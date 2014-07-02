เครื่องกวาด KM 70/20 C

KM 70/20 C เครื่องกวาดพื้นแบบเข็นขนาดกะทัดรัดสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

KM 70/20 C เครื่องกวาดพื้นแบบเข็นขนาดกะทัดรัดของ Karcher คืออีกตัวเลือกหนึ่งของการปัดกวาดด้วยไม้กวาดที่รวดเร็วและสะดวกสบาย เครื่องรุ่นนี้มีถังเก็บฝุ่น 20 ลิตร แปรงลูกกลิ้งแบบปรับได้และแปรงด้านข้างสำหรับทำความสะอาดขอบ ตลอดจนมีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย

คุณสมบัติและจุดเด่น
ตัวขับเคลื่อนลูกกลิ้งกวาดชุดหลัก
  • ลูกกลิ้งกวาดหลักจะถูกขับเคลื่อนจากล้อเลื่อนทั้งสองข้างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อหมุนไปทางซ้ายหรือขวา
ด้ามจับปรับระดับได้
  • ออกแบบให้เข้ากับสรีระอย่างดีเยี่ยมด้วยตำแหน่งความสูง 3 ระดับ
  • ตำแหน่งจัดเก็บประหยัดพื้นที่ ด้วยการออกแบบที่พับเก็บได้
ถังขยะขนาดใหญ่
  • ด้ามจับถังเก็บที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการเทสิ่งสกปรกทิ้ง
ตัวกรองฝุ่น
  • ตัวกรองฝุ่นจะทำหน้าที่กรองอากาศที่ปล่อยออกมาและป้องกันการก่อตัวของฝุ่นระหว่างการกวาด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน คู่มือ
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 2800
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 480
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 700
ความจุถังรวม/สุทธิ (ลิตร) 42 / 20
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 22
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก) 23
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 25.894
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) 795 / 400 / 935
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1300 / 765 / 1035

Scope of supply

  • ตัวกรองฝุ่นละเอียด

อุปกรณ์

  • ระบบกวาดแบบแมนนวล
  • แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
  • มือจับสำหรับเข็นแบบพับลงได้
  • หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • สำหรับใช้ภายในอาคาร
เครื่องกวาด KM 70/20 C

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาด พื้นที่ผลิตสินค้า คลังสินค้า โรงเก็บของ และพื้นที่ขนถ่ายสินค้า
  • สำหรับทำความสะอาดที่จอดรถและสถานีบริการ
  • สำหรับทำความสะอาดบริเวณต่างๆ เช่น สนามโรงเรียนและในเขตเทศบาล
  • เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กและในภาคเกษตรกรรม
อุปกรณ์เสริม

รางวัล

ผลิตภัณฑ์ดีเด่น KM 70 20 C

Best of Heimwerker Praxis 2014

เครื่องกวาดพื้น KM 70/20 C ของเราได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือจากนิตยสาร "HEIMWERKER PRAXIS 1/2014"

เครื่องมือชั้นเยี่ยม KM 70 20 C

Best Tool 2014

เครื่องกวาดพื้น KM 70/20 C ได้รับรางวัล "BEST TOOL 2014" จากนิตยสาร "Heimwerker Praxis"