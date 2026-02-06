เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 70/75 W Classic Bp
เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม พร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบมือกด รุ่น BD 70/75 W Classic Bp พร้อมถังเก็บน้ำ 75 ลิตรและหัวแปรงแบบดิสก์คู่ ใช้งานง่ายมากและหลากหลายมาก
แนวคิดที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และบำรุงรักษาง่าย: เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม พร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบมือกด รุ่น BD 70/75 W Classic Bp ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเราเป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นอย่างยิ่งและให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมด้วยหัวแปรงแบบดิสก์คู่พร้อมแรงกดสัมผัสของแปรงที่ปรับได้และไม้ปาดน้ำอลูมิเนียม เครื่องจักรที่ทนทานและกะทัดรัดเป็นพิเศษยังคล่องตัวและใช้งานได้หลากหลาย ปริมาตรถัง 75 ลิตรยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ยาวนาน
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงและไม้กวาดหุ้มยางทำจากอะลูมิเนียมที่มีอายุการใช้งานยาวนานแนวคิดออกแบบเครื่องให้แข็งแกร่งสำหรับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบัน พัฒนามาเพื่อการใช้งานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยเข้าถึงยาก
แนวคิดการใช้งานที่ง่ายมากควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดด้วยสวิตช์ ปุ่มกด และปุ่มหมุน การควบคุมด้วยรหัสสีเพื่อการใช้งานง่ายและกรีมีเวลาอบรมสั้น
การออกแบบที่กะทัดรัดและทนทานใช้งานอเนกประสงค์ เคลื่อนย้ายง่าย ภาพรวมคือใช้งานได้ดี ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์
สามารถปรับแรงกดของหัวแปรงได้ตามต้องการ
- สามารถเพิ่มแรงกดจาก 30 เป็น 50 กิโลกรัมได้ตามต้องการ
- แรงกดต่ำเมื่อมีคราบสกปรกเพียงเล็กน้อยหรือหากพื้นบอบบาง
- แรงกดสูงเพื่อขจัดสิ่งสกปรกฝังแน่นหรือการขจัดสารเคลือบบนพื้นผิวให้ออก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|แบตเตอรี่
|ระบบขับเคลื่อน
|มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|705
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|1030
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|75 / 75
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|สูงสุด 3525
|ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|2115
|แบตเตอรี่ (โวลต์)
|24
|ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม)
|สูงสุด 5
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|180 - 180
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก)
|20.4 - 34 / 30 - 50
|ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
|สูงสุด 2.75
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|63 - 65
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 1850
|น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
|325
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|100
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- แปรงขัดแบบจานกลม: 2 ชิ้นส่วน
- ปาดน้ำมุม
อุปกรณ์
- ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดร้านค้าปลีก ศูนย์การค้า และร้านฮาร์ดแวร์
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดสนามบิน ในอุตสาหกรรมทั่วไป และในอุตสาหกรรมขนส่ง
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้รับเหมาบริการก่อสร้างเช่น ในห้องกีฬา