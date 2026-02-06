เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 170/600 R D Classic
เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 170/600 R D รถกวาดอุตสาหกรรมแบบคลาสสิกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังดีเซล มาพร้อมระบบบังคับเลี้ยวด้านหลังแบบสี่ล้อ สำหรับใช้ในภาคส่วนที่มีสิ่งสกปรกมาก เช่น ในโรงหล่อ
ตัวขับดีเซลที่ประหยัด ประสิทธิภาพในพื้นที่ที่โดดเด่น การออกแบบที่ทนทานมาก: เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 170/600 R D Classic ของเราได้รับการพัฒนาสำหรับการทำความสะอาดงานหนักในพื้นที่ที่มีสิ่งสกปรกมาก เช่น การก่อสร้าง งานโลหะ และโรงหล่อ สิ่งสกปรกหยาบและของเสียละเอียด ตกตะกอนในถังพักได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยหลักการของถังเก็บฝุ่นที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว ขณะทำความสะอาด แปรงลูกกลิ้งจะปรับให้เข้ากับพื้นผิวที่ไม่เรียบโดยอัตโนมัติ และช่วยให้กวาดได้ทั่วถึงในทุกสภาวะ ระบบกรองแบบพ็อกเก็ตประสิทธิภาพสูงและการทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติช่วยรับประกันประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกของระบบกรองแบบจีบเรียบที่ใช้งานง่าย หรือระบบตัวกรองทรงกลมที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว ได้ตามต้องการ ตัวเครื่องยังได้รับการออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้: ใช้งานอย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้คันโยก งานบำรุงรักษา เช่น การเปลี่ยนลูกกลิ้งแปรง สามารถทำได้ในเวลาไม่นานเลยโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ และการล้างถังขยะที่สะดวกทำให้การทำงานง่ายขึ้น .
คุณสมบัติและจุดเด่น
ระบบกล่องไส้กรองที่มีประสิทธิภาพ
- ลดการกระจายฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อกวาด
- มีให้เลือกทั้งไส้กรองจีบทรงแบนหรือไส้กรองแบบทรงกลม
- การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
ใช้งานง่ายบำรุงรักษาและให้บริการ
- ใช้งานง่ายด้วยคันโยก
- ชุดกวาดหลักทำงานแบบลูกกลิ้งและไส้กรองสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
- ดูแลง่ายทุกส่วนประกอบ
ทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ
- การทำความสะอาดเป็นประจำช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง
- ลดการผลิตฝุ่นแม้ในสภาวะภายนอกที่มีฝุ่นค่อนข้างมาก
- ด้วยระบบกรองที่มีอยู่ทั้งหมดช่วยให้วางใจได้
อุปกรณ์เสริมและชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครบครัน
- ปรับเปลี่ยนง่ายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านการทำความสะอาด
- อุปกรณ์ที่สร้างความประทับใจ (เช่น ห้องโดยสารนั่งสบาย เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน)
- มีให้เลือก: ไฟทำงาน ระบบฉีดน้ำ หรือแปรงด้านข้าง
การออกแบบที่ทนทานของเครื่องเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
- อนุญาตให้แอปพลิเคชันอยู่ในสภาพภายนอกที่รุนแรง
- นำไปสู่อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของส่วนประกอบและเครื่องจักร
- สัญญาณไฟกระพริบมาตรฐานช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
หลักการกวาดแบบ Dustpan
- รับประกันผลการทำความสะอาดที่ดีรวมถึงขยะมูลฝอย
- สะดวกในการรับของเสียหยาบ
- ผลิตฝุ่นน้อย
ขับเคลื่อนสี่ล้อ
- ลากดึงได้ดีกว่าเดิมบนพื้นผิวที่ลื่นและขรุขระ
- เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ดีเซล
|ระบบขับเคลื่อน
|เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
|ผู้ผลิตเครื่องยนต์
|คูโบต้า
|สมรรถนะการขับเคลื่อน (กิโลวัตต์)
|18.5
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|23800
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|1350
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|1700
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
|2000
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|600
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|18
|ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
|14
|พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
|13
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|1698
|น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
|1695
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1698
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|2742 x 1904 x 2213
Scope of supply
- ตัวกรองแบบถุง
- ล้อยางแบบเติมลม
อุปกรณ์
- การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
- การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
- แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
- แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
- พวงมาลัยเพาเวอร์
- กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
- หลักการกวาดแบบ Dustpan
- ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
- ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
- การดูด
- เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- ตัวนับชั่วโมงทำงาน
- ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
- แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับใช้ในโรงหล่อ เหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมหนัก
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดในก่อสร้างและโรงงานวัตถุดิบ หรือหน้างานก่อสร้าง
- สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมโลหะและในไลน์ผลิต
- เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ภายนอก