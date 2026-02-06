เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 70/75 W Classic Bp

เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม พร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบมือกด รุ่น BD 70/75 W Classic Bp พร้อมถังเก็บน้ำ 75 ลิตรและหัวแปรงแบบดิสก์คู่ ใช้งานง่ายมากและหลากหลายมาก

แนวคิดที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และบำรุงรักษาง่าย: เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม พร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบมือกด รุ่น BD 70/75 W Classic Bp ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเราเป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นอย่างยิ่งและให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมด้วยหัวแปรงแบบดิสก์คู่พร้อมแรงกดสัมผัสของแปรงที่ปรับได้และไม้ปาดน้ำอลูมิเนียม เครื่องจักรที่ทนทานและกะทัดรัดเป็นพิเศษยังคล่องตัวและใช้งานได้หลากหลาย ปริมาตรถัง 75 ลิตรยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ยาวนาน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 70/75 W Classic Bp: หัวแปรงและไม้กวาดหุ้มยางทำจากอะลูมิเนียมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
แนวคิดออกแบบเครื่องให้แข็งแกร่งสำหรับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบัน พัฒนามาเพื่อการใช้งานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยเข้าถึงยาก
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 70/75 W Classic Bp: แนวคิดการใช้งานที่ง่ายมาก
ควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดด้วยสวิตช์ ปุ่มกด และปุ่มหมุน การควบคุมด้วยรหัสสีเพื่อการใช้งานง่ายและกรีมีเวลาอบรมสั้น
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 70/75 W Classic Bp: การออกแบบที่กะทัดรัดและทนทาน
ใช้งานอเนกประสงค์ เคลื่อนย้ายง่าย ภาพรวมคือใช้งานได้ดี ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์
สามารถปรับแรงกดของหัวแปรงได้ตามต้องการ
  • สามารถเพิ่มแรงกดจาก 30 เป็น 50 กิโลกรัมได้ตามต้องการ
  • แรงกดต่ำเมื่อมีคราบสกปรกเพียงเล็กน้อยหรือหากพื้นบอบบาง
  • แรงกดสูงเพื่อขจัดสิ่งสกปรกฝังแน่นหรือการขจัดสารเคลือบบนพื้นผิวให้ออก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 705
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 1030
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 75 / 75
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) สูงสุด 3525
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 2115
แบตเตอรี่ (โวลต์) 24
ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม) สูงสุด 5
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 180 - 180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก) 20.4 - 34 / 30 - 50
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที) สูงสุด 2.75
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 63 - 65
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 1850
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก) 325
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 100
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • แปรงขัดแบบจานกลม: 2 ชิ้นส่วน
  • ปาดน้ำมุม

อุปกรณ์

  • ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง
  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 70/75 W Classic Bp
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดร้านค้าปลีก ศูนย์การค้า และร้านฮาร์ดแวร์
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดสนามบิน ในอุตสาหกรรมทั่วไป และในอุตสาหกรรมขนส่ง
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้รับเหมาบริการก่อสร้างเช่น ในห้องกีฬา
อุปกรณ์เสริม