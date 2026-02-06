เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 75/40 W Bp Pack

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 75/40 W Bp Pack เครื่องกวาดพื้นและดูดฝุ่นแบบเดินตามชนิดใช้แบตเตอรี่ รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

พื้นที่ในอาคารที่มีขนาดใหญ่กว่า 600 ตารางเมตร เช่น ในอาคารการผลิตหรือคลังสินค้า เป็นการใช้งานที่สมบูรณ์แบบสำหรับเครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 75/40 W Bp Pack รูปทรงกะทัดรัดและคล่องตัว พร้อมแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานและที่ชาร์จแบตเตอรรี่ในตัว ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกวาดเหนือศีรษะพร้อมแปรงด้านข้างที่เชื่อมต่อได้ การปรับพื้นผิวการกวาด และลูกกลิ้งกวาดพื้นหลักที่สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยรับประกันผลการทำความสะอาดอย่างละเอียดและรวดเร็วบนพื้นแข็งทุกประเภท และด้วยชุดอุปกรณ์กวาดพรมที่เป็นอุปกรณ์เสริม แม้กระทั่งบนพื้นสิ่งทอ ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของการดูดฝุ่นอันทรงพลังและการทำความสะอาดตัวกรองแบบกลไก เครื่องกวาดพื้นแบบดูดฝุ่นจึงทำงานแทบไม่มีฝุ่นและเงียบมาก แนวคิดการใช้งาน EASY Operation ถังขยะขนาด 40 ลิตรแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมระบบรถเข็น ระบบขับเคลื่อนแบบฉุดลากในตัวพร้อมความเร็วในการกวาดที่ปรับได้ไม่จำกัด และรายละเอียดที่ซับซ้อนอื่นๆ อีกมากมายช่วยให้มั่นใจถึงความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ใช้ในขณะทำงาน ดังนั้นจึงใช้งานได้ยาวนานโดยไม่เมื่อยล้า

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 75/40 W Bp Pack: ถังเก็บสิ่งสกปรกพร้อมมือจับสำหรับเข็น
ถังเก็บสิ่งสกปรกพร้อมมือจับสำหรับเข็น
ถังเก็บสิ่งสกปรกพร้อมมือจับในตัว ถอดเปลี่ยนและเทสิ่งสกปรกทิ้งได้ง่าย เทสิ่งสกปรกทิ้งได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 75/40 W Bp Pack: ระบบตัวกรองที่มีประสิทธิภาพพร้อมการทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
ระบบตัวกรองที่มีประสิทธิภาพพร้อมการทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
พื้นที่การกรอง 1.8 ตารางเมตรเพื่อระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน ใช้งานได้ยาวนานด้วยวัสดุโพลีเอสเตอร์ที่ล้างทำความสะอาดได้ ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติพร้อมหูจับที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งาน
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 75/40 W Bp Pack: แนวคิด EASY Operation
แนวคิด EASY Operation
ใช้งานง่ายและสะดวกด้วยการจัดองค์ประกอบการควบคุมทั้งหมดอย่างสมเหตุสมผล สัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับเครื่องกวาดคาร์เชอร์ทั้งหมด
ง่ายต่อการบริการ
  • ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนไส้กรองและลูกกลิ้งแปรง ทำให้สามารถบำรุงรักษาได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ DC
สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์/วัตต์) 24 / 400
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 3375
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 550
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 750
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 40
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) 12
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม) 4.5
พื้นที่การกรอง (ตร.ม) 1.8
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.) สูงสุด 2.5
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 125
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก) 125
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 134.714
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • แผ่นกรองจีบแบน: ทำจาก โพลีเอสเตอร์
  • รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จในตัว

อุปกรณ์

  • การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
  • ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
  • แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
  • ถังเก็บสิ่งสกปกรกแบบเคลื่อนย้ายได้
  • แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
  • มือจับสำหรับเข็นแบบพับลงได้
  • หลักการกวาดแบบ Overthrow
  • การดูด
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • สำหรับใช้ภายในอาคาร
  • ไฟแสดงแบตเตอรี่
  • กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
  • แปรงด้านข้างสามารถยกขึ้น/ปรับได้
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 75/40 W Bp Pack

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาด พื้นที่ผลิตสินค้า คลังสินค้า โรงเก็บของ และพื้นที่ขนถ่ายสินค้า
  • สำหรับทำความสะอาดที่จอดรถและสถานีบริการ
  • สำหรับทำความสะอาดบริเวณต่างๆ เช่น สนามโรงเรียนและในเขตเทศบาล
  • เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กและในภาคเกษตรกรรม
อุปกรณ์เสริม