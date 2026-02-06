เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 50/70 R Classic

สำหรับประสิทธิภาพพื้นที่สูงถึง 2,000 ตร.ม. ต่อชั่วโมง: เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับ BD 50/70 R Classic แบบใช้แบตเตอรี่พร้อมแปรงแบบจาน ต้องสั่งซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จแยกต่างหาก

ใช้งานง่ายสุดขีดผ่านองค์ประกอบควบคุมที่มีรหัสสีเป็นพิเศษเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องทำแห้งขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับ BD 50/70 R Classic ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ รูปแบบโครงสร้างที่แคบและกะทัดรัดช่วยให้จัดการและเคลื่อนย้ายได้สะดวก และรับประกันความคล่องแคล่วและคล่องตัวในระดับสูง ทำให้เครื่องจากคลาส 70 ลิตรเป็นทางเลือกแทนเครื่องเดินตาม รายละเอียดที่ใช้งานได้จริง เช่น Home Base ซึ่งอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแมนนวลโดยใช้ตะขอ หรือที่ยึดถุงขยะที่มีให้เลือกและที่ถูพื้นล่วงหน้าทำให้แนวคิดนี้สมบูรณ์ โปรดทราบว่าต้องสั่งซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จแยกต่างหาก

คุณสมบัติและจุดเด่น
ใช้งานง่าย
  • ภาพสัญลักษณ์เข้าใจง่ายและแผงควบคุมที่มองเห็นได้ชัดเจน
  • ใช้เวลาทำความคุ้นเคยสั้นมาก
  • ส่วนควบคุมสีเหลืองเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนทำให้ใช้งานง่าย
เทคโนโลยีแปรงขัดแบบจานกลม
  • โครงสร้างแข็งแรงพร้อมหัวแปรงแบบจานกลมในตัว
  • พื้นที่การทำงานกว้างขวางเพราะมีหน้ากว้างการทำความสะอาดขนาดใหญ่
  • เปลี่ยนแปรงได้โดยใช้แป้นเหยียบเพื่อเลื่อนออก
ดีไซน์บางเฉียบ ขนาดกะทัดรัด
  • อุปกรณ์มีความคล่องตัวสูง
  • มุมมองที่ชัดเจนของพื้นผิวที่จะทำความสะอาด
  • ขนย้ายง่าย
อุปกรณ์เสริม: ไม้ถูพื้นสำหรับกวาดนำ
  • ดูดขยะแห้ง จึงช่วยสนับสนุนกระบวนการทำความสะอาด
  • ช่วยป้องกันไม่ให้ช่องดูดเกิดการอุดตัน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 510
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 900
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 70 / 70
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 2805
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 1964
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.) สูงสุด 3
ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม) สูงสุด 5.5
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) 8
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 155
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กก) 19.5
รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน (มม.) 1650
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที) สูงสุด 2.3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) นาที 66
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก) 345
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 112
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • แปรงขัดแบบจานกลม: 1 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง
  • ระบบหยุดน้ำอัตโนมัติ
  • โซลินอยด์วาล์ว
  • ยางรีดน้ำแบบตรง: 1 ชิ้นส่วน
  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 50/70 R Classic

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
อุปกรณ์เสริม