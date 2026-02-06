เครื่องกวาด KM 70/30 C BP 2SB

เครื่องกวาดพื้นแบบเดินเข็น KM 70/30 C เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นแข็งทั้งภายในและภายนอกอาคาร – มาพร้อมระบบกรองฝุ่นและระบบดูดฝุ่น แปรงกวาดลูกกลิ้งและแปรงข้างขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานสูงสุด

เครื่องกวาดพื้นแบบเดินเข็น KM 70/30 C เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับการทำความสะอาดพื้นแข็งทั้งภายในและภายนอกอาคาร แปรงกวาดแบบลูกกลิ้ง แปรงข้าง และมอเตอร์ดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานอย่างมาก ผู้ใช้งานสามารถกวาดตามมุมหรือพื้นที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย โดยใช้แรงน้อยลง ระบบกรองฝุ่นแบบแบนพร้อมการดูดฝุ่นเชิงรุกช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น แม้ในขณะกำจัดฝุ่นละเอียดจำนวนมาก เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานสะอาดอยู่เสมอ แปรงกวาดแบบลูกกลิ้งสามารถปรับระดับได้ 6 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นผิวแต่ละประเภท ชั้นวางอุปกรณ์เสริม เช่น ถังน้ำหรือที่คีบขยะ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน การบำรุงรักษาก็ทำได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนแปรงข้างหรือไส้กรอง แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V Kärcher Battery Power+ มอบพลังงานเพียงพอสำหรับการใช้งานทุกสถานการณ์ ทั้งยังสามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ง่ายเพื่อการขนย้าย แบตเตอรี่และแท่นชาร์จไม่รวมอยู่ในชุดจัดจำหน่าย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องกวาด KM 70/30 C BP 2SB: แบตเตอรี่ Lithium-ion แบบถอดเปลี่ยนได้
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สามารถเลือกได้ตามพื้นที่ที่จะทำความสะอาด รองรับการชาร์จเร็วและชาร์จแบบกลางเพื่อต่อเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ แสดงเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลือขณะทำความสะอาด
เครื่องกวาด KM 70/30 C BP 2SB: ไส้กรองแบบบนพร้อมระบบดูดฝุ่นแบบแอคทีฟ
ช่วยลดปริมาณฝุ่นและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาด เปลี่ยนตัวกรองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ระบบเขย่าตัวกรองด้วยมือช่วยให้ผลการกวาดดีที่สุด แม้กับฝุ่นละเอียด
เครื่องกวาด KM 70/30 C BP 2SB: พื้นที่เก็บของที่ใช้งานสะดวก
จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ไว้ที่ตัวเครื่องได้ เพิ่มประสิทธิภาพและลดแรงงานที่ต้องใช้ สามารถเก็บและกำจัดสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ได้ง่าย
มือจับแบบพับได้ ปรับได้ 3 ตำแหน่ง
  • มือจับสำหรับเข็นพับได้ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • ปรับให้เหมาะกับความสูงของผู้ใช้งานแต่ละคน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
ประเภทการขับเคลื่อน คู่มือ
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 3920
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 480
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 700
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.) 980
ความจุถังรวม/สุทธิ (ลิตร) 45 / 20
พื้นที่การกรอง (ตร.ม) 0.6
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 36
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน) 1
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.) สูงสุด 2 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง) / สูงสุด 1.6 (6 แอมแปร์ชั่วโมง)
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 33.468
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 40.2

Scope of supply

  • รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
  • ตัวกรองฝุ่นละเอียด

อุปกรณ์

  • ระบบกวาดด้วยไฟฟ้า
  • แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
  • การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
  • มือจับสำหรับเข็นแบบพับลงได้
  • หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • การดูด
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • สำหรับใช้ภายในอาคาร
  • แปรงข้าง พับได้
  • แปรงด้านข้างสามารถปรับระดับได้
  • ด้าม หิ้ว/ถือ
เครื่องกวาด KM 70/30 C BP 2SB
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาด พื้นที่ผลิตสินค้า คลังสินค้า โรงเก็บของ และพื้นที่ขนถ่ายสินค้า
  • สำหรับทำความสะอาดที่จอดรถและสถานีบริการ
  • สำหรับทำความสะอาดบริเวณต่างๆ เช่น สนามโรงเรียนและในเขตเทศบาล
  • เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กและในภาคเกษตรกรรม
อุปกรณ์เสริม