เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 75/120 R Classic Bp
เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบนั่งขับ BD 75/120 R Classic Bp เคลื่อนที่ง่ายและยืดหยุ่น มีความกว้างการทำงาน 75 เซนติเมตร พร้อมแปรงดิสก์ 2 ตัว และถังเก็บน้ำขนาด 120 ลิตร รวมทั้งระบบกุญแจนวัตกรรม KIK Key System
ทรงพลังและใช้งานง่ายมาก: เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบนั่งขับ รุ่น BD 75/120 R Classic Bp ใช้แบตเตอรี่ มาพร้อมระบบแปรงแบบแผ่นดิสก์และความกว้างการทำงาน 75 เซนติเมตร เหมาะสำหรับงานทำความสะอาด เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า โรงพยาบาล หรือพื้นที่การผลิตและคลังสินค้า ปุ่มควบคุมที่มีสีต่างกันช่วยให้ใช้งานได้ง่ายอย่างมาก ระบบกุญแจนวัตกรรม KIK Key System ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการใช้งานอย่างแท้จริง และระบบจ่ายน้ำแบบขึ้นกับความเร็วช่วยให้ประหยัดน้ำและปรับได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังได้ประโยชน์จากไฟส่องกลางวันขณะขับเคลื่อน เพิ่มความปลอดภัยแบบ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ช่องใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ รองรับแบตเตอรี่ 300 Ah
- ช่วยให้ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น
- ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
- ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบจ่ายน้ำปรับตามความเร็วการเคลื่อนที่
- ลดการจ่ายน้ำในขณะเข้าโค้งหรือเคลื่อนที่ช้า
- ฟังก์ชันประหยัดน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้นที่
- พื้นแห้งเร็วขึ้น ลดความเสี่ยงจากน้ำค้างในขณะเข้าโค้ง
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ออกแบบมาสำหรับตลาดเอเชีย
- ที่นั่งสามารถปรับได้ให้เหมาะกับผู้ใช้งานแต่ละคน
- ให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในการทำงาน
- ความสะดวกสบายในการทำงานสูง
ล้อกันลื่น
- ป้องกันการลื่นไถลบนพื้นเปียก
- เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้
- ความน่าเชื่อถือสูง
มาพร้อมคานรีดน้ำโค้งขนาด 1030 มม. เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- ให้ผลลัพธ์การดูดน้ำและสิ่งสกปรกได้อย่างยอดเยี่ยม
- พื้นแห้งรวดเร็วบนพื้นผิวหลายประเภท
- สามารถเบี่ยงตัวเมื่อชนผนัง เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่อง
ระบบนวัตกรรมใหม่ KIK
- ปุ่มควบคุมแยกตามสี เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงและป้องกันการใช้งานผิดพลาด
- สามารถตั้งค่าโหมดทำความสะอาดและฟังก์ชันต่าง ๆ ล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้แต่ละราย
- ปรับตั้งได้เหมาะสมกับงานเฉพาะของแต่ละผู้ใช้
พร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบ LED
- เพิ่มการมองเห็นในระหว่างวัน
- ปรับปรุงการมองเห็นในที่มืด
- ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้และในบริเวณโดยรอบ
ติดตั้งคานกันชนที่มั่นคง ป้องกันการกระแทก
- เพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการหมุน
- ป้องกันความเสียหายต่อถังน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
- ป้องกันความเสียหายต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โหมด eco!efficiency ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
- ลดความต้องการน้ำในระหว่างการทำความสะอาด
- ช่วยลดการใช้พลังงานของแบตเตอรี่และยืดระยะเวลาการทำงาน
- ลดระดับเสียงขณะทำงาน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความเงียบ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|แบตเตอรี่
|ระบบขับเคลื่อน
|แปรงมอเตอร์
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|750
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|950
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย ( )
|120 / 120
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|สูงสุด 4500
|ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|3150
|ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม)
|สูงสุด 6
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|สูงสุด 10
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|180
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กก)
|75
|รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน (ซม)
|175
|ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
|สูงสุด 5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|นาที 59 - สูงสุด 63
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|236
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1660 x 1035 x 1480
Scope of supply
- แปรงขัดแบบจานกลม: 2 ชิ้นส่วน
- ยางรีดน้ำแบบโค้ง
อุปกรณ์
- โครงสร้างลักษณะถังสองชั้น
- ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง
- ระบบหยุดน้ำอัตโนมัติ
- โซลินอยด์วาล์ว
- มาตรฐานไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
- ประเภทของปากดูด: ยางธรรมชาติ
- แนวคิดเกี่ยวกับสีและการใช้งานของคาร์เชอร์
- ระบบกุญแจอัจฉริยะของ Kärcher (KIK) พร้อมภาษาผู้ใช้มากกว่า 30 ภาษาและสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละราย
- ความสามารถในการยึด Home Base สำหรับม็อบหรือสิ่งของที่คล้ายกัน
- สวิตช์เลือกการทำงานที่ใช้งานง่าย
รูปแบบการใช้งาน
- ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ผลิตและคลังสินค้า