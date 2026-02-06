เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง L2P - Blaster *EU

IB 10/8 L2P เป็นเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมระบบผลิตน้ำแข็งแห้งจากก๊าซ CO₂ ที่เป็นของเหลว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานทำความสะอาดระยะสั้น โดยไม่ต้องมีขั้นตอนขนส่งและการจัดเก็บน้ำแข็งแห้งที่ซับซ้อน

การทำความสะอาดแบบทันทีทันใดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งสำหรับงานซ่อมเครื่องจักรหรือยานพาหนะ, การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต หรือการปรับสภาพยานพาหนะ แทบจะเป็นไปไม่ได้จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากระบบลอจิสติกส์ของน้ำแข็งแห้งมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับงานระยะสั้น แต่ตอนนี้สามารถทำได้แล้วด้วย IB 10/8 L2P เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมระบบผลิตน้ำแข็งแห้งจากก๊าซ CO₂ ที่เป็นของเหลว ด้วยกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม เม็ดน้ำแข็งแห้งจะถูกสร้างขึ้นจากก๊าซ CO₂ ซึ้ง L2P ย่อมาจาก "Liquid-to-Pellet" เนื่องจากก๊าซ CO₂ ของเหลวสามารถเก็บไว้ในถังได้นานอย่างไม่จำกัด ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงขั้นตอนลอจิสติกส์น้ำแข็งแห้งที่ใช้เวลานานได้ การใช้ลมอัดของเครื่องที่ต่ำมากยังช่วยลดข้อกำหนดด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมาก ในขณะเดียวกันยังคงได้ประโยชน์ทั้งหมดของเทคโนโลยีน้ำแข็งแห้งของ Kärcher IB 10/8 L2P ทำความสะอาดได้อย่างอ่อนโยน – แม้กระทั่งบริเวณที่มีรูปร่างซับซ้อน เช่น ร่อง ลูกปืน หรือร่องรอยต่าง ๆ และสามารถจัดการคราบสกปรกหนัก เช่น คราบไหม้ติดแน่นได้โดยไม่เกิดเศษวัสดุที่เป็นขัดสี

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง L2P - Blaster *EU: ปืนฉีดน้ำแข็งแห้ง ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ปืนฉีดน้ำแข็งแห้ง ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
เปลี่ยนหัวฉีดได้ง่ายและรวดเร็วด้วยข้อต่อแบบปลดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่างในตัว สวิตช์เปิด/ปิดน้ำแข็งโดยตรงบนปืนฉีด
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง L2P - Blaster *EU: สะดวกสบายและใช้งานง่าย
สะดวกสบายและใช้งานง่าย
แรงดัน ชั่วโมงการทำงาน และเวลาใช้งานแสดงบนหน้าจอ สามารถปรับปริมาณน้ำแข็งแห้งได้ด้วยปุ่มเดียว หน้าจอแสดงสถานะและระบบช่วยเหลือในตัว เช่น สำหรับการตรวจสอบแรงดัน
เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง L2P - Blaster *EU: ฉีดพ่นน้ำแข็งแห้งอย่างปลอดภัย
ฉีดพ่นน้ำแข็งแห้งอย่างปลอดภัย
ปล่อย CO₂ ออกทางช่องปล่อยไอเสีย ใช้งานอย่างปลอดภัย ไม่ต้องสัมผัสกับน้ำแข็งแห้ง ไกปืนแบบล็อคอัตโนมัติ
ดีไซน์กะทัดรัดและพกพาสะดวก
  • ล้อและมือจับช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกและปลอดภัย
  • สามารถจัดเก็บแยกชิ้นส่วนได้ ฐานตั้งในตัว
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 1
ฝาครอบ/โครงตัวถัง ตัวเครื่องหมุน พลาสติก
ทดสอบโดย CE
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 5.5
แรงดันลม (บาร์/เมกะปาสคัล) 0.7 - 10 / 0.07 - 1
คุณภาพอากาศ แห้งและปราศจากน้ำมัน
อัตราลม (ลบ.ม./นาที) 0.07 - 0.8
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 95
เกล็ดน้ำแข็งแห้ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มม.) 2.5
ปริมาณน้ำแข็งแห้ง (กก./ชั่วโมง) 2 - 8
การใช้ของเหลว CO₂ (กก./ชั่วโมง) 20 - 60
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 - 60
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 - 230
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 92
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 103.551
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 870 x 450 x 970

Scope of supply

  • หัวฉีดแบบ Flat jet แบบสั้น
  • ท่ออัดฉีดที่มีสายควบคุมแบบไฟฟ้าและข้อต่อสวมเร็ว
  • ปืนอัดฉีด (ตามหลักสรีรศาสตร์และความปลอดภัย)

อุปกรณ์

  • สวิตช์สลับ "เฉพาะลม" หรือ "ลมและน้ำแข็ง" ที่ตัวเครื่อง
  • การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับทำความสะอาดเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ แม่พิมพ์ และพื้นผิวซีล
  • สำหรับทำความสะอาดตู้ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบควบคุม
  • สำหรับทำความสะอาดเบาะและสิ่งทอ
  • สำหรับทำความสะอาดเครื่องมือทำสวนและเครื่องตัดหญ้าหุ่นยนต์
อุปกรณ์เสริม