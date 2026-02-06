เครื่องกวาด KM 70/20 C

การกวาดที่มีฝุ่นน้อยทั้งภายในและภายนอก: เครื่องกวาดพื้นแบบเดินเข็น รุ่น KM 70/20 C ที่มีความยืดหยุ่นให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ด้วยตัวกรองฝุ่น, แปรงกวาดหลัก และแปรงข้าง

เครื่องกวาดพื้นแบบเดินเข็น รุ่น KM 70/20 C ทำให้การทำความสะอาดพื้นผิวเป็นเรื่องง่ายและแทบปราศจากฝุ่นด้วยการผสานการทำงานของแผ่นกรองฝุ่น แปรงกวาดหลัก และแปรงข้าง ไม่ว่าจะใช้งานภายในหรือภายนอกอาคาร มีประสิทธิภาพการกวาดสูงกว่าการใช้ไม้กวาดธรรมดาถึง 7 เท่า แปรงกวาดหลักสามารถปรับได้ถึง 6 ระดับ และเมื่อทำงานร่วมกับแปรงด้านข้างที่ปรับระดับได้หลายระดับแบบต่อเนื่อง จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดบนพื้นผิวที่หลากหลาย ด้ามจับที่ปรับความสูงได้และระบบ Home Base ซึ่งรองรับอุปกรณ์เสริม เช่น ถังน้ำหรือที่คีบขยะ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ช่วยให้การทำงานเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าสามารถกำจัดขยะพร้อมกับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้ในขั้นตอนเดียว เมื่อทำงานเสร็จแล้ว KM 70/20 C 2SB สามารถจัดเก็บได้ในตำแหน่งที่ประหยัดพื้นที่อีกด้วย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องกวาด KM 70/20 C: แปรงกวาดหลัก และแปรงข้างสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง
แปรงกวาดหลัก และแปรงข้างสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง
แรงกดปรับได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ได้ผลการกวาดที่ดีที่สุด การปรับแรงกดช่วยลดการสึกหรอของแปรงกวาดหลัก เพื่อป้องกันการสึกหรอของขนแปรง ลูกกลิ้งกวาดและแปรงด้านข้างสามารถปลดน้ำหนักได้ทั้งหมด
เครื่องกวาด KM 70/20 C: ตัวกรองฝุ่น
ตัวกรองฝุ่น
แผ่นกรองฝุ่นช่วยกรองอากาศเสียและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นระหว่างการกวาด เข้าถึงระบบกรองได้ง่ายเพื่อการถอดเปลี่ยนที่รวดเร็วและง่ายดาย
เครื่องกวาด KM 70/20 C: ระบบ Home Base
ระบบ Home Base
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างสะดวก เช่น ถังน้ำและที่คีบขยะ อุปกรณ์เสริมสามารถเก็บไว้ใกล้มือในกระเป๋าเก็บของบนด้ามจับเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
ถังขยะขนาดใหญ่
  • ด้ามจับถังเก็บที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการเทสิ่งสกปรกทิ้ง
ด้ามจับปรับระดับได้
  • ออกแบบให้เข้ากับสรีระอย่างดีเยี่ยมด้วยตำแหน่งความสูง 3 ระดับ
  • ตำแหน่งจัดเก็บประหยัดพื้นที่ ด้วยการออกแบบที่พับเก็บได้
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน คู่มือ
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 2800
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 480
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 700
ความจุถังรวม/สุทธิ (ลิตร) 45 / 20
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 21
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 26.41

Scope of supply

  • ตัวกรองฝุ่นละเอียด

อุปกรณ์

  • ระบบกวาดแบบแมนนวล
  • แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
  • มือจับสำหรับเข็นแบบพับลงได้
  • หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • สำหรับใช้ภายในอาคาร
เครื่องกวาด KM 70/20 C

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาด พื้นที่ผลิตสินค้า คลังสินค้า โรงเก็บของ และพื้นที่ขนถ่ายสินค้า
  • สำหรับทำความสะอาดที่จอดรถและสถานีบริการ
  • สำหรับทำความสะอาดบริเวณต่างๆ เช่น สนามโรงเรียนและในเขตเทศบาล
  • เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กและในภาคเกษตรกรรม
อุปกรณ์เสริม