเช่นกัน การตั้งค่าใช้เวลาสั้นๆ จึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ระยะเวลาแห้งตัวเมื่อใช้เครื่องนี้จะสั้นกว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นถึง 30% และด้วยหัวดูดแบบยืดหยุ่นจึงช่วยให้ได้มุมการดูดที่ดีที่สุดเสมอ Puzzi 30/4 เคลื่อนย้ายง่ายแม้ในแนวนอนในขณะที่มีน้ำสะอาดเต็มถัง และล้อแคสเตอร์ขนาดใหญ่ทำให้ขนย้ายขึ้นลงบันไดได้ง่าย
คุณสมบัติและจุดเด่น
เต้ารับสำหรับต่ออุปกรณ์ PW 30/1เต้ารับแบบติดตั้งในตัวทำให้การใช้งานของเครื่อง PW 30/1 ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติม เมื่อไม่ได้ใช้งาน เต้ารับจะถูกครอบปิดด้วยแผ่นปิดอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เสริม PW 30/1 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้นที่ได้กว้างขึ้น ทำความสะอาดขนพรมด้วยแปรงหมุน และทำให้ขนพรมเรียงตัวในแนวเดียวกัน
ถังเก็บน้ำทิ้งถอดเปลี่ยนได้เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อน ถังเก็บน้ำทิ้งจึงถูกติดตั้งไว้ด้านนอกของตัวเครื่อง ถังเก็บน้ำทิ้งถอดเปลี่ยนได้ง่ายและยังสามารถใช้เพื่อเติมน้ำในถังเก็บน้ำสะอาดได้อีกด้วย คำอธิบายแบบย่อที่ด้านหลังของถังเก็บน้ำทิ้งให้คำอธิบายที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน
เงียบเป็นพิเศษด้วยระดับเสียงเพียง 66 db(A) เครื่อง Puzzi 30/4 จึงเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกที่ทำงานเงียบที่สุด ด้วยระดับเสียงรบกวนน้อย จึงสามารถใช้เครื่องทำความสะอาดได้ทุกที่ แม้ในเวลาทำการ รวมถึงพื้นที่ในโรงแรม เสียงรบกวนที่น้อยช่วยปกป้องผู้ใช้งานและเพิ่มช่วงเวลาการทำงานให้นานยิ่งขึ้น
ถังเก็บความจุสูง
- แม้จะบรรจุน้ำสะอาดเต็มความจุ 30 ลิตร เครื่อง Puzzi 30/4 ก็ยังสามารถขนย้ายได้ง่ายแม้ในแนวนอน
- จอแสดงระดับที่ตัวเครื่องจะแสดงระดับน้ำสะอาดในขณะใช้งาน
- ไส้กรองน้ำสะอาดช่วยปกป้องชิ้นส่วนของอุปกรณ์และสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีง่ายๆ
EASY Operation คอนเซ็ปต์ เพื่อการใช้งานที่ง่ายกว่า
- ปรับการใช้งานได้ง่ายโดยใช้สวิตช์แบบปรับหมุน (ปิดเครื่อง, ฉีดพ่น, ดูดฝุ่น, พ่น-ดูดกลับ)
- มีรูปสัญลักษณ์แสดงคำอธิบายการใช้งาน
- ตำแหน่งสวิตช์แบบปรับหมุนที่ด้านบนของตัวเครื่อง
ออกแบบให้ใช้งานได้ถนัด
- ผู้ใช้สามารถทำงานได้โดยไม่เมื่อยล้าและประหยัดเวลาด้วยแนวคิดเครื่องจักรที่ออกแบบมาอย่างดี
- ออกแบบให้ขนส่งได้ง่ายกว่าด้วยรูปทรงถังออกแบบพิเศษพร้อมที่จับ
ล้อขนาดใหญ่สำหรับการเคลื่อนย้าย
- ด้วยล้อขนาดใหญ่ Puzzi 30/4 จึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดายแม้จะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็ตาม
- ล้อเรียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม.
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|60 - 75
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|74
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|254 / 25.4
|อัตราการฉีดพ่น (ลิตร/นาที)
|3
|แรงดันการฉีดพ่น (บาร์)
|4
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|30 / 15
|กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
|1200
|อัตรากำลังปั๊ม (วัตต์)
|70
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|15
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|26
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- ช่องจ่ายไฟสำหรับแปรงขัดทรงพลังเพื่องานแบบมืออาชีพ: PW 30/1
- ท่อดูด: 4 ม.
- หัวดูดพื้น: 350 มม.
- ปืนฉีดพ่น/ดูด
- ด้ามจับตัว D สำหรับท่อสเปรย์/ท่อดูด
- ท่อสำหรับฉีดพร้อมดูดกลับ: 1 ชิ้นส่วน, 700 มม., สแตนเลส
อุปกรณ์
- หัวฉีด: หัวดูดพื้น, สีเหลือง
