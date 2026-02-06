เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 75/120 R Classic Bp

เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบนั่งขับ BD 75/120 R Classic Bp เคลื่อนที่ง่ายและยืดหยุ่น มีความกว้างการทำงาน 75 เซนติเมตร พร้อมแปรงดิสก์ 2 ตัว และถังเก็บน้ำขนาด 120 ลิตร รวมทั้งระบบกุญแจนวัตกรรม KIK Key System

ทรงพลังและใช้งานง่ายมาก: เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบนั่งขับ รุ่น BD 75/120 R Classic Bp ใช้แบตเตอรี่ มาพร้อมระบบแปรงแบบแผ่นดิสก์และความกว้างการทำงาน 75 เซนติเมตร เหมาะสำหรับงานทำความสะอาด เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า โรงพยาบาล หรือพื้นที่การผลิตและคลังสินค้า ปุ่มควบคุมที่มีสีต่างกันช่วยให้ใช้งานได้ง่ายอย่างมาก ระบบกุญแจนวัตกรรม KIK Key System ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการใช้งานอย่างแท้จริง และระบบจ่ายน้ำแบบขึ้นกับความเร็วช่วยให้ประหยัดน้ำและปรับได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังได้ประโยชน์จากไฟส่องกลางวันขณะขับเคลื่อน เพิ่มความปลอดภัยแบบ

คุณสมบัติและจุดเด่น
ช่องใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ รองรับแบตเตอรี่ 300 Ah
  • ช่วยให้ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น
  • ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
  • ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบจ่ายน้ำปรับตามความเร็วการเคลื่อนที่
  • ลดการจ่ายน้ำในขณะเข้าโค้งหรือเคลื่อนที่ช้า
  • ฟังก์ชันประหยัดน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้นที่
  • พื้นแห้งเร็วขึ้น ลดความเสี่ยงจากน้ำค้างในขณะเข้าโค้ง
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ออกแบบมาสำหรับตลาดเอเชีย
  • ที่นั่งสามารถปรับได้ให้เหมาะกับผู้ใช้งานแต่ละคน
  • ให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในการทำงาน
  • ความสะดวกสบายในการทำงานสูง
ล้อกันลื่น
  • ป้องกันการลื่นไถลบนพื้นเปียก
  • เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้
  • ความน่าเชื่อถือสูง
มาพร้อมคานรีดน้ำโค้งขนาด 1030 มม. เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
  • ให้ผลลัพธ์การดูดน้ำและสิ่งสกปรกได้อย่างยอดเยี่ยม
  • พื้นแห้งรวดเร็วบนพื้นผิวหลายประเภท
  • สามารถเบี่ยงตัวเมื่อชนผนัง เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่อง
ระบบนวัตกรรมใหม่ KIK
  • ปุ่มควบคุมแยกตามสี เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงและป้องกันการใช้งานผิดพลาด
  • สามารถตั้งค่าโหมดทำความสะอาดและฟังก์ชันต่าง ๆ ล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้แต่ละราย
  • ปรับตั้งได้เหมาะสมกับงานเฉพาะของแต่ละผู้ใช้
พร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบ LED
  • เพิ่มการมองเห็นในระหว่างวัน
  • ปรับปรุงการมองเห็นในที่มืด
  • ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้และในบริเวณโดยรอบ
ติดตั้งคานกันชนที่มั่นคง ป้องกันการกระแทก
  • เพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการหมุน
  • ป้องกันความเสียหายต่อถังน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ป้องกันความเสียหายต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โหมด eco!efficiency ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
  • ลดความต้องการน้ำในระหว่างการทำความสะอาด
  • ช่วยลดการใช้พลังงานของแบตเตอรี่และยืดระยะเวลาการทำงาน
  • ลดระดับเสียงขณะทำงาน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความเงียบ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน แปรงมอเตอร์
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 750
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 950
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย ( ) 120 / 120
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) สูงสุด 4500
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 3150
ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม) สูงสุด 6
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) สูงสุด 10
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กก) 75
รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน (ซม) 175
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที) สูงสุด 5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) นาที 59 - สูงสุด 63
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 236
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1660 x 1035 x 1480

Scope of supply

  • แปรงขัดแบบจานกลม: 2 ชิ้นส่วน
  • ยางรีดน้ำแบบโค้ง

อุปกรณ์

  • โครงสร้างลักษณะถังสองชั้น
  • ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง
  • ระบบหยุดน้ำอัตโนมัติ
  • โซลินอยด์วาล์ว
  • มาตรฐานไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
  • ประเภทของปากดูด: ยางธรรมชาติ
  • แนวคิดเกี่ยวกับสีและการใช้งานของคาร์เชอร์
  • ระบบกุญแจอัจฉริยะของ Kärcher (KIK) พร้อมภาษาผู้ใช้มากกว่า 30 ภาษาและสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละราย
  • ความสามารถในการยึด Home Base สำหรับม็อบหรือสิ่งของที่คล้ายกัน
  • สวิตช์เลือกการทำงานที่ใช้งานง่าย
รูปแบบการใช้งาน
  • ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ผลิตและคลังสินค้า
อุปกรณ์เสริม