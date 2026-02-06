เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 50/70 R Classic
สำหรับประสิทธิภาพพื้นที่สูงถึง 2,000 ตร.ม. ต่อชั่วโมง: เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับ BD 50/70 R Classic แบบใช้แบตเตอรี่พร้อมแปรงแบบจาน ต้องสั่งซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จแยกต่างหาก
ใช้งานง่ายสุดขีดผ่านองค์ประกอบควบคุมที่มีรหัสสีเป็นพิเศษเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องทำแห้งขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับ BD 50/70 R Classic ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ รูปแบบโครงสร้างที่แคบและกะทัดรัดช่วยให้จัดการและเคลื่อนย้ายได้สะดวก และรับประกันความคล่องแคล่วและคล่องตัวในระดับสูง ทำให้เครื่องจากคลาส 70 ลิตรเป็นทางเลือกแทนเครื่องเดินตาม รายละเอียดที่ใช้งานได้จริง เช่น Home Base ซึ่งอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแมนนวลโดยใช้ตะขอ หรือที่ยึดถุงขยะที่มีให้เลือกและที่ถูพื้นล่วงหน้าทำให้แนวคิดนี้สมบูรณ์ โปรดทราบว่าต้องสั่งซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จแยกต่างหาก
คุณสมบัติและจุดเด่น
ใช้งานง่าย
- ภาพสัญลักษณ์เข้าใจง่ายและแผงควบคุมที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ใช้เวลาทำความคุ้นเคยสั้นมาก
- ส่วนควบคุมสีเหลืองเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนทำให้ใช้งานง่าย
เทคโนโลยีแปรงขัดแบบจานกลม
- โครงสร้างแข็งแรงพร้อมหัวแปรงแบบจานกลมในตัว
- พื้นที่การทำงานกว้างขวางเพราะมีหน้ากว้างการทำความสะอาดขนาดใหญ่
- เปลี่ยนแปรงได้โดยใช้แป้นเหยียบเพื่อเลื่อนออก
ดีไซน์บางเฉียบ ขนาดกะทัดรัด
- อุปกรณ์มีความคล่องตัวสูง
- มุมมองที่ชัดเจนของพื้นผิวที่จะทำความสะอาด
- ขนย้ายง่าย
อุปกรณ์เสริม: ไม้ถูพื้นสำหรับกวาดนำ
- ดูดขยะแห้ง จึงช่วยสนับสนุนกระบวนการทำความสะอาด
- ช่วยป้องกันไม่ให้ช่องดูดเกิดการอุดตัน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|แบตเตอรี่
|ระบบขับเคลื่อน
|มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|510
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|900
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|70 / 70
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|2805
|ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|1964
|เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
|สูงสุด 3
|ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม)
|สูงสุด 5.5
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|8
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|155
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กก)
|19.5
|รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน (มม.)
|1650
|ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
|สูงสุด 2.3
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|นาที 66
|น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
|345
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|112
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- แปรงขัดแบบจานกลม: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง
- ระบบหยุดน้ำอัตโนมัติ
- โซลินอยด์วาล์ว
- ยางรีดน้ำแบบตรง: 1 ชิ้นส่วน
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
