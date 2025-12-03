เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SG 4/4
SG 4/4 เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำขนาดกะทัดรัด ให้แรงดันไอน้ำได้สูงถึง 4 บาร์ มาพร้อมตัวควบคุมปริมาณไอน้ำแบบปรับได้ พร้อมฟังก์ชั่น VapoHydro เพื่อทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน โดยไม่พึ่งสารเคมี
SG 4/4 คือเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำที่แข็งแรงทนทานขนาดกะทัดรัด ให้แรงดันไอน้ำสูงและได้รับการรับรองประสิทธิภาพในด้านการฆ่าเชื้อ* ทำความสะอาดได้เต็มประสิทธิภาพด้วยแรงดันไอน้ำ 4 บาร์ มาพร้อมตัวควบคุมปริมาณไอน้ำแบบปรับได้อย่างต่อเนื่องและฟังก์ชั่น VapoHydro (ควบคุมการอิ่มตัวของไอน้ำได้อย่างต่อเนื่อง) ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานทำความสะอาดทุกรูปแบบ ระบบถังน้ำ 2 ถังช่วยให้เติมน้ำได้ตลอดเวลา ใช้เวลาน้อยในการต้มน้ำ และสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง ตัวแสดงอุณหภูมิช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการทำความสะอาด เครื่องรุ่นนี้ใช้งานได้อเนกประสงค์และทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ชุดอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกใช้งานมากมาย รวมถึงหัวฉีดพื้นสองหัว (สำหรับขัดและสำหรับทำความสะอาดอย่างถูกสุขอนามัย) ช่องเก็บอุปกรณ์ในตัว ที่แขวนเก็บสายไฟในตัว และที่จัดเก็บท่อเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ (*ตามมาตรฐาน prEN 16615, พื้น PVC, เครื่องทำความสะอาด: SG 4/4 (หัวฉีดพื้นพรอมสแลท, 30 ซม./วินาที, แรงดันไอน้ำสูงสุด, VapoHydro ต่ำสุด), แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ: Enterococcus hirae ATCC 10541)
คุณสมบัติและจุดเด่น
ผ่านการฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรองและมีประสิทธิภาพสูงการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวตามมาตรฐาน EN 16615 ตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการภายนอก ประสิทธิภาพสเปกตรัมฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่อไวรัสที่ห่อหุ้ม PLUS เชื้อโรคทดสอบ: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus
ฆ่าเชื้อไร้สารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปราศจากสารตกค้าง เพียงทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า มีความปลอดภัยสูงสุดเนื่องจากป้องกันการพัฒนาของเชื้อโรคหลายชนิด ทำความสะอาดพื้นผิวโดยไม่ต้องใช้สารเคมี
ถังบรรจุน้ำแบบสองถังเติมน้ำในถังน้ำสะอาดได้อย่างต่อเนื่องด้วยหม้อต้มและถังน้ำที่แยกส่วนจากกัน เนื่องจากมีการต้มน้ำเพียงบางส่วนจากปริมาณน้ำทั้งหมด จึงทำให้ระบบสามารถสร้างไอน้ำได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ด้วยความจุโดยรวมของถังที่มากกว่า 4 ลิตร เครื่องพ่นไอน้ำ SG 4/4 จึงสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องเติมน้ำบ่อยๆ
VapoHydro
- ฟังก์ชั่น VapoHydro ช่วยให้สามารถปรับระดับไอน้ำให้เหมาะกับงานทำความสะอาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด
- นอกจากแรงดันไอน้ำแล้ว การอิ่มตัวของไอน้ำยังสามารถปรับได้อย่างอิสระตั้งแต่ระดับไอน้ำเต็มพลังไปจนถึงน้ำร้อนที่พร้อมใช้งาน
- ด้วยหัวฉีดน้ำร้อน คราบสกปรกที่ฝังแน่นจะถูกขจัดออกอย่างหมดจดตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม
- ช่องเก็บของที่ตัวเครื่องช่วยให้สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เสริมได้อย่างหลากหลาย
- ชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กพิเศษได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอและไม่มีการสูญหาย
- สามารถจัดเก็บท่อไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องได้ด้วย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความจุหม้อต้ม (ลิตร)
|2.4
|ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร)
|2
|แรงดันไอน้ำ (บาร์)
|สูงสุด 4
|ผลผลิตความร้อน (วัตต์)
|2300
|ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที)
|9
|อุณหภูมิหม้อต้ม (°C)
|สูงสุด 145
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|7.5
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 - 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 - 60
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|11.197
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- หัวฉีดเคาน์เตอร์พร้อมแปรง: 165 มม.
- จำนวนท่อไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อไอน้ำ: 505 มม.
- ท่อไอน้ำพร้อมปืนฉีด: 2 ม.
- หัวฉีดพื้นพร้อมช่องระบายน้ำ: 320 มม.
- หัวฉีดพื้นพร้อมขนแปรง: 310 มม.
- กรวยสำหรับเติมน้ำ
- สายดูดไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
- ผ้าคลุมหัวฉีดเคาน์เตอร์ แบบผ้าขนหนู
- ผ้าคลุมหัวฉีดพื้น (ผ้าขนหนูขนาด 400x200 มม.)
- ผ้าคลุมหัวฉีดพื้น (ผ้าขนหนูขนาด 480x270 มม.)
อุปกรณ์
- ถัง: สามารถเติมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
- หูหิ้วออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- หัวฉีดแรงดันสูง
- หัวฉีดเฉพาะจุด สั้น
- หัวฉีดเฉพาะจุด ยาว
- แปรงหัวกลมสีดำ: 1 ชิ้นส่วน
- ฟังก์ชั่น VapoHydro
- การควบคุมระดับความอิ่มตัวของไอน้ำแบบปรับได้อย่างละเอียด
- การควบคุมการไหลของไอน้ำ: บนอุปกรณ์ (ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง)
- กลไกลล็อกนิรภัยของหม้อต้มไอน้ำ
- กลไกลล็อกนิรภัยของปืนฉีดไอน้ำ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ใช้งานได้หลากหลายและสามารถใช้ได้ในสถานที่ที่มีข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสูง