เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SG 4/4

SG 4/4 เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำขนาดกะทัดรัด ให้แรงดันไอน้ำได้สูงถึง 4 บาร์ มาพร้อมตัวควบคุมปริมาณไอน้ำแบบปรับได้ พร้อมฟังก์ชั่น VapoHydro เพื่อทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน โดยไม่พึ่งสารเคมี

SG 4/4 คือเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำที่แข็งแรงทนทานขนาดกะทัดรัด ให้แรงดันไอน้ำสูงและได้รับการรับรองประสิทธิภาพในด้านการฆ่าเชื้อ* ทำความสะอาดได้เต็มประสิทธิภาพด้วยแรงดันไอน้ำ 4 บาร์ มาพร้อมตัวควบคุมปริมาณไอน้ำแบบปรับได้อย่างต่อเนื่องและฟังก์ชั่น VapoHydro (ควบคุมการอิ่มตัวของไอน้ำได้อย่างต่อเนื่อง) ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานทำความสะอาดทุกรูปแบบ ระบบถังน้ำ 2 ถังช่วยให้เติมน้ำได้ตลอดเวลา ใช้เวลาน้อยในการต้มน้ำ และสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง ตัวแสดงอุณหภูมิช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการทำความสะอาด เครื่องรุ่นนี้ใช้งานได้อเนกประสงค์และทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ชุดอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกใช้งานมากมาย รวมถึงหัวฉีดพื้นสองหัว (สำหรับขัดและสำหรับทำความสะอาดอย่างถูกสุขอนามัย) ช่องเก็บอุปกรณ์ในตัว ที่แขวนเก็บสายไฟในตัว และที่จัดเก็บท่อเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ (*ตามมาตรฐาน prEN 16615, พื้น PVC, เครื่องทำความสะอาด: SG 4/4 (หัวฉีดพื้นพรอมสแลท, 30 ซม./วินาที, แรงดันไอน้ำสูงสุด, VapoHydro ต่ำสุด), แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ: Enterococcus hirae ATCC 10541)

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SG 4/4: ผ่านการฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรองและมีประสิทธิภาพสูง
ผ่านการฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรองและมีประสิทธิภาพสูง
การฆ่าเชื้อบนพื้นผิวตามมาตรฐาน EN 16615 ตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการภายนอก ประสิทธิภาพสเปกตรัมฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่อไวรัสที่ห่อหุ้ม PLUS เชื้อโรคทดสอบ: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SG 4/4: ฆ่าเชื้อไร้สารเคมี
ฆ่าเชื้อไร้สารเคมี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปราศจากสารตกค้าง เพียงทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า มีความปลอดภัยสูงสุดเนื่องจากป้องกันการพัฒนาของเชื้อโรคหลายชนิด ทำความสะอาดพื้นผิวโดยไม่ต้องใช้สารเคมี
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SG 4/4: ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
เติมน้ำในถังน้ำสะอาดได้อย่างต่อเนื่องด้วยหม้อต้มและถังน้ำที่แยกส่วนจากกัน เนื่องจากมีการต้มน้ำเพียงบางส่วนจากปริมาณน้ำทั้งหมด จึงทำให้ระบบสามารถสร้างไอน้ำได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ด้วยความจุโดยรวมของถังที่มากกว่า 4 ลิตร เครื่องพ่นไอน้ำ SG 4/4 จึงสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องเติมน้ำบ่อยๆ
VapoHydro
  • ฟังก์ชั่น VapoHydro ช่วยให้สามารถปรับระดับไอน้ำให้เหมาะกับงานทำความสะอาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด
  • นอกจากแรงดันไอน้ำแล้ว การอิ่มตัวของไอน้ำยังสามารถปรับได้อย่างอิสระตั้งแต่ระดับไอน้ำเต็มพลังไปจนถึงน้ำร้อนที่พร้อมใช้งาน
  • ด้วยหัวฉีดน้ำร้อน คราบสกปรกที่ฝังแน่นจะถูกขจัดออกอย่างหมดจดตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม
  • ช่องเก็บของที่ตัวเครื่องช่วยให้สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เสริมได้อย่างหลากหลาย
  • ชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กพิเศษได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอและไม่มีการสูญหาย
  • สามารถจัดเก็บท่อไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องได้ด้วย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความจุหม้อต้ม (ลิตร) 2.4
ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร) 2
แรงดันไอน้ำ (บาร์) สูงสุด 4
ผลผลิตความร้อน (วัตต์) 2300
ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที) 9
อุณหภูมิหม้อต้ม (°C) สูงสุด 145
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 7.5
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 - 60
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 11.197
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 475 x 320 x 275

Scope of supply

  • หัวฉีดเคาน์เตอร์พร้อมแปรง: 165 มม.
  • จำนวนท่อไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อไอน้ำ: 505 มม.
  • ท่อไอน้ำพร้อมปืนฉีด: 2 ม.
  • หัวฉีดพื้นพร้อมช่องระบายน้ำ: 320 มม.
  • หัวฉีดพื้นพร้อมขนแปรง: 310 มม.
  • กรวยสำหรับเติมน้ำ
  • สายดูดไอน้ำ: 2 ชิ้นส่วน
  • ผ้าคลุมหัวฉีดเคาน์เตอร์ แบบผ้าขนหนู
  • ผ้าคลุมหัวฉีดพื้น (ผ้าขนหนูขนาด 400x200 มม.)
  • ผ้าคลุมหัวฉีดพื้น (ผ้าขนหนูขนาด 480x270 มม.)

อุปกรณ์

  • ถัง: สามารถเติมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
  • หูหิ้วออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • หัวฉีดเฉพาะจุด สั้น
  • หัวฉีดเฉพาะจุด ยาว
  • แปรงหัวกลมสีดำ: 1 ชิ้นส่วน
  • ฟังก์ชั่น VapoHydro
  • การควบคุมระดับความอิ่มตัวของไอน้ำแบบปรับได้อย่างละเอียด
  • การควบคุมการไหลของไอน้ำ: บนอุปกรณ์ (ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง)
  • กลไกลล็อกนิรภัยของหม้อต้มไอน้ำ
  • กลไกลล็อกนิรภัยของปืนฉีดไอน้ำ

วิดีโอ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ใช้งานได้หลากหลายและสามารถใช้ได้ในสถานที่ที่มีข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสูง
อุปกรณ์เสริม