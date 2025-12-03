เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 80/100 W Classic Bp
ความกว้างในการทำงาน 80 ซม. และปริมาตรถัง 100 ลิตรรับประกันประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยาวนานด้วย เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม แบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติ แบบเดินตาม รุ่น BD 80/100 W Bp Classic ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
ตัวขับแรงฉุดลากอันทรงพลังซึ่งช่วยในการไต่ทางลาดชันได้อย่างง่ายดาย เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของเครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม แบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติ แบบเดินตาม รุ่น BD 80/100 W Bp Classic ของเรา เครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยมือและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้รับการจัดเตรียมอย่างเหมาะสมสำหรับการใช้งานประจำวันและการใช้งานที่ยากลำบาก ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบที่มีความเค้นสูง เช่น ยางปาดน้ำและหัวแปรงแบบจานกลม ทำจากอะลูมิเนียมหล่อแบบแข็งและยังทนต่อแรงเค้นที่สูงมากอีกด้วย แนวคิดการใช้งานที่ทดลองและทดสอบแล้วพร้อมคลิปสปริงที่ด้านหลังของด้ามจับ การเพิ่มแรงดันสัมผัสของแปรงอย่างง่ายจาก 40 เป็น 68 กิโลกรัมสำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นหรือสำหรับการขจัดคราบสกปรก ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและความเร็วในการทำความสะอาดที่ไม่จำกัด สูงถึง 5 กม./ชม. สะดวกสบายมากสำหรับผู้ใช้ ความกว้างในการทำงานขนาดใหญ่ 80 ซม. และถังเก็บน้ำ 100 ลิตร ทำให้สามารถทำความสะอาดได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพ และมีพื้นที่ถึง 4800 ตร.ม. ต่อชั่วโมง แนวคิดอันชาญฉลาดนี้เสริมด้วยอะแดปเตอร์ Home Base ซึ่งช่วยให้พกพาอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแมนนวลได้ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเพิ่มความสบายให้กับผู้ใช้อย่างมาก
คุณสมบัติและจุดเด่น
ชิ้นส่วนที่รับแรงกดสูง เช่น ยางปาดน้ำและหัวแปรง ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูงแนวคิดออกแบบเครื่องให้แข็งแกร่งสำหรับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบัน พัฒนามาเพื่อการใช้งานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยเข้าถึงยาก
สามารถปรับแรงกดของหัวแปรงได้ 2 ระดับสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเองจากมาตรฐาน 40 เป็น 68 กิโลกรัม หากต้องการ แรงกดสัมผัสที่ต่ำกว่าสำหรับสิ่งสกปรกที่เบากว่าหรือบนพื้นที่มีความละเอียดอ่อน แรงกดสัมผัสที่สูงขึ้นสำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นหรือสำหรับการตกแต่ง
มอเตอร์ฉุดลาก 300 วัตต์ที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังช่วยจัดการกับความลาดเอียงได้อย่างง่ายดายและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องออกแรงมาก ความเร็วในการขับขี่สามารถปรับได้ด้วยโพเทนชิออมิเตอร์ที่สามารถเข้าถึงได้
องค์ประกอบการทำงานที่มีสีมองเห็นได้ชัดเจน
- องค์ประกอบการทำงานที่มีรหัสสีช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินการและลดเวลาการฝึกอบรม
ระบบ Clever Home Base
- ตัวเลือกในการติดอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยมือ เช่น ตะขอ ภาชนะ ไม้ถูพื้น ฯลฯ
เครื่องฉีดน้ำที่ราคาไม่สูงมากถัดจากรุ่นคลาสสิก
- คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|แบตเตอรี่
|ระบบขับเคลื่อน
|มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|810
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|1090
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|100 / 100
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|สูงสุด 4000
|ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|2400
|แบตเตอรี่ (โวลต์)
|24
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|180
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก)
|21.3 - 36.2 / 40 - 68
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|63 - 65
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 1900
|น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
|435
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|110.6
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- แปรงขัดแบบจานกลม: 2 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดซ่อมบำรุงในร้านค้าปลีก ร้าน DIY ศูนย์การค้า อุตสาหกรรม ที่สนามบิน