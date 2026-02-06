เครื่องกวาด KM 70/20 C
การกวาดที่มีฝุ่นน้อยทั้งภายในและภายนอก: เครื่องกวาดพื้นแบบเดินเข็น รุ่น KM 70/20 C ที่มีความยืดหยุ่นให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ด้วยตัวกรองฝุ่น, แปรงกวาดหลัก และแปรงข้าง
เครื่องกวาดพื้นแบบเดินเข็น รุ่น KM 70/20 C ทำให้การทำความสะอาดพื้นผิวเป็นเรื่องง่ายและแทบปราศจากฝุ่นด้วยการผสานการทำงานของแผ่นกรองฝุ่น แปรงกวาดหลัก และแปรงข้าง ไม่ว่าจะใช้งานภายในหรือภายนอกอาคาร มีประสิทธิภาพการกวาดสูงกว่าการใช้ไม้กวาดธรรมดาถึง 7 เท่า แปรงกวาดหลักสามารถปรับได้ถึง 6 ระดับ และเมื่อทำงานร่วมกับแปรงด้านข้างที่ปรับระดับได้หลายระดับแบบต่อเนื่อง จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดบนพื้นผิวที่หลากหลาย ด้ามจับที่ปรับความสูงได้และระบบ Home Base ซึ่งรองรับอุปกรณ์เสริม เช่น ถังน้ำหรือที่คีบขยะ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ช่วยให้การทำงานเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าสามารถกำจัดขยะพร้อมกับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้ในขั้นตอนเดียว เมื่อทำงานเสร็จแล้ว KM 70/20 C 2SB สามารถจัดเก็บได้ในตำแหน่งที่ประหยัดพื้นที่อีกด้วย
คุณสมบัติและจุดเด่น
แปรงกวาดหลัก และแปรงข้างสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่องแรงกดปรับได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ได้ผลการกวาดที่ดีที่สุด การปรับแรงกดช่วยลดการสึกหรอของแปรงกวาดหลัก เพื่อป้องกันการสึกหรอของขนแปรง ลูกกลิ้งกวาดและแปรงด้านข้างสามารถปลดน้ำหนักได้ทั้งหมด
ตัวกรองฝุ่นแผ่นกรองฝุ่นช่วยกรองอากาศเสียและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นระหว่างการกวาด เข้าถึงระบบกรองได้ง่ายเพื่อการถอดเปลี่ยนที่รวดเร็วและง่ายดาย
ระบบ Home Baseการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างสะดวก เช่น ถังน้ำและที่คีบขยะ อุปกรณ์เสริมสามารถเก็บไว้ใกล้มือในกระเป๋าเก็บของบนด้ามจับเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
ถังขยะขนาดใหญ่
- ด้ามจับถังเก็บที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการเทสิ่งสกปรกทิ้ง
ด้ามจับปรับระดับได้
- ออกแบบให้เข้ากับสรีระอย่างดีเยี่ยมด้วยตำแหน่งความสูง 3 ระดับ
- ตำแหน่งจัดเก็บประหยัดพื้นที่ ด้วยการออกแบบที่พับเก็บได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|คู่มือ
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|2800
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|480
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|700
|ความจุถังรวม/สุทธิ (ลิตร)
|45 / 20
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|21
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|26.41
Scope of supply
- ตัวกรองฝุ่นละเอียด
อุปกรณ์
- ระบบกวาดแบบแมนนวล
- แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
- มือจับสำหรับเข็นแบบพับลงได้
- หลักการกวาดแบบ Dustpan
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- สำหรับใช้ภายในอาคาร
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับทำความสะอาด พื้นที่ผลิตสินค้า คลังสินค้า โรงเก็บของ และพื้นที่ขนถ่ายสินค้า
- สำหรับทำความสะอาดที่จอดรถและสถานีบริการ
- สำหรับทำความสะอาดบริเวณต่างๆ เช่น สนามโรงเรียนและในเขตเทศบาล
- เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กและในภาคเกษตรกรรม