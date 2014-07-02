เครื่องกวาด KM 70/20 C
KM 70/20 C เครื่องกวาดพื้นแบบเข็นขนาดกะทัดรัดสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
KM 70/20 C เครื่องกวาดพื้นแบบเข็นขนาดกะทัดรัดของ Karcher คืออีกตัวเลือกหนึ่งของการปัดกวาดด้วยไม้กวาดที่รวดเร็วและสะดวกสบาย เครื่องรุ่นนี้มีถังเก็บฝุ่น 20 ลิตร แปรงลูกกลิ้งแบบปรับได้และแปรงด้านข้างสำหรับทำความสะอาดขอบ ตลอดจนมีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ตัวขับเคลื่อนลูกกลิ้งกวาดชุดหลัก
- ลูกกลิ้งกวาดหลักจะถูกขับเคลื่อนจากล้อเลื่อนทั้งสองข้างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อหมุนไปทางซ้ายหรือขวา
ด้ามจับปรับระดับได้
- ออกแบบให้เข้ากับสรีระอย่างดีเยี่ยมด้วยตำแหน่งความสูง 3 ระดับ
- ตำแหน่งจัดเก็บประหยัดพื้นที่ ด้วยการออกแบบที่พับเก็บได้
ถังขยะขนาดใหญ่
- ด้ามจับถังเก็บที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการเทสิ่งสกปรกทิ้ง
ตัวกรองฝุ่น
- ตัวกรองฝุ่นจะทำหน้าที่กรองอากาศที่ปล่อยออกมาและป้องกันการก่อตัวของฝุ่นระหว่างการกวาด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|คู่มือ
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|2800
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|480
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|700
|ความจุถังรวม/สุทธิ (ลิตร)
|42 / 20
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|22
|น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
|23
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|25.894
|ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)
|795 / 400 / 935
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1300 / 765 / 1035
Scope of supply
- ตัวกรองฝุ่นละเอียด
อุปกรณ์
- ระบบกวาดแบบแมนนวล
- แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
- มือจับสำหรับเข็นแบบพับลงได้
- หลักการกวาดแบบ Dustpan
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- สำหรับใช้ภายในอาคาร
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับทำความสะอาด พื้นที่ผลิตสินค้า คลังสินค้า โรงเก็บของ และพื้นที่ขนถ่ายสินค้า
- สำหรับทำความสะอาดที่จอดรถและสถานีบริการ
- สำหรับทำความสะอาดบริเวณต่างๆ เช่น สนามโรงเรียนและในเขตเทศบาล
- เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กและในภาคเกษตรกรรม
อุปกรณ์เสริม
รางวัล
Best of Heimwerker Praxis 2014
เครื่องกวาดพื้น KM 70/20 C ของเราได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือจากนิตยสาร "HEIMWERKER PRAXIS 1/2014"
Best Tool 2014
เครื่องกวาดพื้น KM 70/20 C ได้รับรางวัล "BEST TOOL 2014" จากนิตยสาร "Heimwerker Praxis"