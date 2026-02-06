เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 105/180 R Bp Classic
เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 105/180 R Bp Classic แบบใช้ไฮดรอลิก ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ของเรามีความทนทานแต่กะทัดรัด และเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการกวาดฝุ่นจำนวนมากและฝุ่นหยาบภายนอกอาคาร แต่ก็สามารถใช้ในพื้นที่ในร่มที่มีการตกแต่งแล้วได้อีกด้วย: เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 105/180 R Bp Classic ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ สามารถปรับได้สูงและใช้งานได้หลากหลาย สถานการณ์ ระบบขับเคลื่อนและมอเตอร์สำหรับแปรงลูกกลิ้งและแปรงด้านข้างเป็นแบบไฮดรอลิกทั้งหมด ทำให้มีความทนทานเป็นพิเศษ มาพร้อมกับอุปกรณ์คุณภาพสูงอื่นๆ รวมถึงยางที่ไม่ทำให้เกิดรอย ทำให้ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำและมีอายุการใช้งานยาวนาน มีระบบกรองขนาดพกพาประสิทธิภาพสูงเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำความสะอาดอยู่เป็นระยะ ผ่านระบบทำความสะอาดระบบกรองอัตโนมัติ ดังนั้นจึงสามารถจัดการกับสภาวะที่มีฝุ่นมากได้อย่างง่ายกว่า นอกจากนี้ยังมีไส้กรองอากาศแบบจีบทรงสี่เหลี่ยม หรือไส้กรองแบบทรงกลม แนวคิดโดยรวมที่สอดคล้องกันของ KM 105/180 R Bp Classic เสริมด้วยการทำงานที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายด้วยคันโยก ยกสูงได้เมื่อต้องเททิ้งในภาชนะที่มีทรงสูงสะดวก และตัวเลือกการบำรุงรักษาที่ง่ายเป็นพิเศษ
คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบที่ทนทานของเครื่องเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
- ระบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ ชุดกวาดหลักทำงานแบบลูกกลิ้ง และชุดแปรงด้านข้าง
- นำไปสู่อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของส่วนประกอบและเครื่องจักร
- สัญญาณไฟกระพริบมาตรฐานช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
หลักการกวาดแบบ Dustpan
- รับประกันผลการทำความสะอาดที่ดีรวมถึงขยะมูลฝอย
- สะดวกในการรับของเสียหยาบ
- ผลิตฝุ่นน้อย
ใช้งานง่ายบำรุงรักษาและให้บริการ
- ใช้งานง่ายด้วยคันโยก
- ชุดกวาดหลักทำงานแบบลูกกลิ้งและไส้กรองสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
- ดูแลง่ายทุกส่วนประกอบ
ระบบกล่องไส้กรองที่มีประสิทธิภาพ
- ลดการกระจายฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อกวาด
- มีให้เลือกทั้งไส้กรองจีบทรงแบนหรือไส้กรองแบบทรงกลม
- การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
ทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ
- การทำความสะอาดเป็นประจำช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง
- ลดการผลิตฝุ่นแม้ในสภาวะภายนอกที่มีฝุ่นค่อนข้างมาก
- ด้วยระบบกรองที่มีอยู่ทั้งหมดช่วยให้วางใจได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ไฟฟ้า
|ระบบขับเคลื่อน
|มอเตอร์ DC
|สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์/กิโลวัตต์)
|36 / 2.5
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|6300
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|780
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|1050
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
|1300
|ความจุแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง)
|240
|แรงดันไฟแบตเตอรี่ (โวลต์)
|36
|เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
|สูงสุด 2.5
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|180
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|14
|ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
|6
|พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
|5.2
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|530
|น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
|850
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|530
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1847 x 1065 x 1388
Scope of supply
- ตัวกรองแบบถุง
- ล้อยางแบบแข็ง
อุปกรณ์
- การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
- การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
- แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
- แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
- กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
- หลักการกวาดแบบ Dustpan
- ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
- ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
- การดูด
- เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- สำหรับใช้ภายในอาคาร
- ไฟแสดงแบตเตอรี่
- ตัวนับชั่วโมงทำงาน
- ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
- แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่การผลิต (เปิด) คลังสินค้า และอาคารโลจิสติกส์
- เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ภายนอก พื้นที่ลำเลียงสินค้า และพื้นที่ก่อสร้าง
- สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมโลหะและการก่อสร้าง รวมถึงอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ