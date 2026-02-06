เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 170/600 R D Classic

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 170/600 R D รถกวาดอุตสาหกรรมแบบคลาสสิกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังดีเซล มาพร้อมระบบบังคับเลี้ยวด้านหลังแบบสี่ล้อ สำหรับใช้ในภาคส่วนที่มีสิ่งสกปรกมาก เช่น ในโรงหล่อ

ตัวขับดีเซลที่ประหยัด ประสิทธิภาพในพื้นที่ที่โดดเด่น การออกแบบที่ทนทานมาก: เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 170/600 R D Classic ของเราได้รับการพัฒนาสำหรับการทำความสะอาดงานหนักในพื้นที่ที่มีสิ่งสกปรกมาก เช่น การก่อสร้าง งานโลหะ และโรงหล่อ สิ่งสกปรกหยาบและของเสียละเอียด ตกตะกอนในถังพักได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยหลักการของถังเก็บฝุ่นที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว ขณะทำความสะอาด แปรงลูกกลิ้งจะปรับให้เข้ากับพื้นผิวที่ไม่เรียบโดยอัตโนมัติ และช่วยให้กวาดได้ทั่วถึงในทุกสภาวะ ระบบกรองแบบพ็อกเก็ตประสิทธิภาพสูงและการทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติช่วยรับประกันประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกของระบบกรองแบบจีบเรียบที่ใช้งานง่าย หรือระบบตัวกรองทรงกลมที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว ได้ตามต้องการ ตัวเครื่องยังได้รับการออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้: ใช้งานอย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้คันโยก งานบำรุงรักษา เช่น การเปลี่ยนลูกกลิ้งแปรง สามารถทำได้ในเวลาไม่นานเลยโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ และการล้างถังขยะที่สะดวกทำให้การทำงานง่ายขึ้น .

คุณสมบัติและจุดเด่น
ระบบกล่องไส้กรองที่มีประสิทธิภาพ
  • ลดการกระจายฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อกวาด
  • มีให้เลือกทั้งไส้กรองจีบทรงแบนหรือไส้กรองแบบทรงกลม
  • การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
ใช้งานง่ายบำรุงรักษาและให้บริการ
  • ใช้งานง่ายด้วยคันโยก
  • ชุดกวาดหลักทำงานแบบลูกกลิ้งและไส้กรองสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
  • ดูแลง่ายทุกส่วนประกอบ
ทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ
  • การทำความสะอาดเป็นประจำช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง
  • ลดการผลิตฝุ่นแม้ในสภาวะภายนอกที่มีฝุ่นค่อนข้างมาก
  • ด้วยระบบกรองที่มีอยู่ทั้งหมดช่วยให้วางใจได้
อุปกรณ์เสริมและชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครบครัน
  • ปรับเปลี่ยนง่ายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านการทำความสะอาด
  • อุปกรณ์ที่สร้างความประทับใจ (เช่น ห้องโดยสารนั่งสบาย เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน)
  • มีให้เลือก: ไฟทำงาน ระบบฉีดน้ำ หรือแปรงด้านข้าง
การออกแบบที่ทนทานของเครื่องเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
  • อนุญาตให้แอปพลิเคชันอยู่ในสภาพภายนอกที่รุนแรง
  • นำไปสู่อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของส่วนประกอบและเครื่องจักร
  • สัญญาณไฟกระพริบมาตรฐานช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • รับประกันผลการทำความสะอาดที่ดีรวมถึงขยะมูลฝอย
  • สะดวกในการรับของเสียหยาบ
  • ผลิตฝุ่นน้อย
ขับเคลื่อนสี่ล้อ
  • ลากดึงได้ดีกว่าเดิมบนพื้นผิวที่ลื่นและขรุขระ
  • เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน ดีเซล
ระบบขับเคลื่อน เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ คูโบต้า
สมรรถนะการขับเคลื่อน (กิโลวัตต์) 18.5
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 23800
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 1350
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 1700
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.) 2000
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 600
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) 18
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม) 14
พื้นที่การกรอง (ตร.ม) 13
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 1698
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก) 1695
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1698
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 2742 x 1904 x 2213

Scope of supply

  • ตัวกรองแบบถุง
  • ล้อยางแบบเติมลม

อุปกรณ์

  • การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
  • การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
  • แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
  • แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
  • พวงมาลัยเพาเวอร์
  • กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
  • หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
  • ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
  • การดูด
  • เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • ตัวนับชั่วโมงทำงาน
  • ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
  • แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับใช้ในโรงหล่อ เหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมหนัก
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดในก่อสร้างและโรงงานวัตถุดิบ หรือหน้างานก่อสร้าง
  • สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมโลหะและในไลน์ผลิต
  • เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ภายนอก
