เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 105/180 R Bp Classic แบบใช้ไฮดรอลิก ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ของเรามีความทนทานแต่กะทัดรัด และเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง

แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการกวาดฝุ่นจำนวนมากและฝุ่นหยาบภายนอกอาคาร แต่ก็สามารถใช้ในพื้นที่ในร่มที่มีการตกแต่งแล้วได้อีกด้วย: เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 105/180 R Bp Classic ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ สามารถปรับได้สูงและใช้งานได้หลากหลาย สถานการณ์ ระบบขับเคลื่อนและมอเตอร์สำหรับแปรงลูกกลิ้งและแปรงด้านข้างเป็นแบบไฮดรอลิกทั้งหมด ทำให้มีความทนทานเป็นพิเศษ มาพร้อมกับอุปกรณ์คุณภาพสูงอื่นๆ รวมถึงยางที่ไม่ทำให้เกิดรอย ทำให้ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำและมีอายุการใช้งานยาวนาน มีระบบกรองขนาดพกพาประสิทธิภาพสูงเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำความสะอาดอยู่เป็นระยะ ผ่านระบบทำความสะอาดระบบกรองอัตโนมัติ ดังนั้นจึงสามารถจัดการกับสภาวะที่มีฝุ่นมากได้อย่างง่ายกว่า นอกจากนี้ยังมีไส้กรองอากาศแบบจีบทรงสี่เหลี่ยม หรือไส้กรองแบบทรงกลม แนวคิดโดยรวมที่สอดคล้องกันของ KM 105/180 R Bp Classic เสริมด้วยการทำงานที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายด้วยคันโยก ยกสูงได้เมื่อต้องเททิ้งในภาชนะที่มีทรงสูงสะดวก และตัวเลือกการบำรุงรักษาที่ง่ายเป็นพิเศษ

คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบที่ทนทานของเครื่องเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
  • ระบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ ชุดกวาดหลักทำงานแบบลูกกลิ้ง และชุดแปรงด้านข้าง
  • นำไปสู่อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของส่วนประกอบและเครื่องจักร
  • สัญญาณไฟกระพริบมาตรฐานช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • รับประกันผลการทำความสะอาดที่ดีรวมถึงขยะมูลฝอย
  • สะดวกในการรับของเสียหยาบ
  • ผลิตฝุ่นน้อย
ใช้งานง่ายบำรุงรักษาและให้บริการ
  • ใช้งานง่ายด้วยคันโยก
  • ชุดกวาดหลักทำงานแบบลูกกลิ้งและไส้กรองสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
  • ดูแลง่ายทุกส่วนประกอบ
ระบบกล่องไส้กรองที่มีประสิทธิภาพ
  • ลดการกระจายฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อกวาด
  • มีให้เลือกทั้งไส้กรองจีบทรงแบนหรือไส้กรองแบบทรงกลม
  • การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
ทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ
  • การทำความสะอาดเป็นประจำช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง
  • ลดการผลิตฝุ่นแม้ในสภาวะภายนอกที่มีฝุ่นค่อนข้างมาก
  • ด้วยระบบกรองที่มีอยู่ทั้งหมดช่วยให้วางใจได้
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ DC
สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์/กิโลวัตต์) 36 / 2.5
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 6300
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 780
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 1050
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.) 1300
ความจุแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง) 240
แรงดันไฟแบตเตอรี่ (โวลต์) 36
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.) สูงสุด 2.5
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 180
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) 14
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม) 6
พื้นที่การกรอง (ตร.ม) 5.2
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 530
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก) 850
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 530
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1847 x 1065 x 1388

Scope of supply

  • ตัวกรองแบบถุง
  • ล้อยางแบบแข็ง

อุปกรณ์

  • การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
  • การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
  • แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
  • แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
  • กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
  • หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
  • ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
  • การดูด
  • เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • สำหรับใช้ภายในอาคาร
  • ไฟแสดงแบตเตอรี่
  • ตัวนับชั่วโมงทำงาน
  • ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
  • แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 105/180 R Bp Classic
รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่การผลิต (เปิด) คลังสินค้า และอาคารโลจิสติกส์
  • เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ภายนอก พื้นที่ลำเลียงสินค้า และพื้นที่ก่อสร้าง
  • สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมโลหะและการก่อสร้าง รวมถึงอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ
