เครื่องกวาด KM 70/30 C BP 2SB
เครื่องกวาดพื้นแบบเดินเข็น KM 70/30 C เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นแข็งทั้งภายในและภายนอกอาคาร – มาพร้อมระบบกรองฝุ่นและระบบดูดฝุ่น แปรงกวาดลูกกลิ้งและแปรงข้างขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานสูงสุด
เครื่องกวาดพื้นแบบเดินเข็น KM 70/30 C เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับการทำความสะอาดพื้นแข็งทั้งภายในและภายนอกอาคาร แปรงกวาดแบบลูกกลิ้ง แปรงข้าง และมอเตอร์ดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานอย่างมาก ผู้ใช้งานสามารถกวาดตามมุมหรือพื้นที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย โดยใช้แรงน้อยลง ระบบกรองฝุ่นแบบแบนพร้อมการดูดฝุ่นเชิงรุกช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น แม้ในขณะกำจัดฝุ่นละเอียดจำนวนมาก เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานสะอาดอยู่เสมอ แปรงกวาดแบบลูกกลิ้งสามารถปรับระดับได้ 6 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นผิวแต่ละประเภท ชั้นวางอุปกรณ์เสริม เช่น ถังน้ำหรือที่คีบขยะ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน การบำรุงรักษาก็ทำได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนแปรงข้างหรือไส้กรอง แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V Kärcher Battery Power+ มอบพลังงานเพียงพอสำหรับการใช้งานทุกสถานการณ์ ทั้งยังสามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ง่ายเพื่อการขนย้าย แบตเตอรี่และแท่นชาร์จไม่รวมอยู่ในชุดจัดจำหน่าย
คุณสมบัติและจุดเด่น
แบตเตอรี่ Lithium-ion แบบถอดเปลี่ยนได้ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สามารถเลือกได้ตามพื้นที่ที่จะทำความสะอาด รองรับการชาร์จเร็วและชาร์จแบบกลางเพื่อต่อเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ แสดงเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลือขณะทำความสะอาด
ไส้กรองแบบบนพร้อมระบบดูดฝุ่นแบบแอคทีฟช่วยลดปริมาณฝุ่นและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาด เปลี่ยนตัวกรองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ระบบเขย่าตัวกรองด้วยมือช่วยให้ผลการกวาดดีที่สุด แม้กับฝุ่นละเอียด
พื้นที่เก็บของที่ใช้งานสะดวกจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ไว้ที่ตัวเครื่องได้ เพิ่มประสิทธิภาพและลดแรงงานที่ต้องใช้ สามารถเก็บและกำจัดสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ได้ง่าย
มือจับแบบพับได้ ปรับได้ 3 ตำแหน่ง
- มือจับสำหรับเข็นพับได้ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
- ปรับให้เหมาะกับความสูงของผู้ใช้งานแต่ละคน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
|ประเภทการขับเคลื่อน
|คู่มือ
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|3920
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|480
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|700
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
|980
|ความจุถังรวม/สุทธิ (ลิตร)
|45 / 20
|พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
|0.6
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|36
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|1
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
|สูงสุด 2 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง) / สูงสุด 1.6 (6 แอมแปร์ชั่วโมง)
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|33.468
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|40.2
Scope of supply
- รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- ตัวกรองฝุ่นละเอียด
อุปกรณ์
- ระบบกวาดด้วยไฟฟ้า
- แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
- การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
- มือจับสำหรับเข็นแบบพับลงได้
- หลักการกวาดแบบ Dustpan
- การดูด
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- สำหรับใช้ภายในอาคาร
- แปรงข้าง พับได้
- แปรงด้านข้างสามารถปรับระดับได้
- ด้าม หิ้ว/ถือ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับทำความสะอาด พื้นที่ผลิตสินค้า คลังสินค้า โรงเก็บของ และพื้นที่ขนถ่ายสินค้า
- สำหรับทำความสะอาดที่จอดรถและสถานีบริการ
- สำหรับทำความสะอาดบริเวณต่างๆ เช่น สนามโรงเรียนและในเขตเทศบาล
- เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กและในภาคเกษตรกรรม