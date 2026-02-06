เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 75/40 W Bp Pack
เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 75/40 W Bp Pack เครื่องกวาดพื้นและดูดฝุ่นแบบเดินตามชนิดใช้แบตเตอรี่ รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
พื้นที่ในอาคารที่มีขนาดใหญ่กว่า 600 ตารางเมตร เช่น ในอาคารการผลิตหรือคลังสินค้า เป็นการใช้งานที่สมบูรณ์แบบสำหรับเครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 75/40 W Bp Pack รูปทรงกะทัดรัดและคล่องตัว พร้อมแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานและที่ชาร์จแบตเตอรรี่ในตัว ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกวาดเหนือศีรษะพร้อมแปรงด้านข้างที่เชื่อมต่อได้ การปรับพื้นผิวการกวาด และลูกกลิ้งกวาดพื้นหลักที่สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยรับประกันผลการทำความสะอาดอย่างละเอียดและรวดเร็วบนพื้นแข็งทุกประเภท และด้วยชุดอุปกรณ์กวาดพรมที่เป็นอุปกรณ์เสริม แม้กระทั่งบนพื้นสิ่งทอ ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของการดูดฝุ่นอันทรงพลังและการทำความสะอาดตัวกรองแบบกลไก เครื่องกวาดพื้นแบบดูดฝุ่นจึงทำงานแทบไม่มีฝุ่นและเงียบมาก แนวคิดการใช้งาน EASY Operation ถังขยะขนาด 40 ลิตรแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมระบบรถเข็น ระบบขับเคลื่อนแบบฉุดลากในตัวพร้อมความเร็วในการกวาดที่ปรับได้ไม่จำกัด และรายละเอียดที่ซับซ้อนอื่นๆ อีกมากมายช่วยให้มั่นใจถึงความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ใช้ในขณะทำงาน ดังนั้นจึงใช้งานได้ยาวนานโดยไม่เมื่อยล้า
คุณสมบัติและจุดเด่น
ถังเก็บสิ่งสกปรกพร้อมมือจับสำหรับเข็นถังเก็บสิ่งสกปรกพร้อมมือจับในตัว ถอดเปลี่ยนและเทสิ่งสกปรกทิ้งได้ง่าย เทสิ่งสกปรกทิ้งได้อย่างรวดเร็ว
ระบบตัวกรองที่มีประสิทธิภาพพร้อมการทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติพื้นที่การกรอง 1.8 ตารางเมตรเพื่อระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน ใช้งานได้ยาวนานด้วยวัสดุโพลีเอสเตอร์ที่ล้างทำความสะอาดได้ ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติพร้อมหูจับที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งาน
แนวคิด EASY Operationใช้งานง่ายและสะดวกด้วยการจัดองค์ประกอบการควบคุมทั้งหมดอย่างสมเหตุสมผล สัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับเครื่องกวาดคาร์เชอร์ทั้งหมด
ง่ายต่อการบริการ
- ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนไส้กรองและลูกกลิ้งแปรง ทำให้สามารถบำรุงรักษาได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ไฟฟ้า
|ระบบขับเคลื่อน
|มอเตอร์ DC
|สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์/วัตต์)
|24 / 400
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|3375
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|550
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|750
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|40
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|12
|ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
|4.5
|พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
|1.8
|เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
|สูงสุด 2.5
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|125
|น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
|125
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|134.714
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- แผ่นกรองจีบแบน: ทำจาก โพลีเอสเตอร์
- รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จในตัว
อุปกรณ์
- การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
- ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
- แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
- ถังเก็บสิ่งสกปกรกแบบเคลื่อนย้ายได้
- แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
- มือจับสำหรับเข็นแบบพับลงได้
- หลักการกวาดแบบ Overthrow
- การดูด
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- สำหรับใช้ภายในอาคาร
- ไฟแสดงแบตเตอรี่
- กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
- แปรงด้านข้างสามารถยกขึ้น/ปรับได้
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับทำความสะอาด พื้นที่ผลิตสินค้า คลังสินค้า โรงเก็บของ และพื้นที่ขนถ่ายสินค้า
- สำหรับทำความสะอาดที่จอดรถและสถานีบริการ
- สำหรับทำความสะอาดบริเวณต่างๆ เช่น สนามโรงเรียนและในเขตเทศบาล
- เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กและในภาคเกษตรกรรม