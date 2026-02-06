เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง L2P - Blaster *EU
IB 10/8 L2P เป็นเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมระบบผลิตน้ำแข็งแห้งจากก๊าซ CO₂ ที่เป็นของเหลว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานทำความสะอาดระยะสั้น โดยไม่ต้องมีขั้นตอนขนส่งและการจัดเก็บน้ำแข็งแห้งที่ซับซ้อน
การทำความสะอาดแบบทันทีทันใดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งสำหรับงานซ่อมเครื่องจักรหรือยานพาหนะ, การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต หรือการปรับสภาพยานพาหนะ แทบจะเป็นไปไม่ได้จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากระบบลอจิสติกส์ของน้ำแข็งแห้งมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับงานระยะสั้น แต่ตอนนี้สามารถทำได้แล้วด้วย IB 10/8 L2P เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมระบบผลิตน้ำแข็งแห้งจากก๊าซ CO₂ ที่เป็นของเหลว ด้วยกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม เม็ดน้ำแข็งแห้งจะถูกสร้างขึ้นจากก๊าซ CO₂ ซึ้ง L2P ย่อมาจาก "Liquid-to-Pellet" เนื่องจากก๊าซ CO₂ ของเหลวสามารถเก็บไว้ในถังได้นานอย่างไม่จำกัด ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงขั้นตอนลอจิสติกส์น้ำแข็งแห้งที่ใช้เวลานานได้ การใช้ลมอัดของเครื่องที่ต่ำมากยังช่วยลดข้อกำหนดด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมาก ในขณะเดียวกันยังคงได้ประโยชน์ทั้งหมดของเทคโนโลยีน้ำแข็งแห้งของ Kärcher IB 10/8 L2P ทำความสะอาดได้อย่างอ่อนโยน – แม้กระทั่งบริเวณที่มีรูปร่างซับซ้อน เช่น ร่อง ลูกปืน หรือร่องรอยต่าง ๆ และสามารถจัดการคราบสกปรกหนัก เช่น คราบไหม้ติดแน่นได้โดยไม่เกิดเศษวัสดุที่เป็นขัดสี
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนฉีดน้ำแข็งแห้ง ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เปลี่ยนหัวฉีดได้ง่ายและรวดเร็วด้วยข้อต่อแบบปลดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่างในตัว สวิตช์เปิด/ปิดน้ำแข็งโดยตรงบนปืนฉีด
สะดวกสบายและใช้งานง่ายแรงดัน ชั่วโมงการทำงาน และเวลาใช้งานแสดงบนหน้าจอ สามารถปรับปริมาณน้ำแข็งแห้งได้ด้วยปุ่มเดียว หน้าจอแสดงสถานะและระบบช่วยเหลือในตัว เช่น สำหรับการตรวจสอบแรงดัน
ฉีดพ่นน้ำแข็งแห้งอย่างปลอดภัยปล่อย CO₂ ออกทางช่องปล่อยไอเสีย ใช้งานอย่างปลอดภัย ไม่ต้องสัมผัสกับน้ำแข็งแห้ง ไกปืนแบบล็อคอัตโนมัติ
ดีไซน์กะทัดรัดและพกพาสะดวก
- ล้อและมือจับช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกและปลอดภัย
- สามารถจัดเก็บแยกชิ้นส่วนได้ ฐานตั้งในตัว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|1
|ฝาครอบ/โครงตัวถัง
|ตัวเครื่องหมุน พลาสติก
|ทดสอบโดย
|CE
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|5.5
|แรงดันลม (บาร์/เมกะปาสคัล)
|0.7 - 10 / 0.07 - 1
|คุณภาพอากาศ
|แห้งและปราศจากน้ำมัน
|อัตราลม (ลบ.ม./นาที)
|0.07 - 0.8
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|95
|เกล็ดน้ำแข็งแห้ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มม.)
|2.5
|ปริมาณน้ำแข็งแห้ง (กก./ชั่วโมง)
|2 - 8
|การใช้ของเหลว CO₂ (กก./ชั่วโมง)
|20 - 60
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 - 60
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 - 230
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|92
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|103.551
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|870 x 450 x 970
Scope of supply
- หัวฉีดแบบ Flat jet แบบสั้น
- ท่ออัดฉีดที่มีสายควบคุมแบบไฟฟ้าและข้อต่อสวมเร็ว
- ปืนอัดฉีด (ตามหลักสรีรศาสตร์และความปลอดภัย)
อุปกรณ์
- สวิตช์สลับ "เฉพาะลม" หรือ "ลมและน้ำแข็ง" ที่ตัวเครื่อง
- การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับทำความสะอาดเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ แม่พิมพ์ และพื้นผิวซีล
- สำหรับทำความสะอาดตู้ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบควบคุม
- สำหรับทำความสะอาดเบาะและสิ่งทอ
- สำหรับทำความสะอาดเครื่องมือทำสวนและเครื่องตัดหญ้าหุ่นยนต์