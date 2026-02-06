เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 85/50 R Bp

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 85/50 R แบบนั่งขับ ตัวเครื่องมีความปราดเปรียวและกะทัดรัดอย่างยิ่ง ใช้งานง่าย และให้ประสิทธิภาพพื้นที่สูง

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 85/50 R ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ของเรา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่จำกัดและพื้นที่แออัด การออกแบบที่กะทัดรัดและความคล่องแคล่วระดับสูงทำให้สามารถทำความสะอาดได้ทุกที่ที่มีพื้นที่จำกัด ทางเดินแคบ หรือมีมุมจำนวนมาก ความจริงที่ว่ารุ่นเริ่มต้นนี้ยังมีประสิทธิภาพ ที่น่าประทับใจทั้งพื้นทีภายในและภายนอก เป็นข้อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพ เครื่องยังง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา ตัวอย่างเช่น สามารถทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้ทำงานโดยปราศจากฝุ่นได้อย่างง่ายดายจากตำแหน่งการทำงาน นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงส่วนประกอบต่างๆ ผ่านฝาปิดแบบเปิดกว้าง และเปลี่ยนลูกกลิ้งกวาดพื้นหลักแบบลอยได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ คุณสามารถบอกได้เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนลูกกลิ้งบนตัวบ่งชี้การสึกหรอ ซึ่งอ่านได้ง่ายจากภายนอก ไม่จำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนใดๆ ในภายหลังกับระบบการกวาด - แม้แต่ส่วนของพื้นที่ไม่เรียบก็ยังถูกกวาดให้สะอาดอยู่เสมอโดยไม่มีสิ่งตกค้างใดๆ แปรงด้านข้างที่หมุนได้ช่วยป้องกันความเสียหาย ในขณะที่คุณสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ตามความจำเป็น ระบบ Home Base แบบบูรณาการยังช่วยให้พกพาอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ได้อย่างครบครัน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 85/50 R Bp: แนวคิดคอนเทนเนอร์ที่ชาญฉลาด
2 ถังสำหรับการกำจัดอย่างง่ายและการทิ้งขยะอย่างปลอดภัย ถังขยะที่ไม่มีขอบหยาบทำให้เททิ้งได้โดยไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆ ลูกล้อบนถังขยะทำให้การจัดการง่ายขึ้นเมื่อเททิ้ง
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 85/50 R Bp: ระบบกรองที่มีประสิทธิภาพ
ตัวกรองจีบโพลีเอสเตอร์แบน ทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมีดโกนคู่ การทำงานที่สะดวกสบายจากตำแหน่งการทำงาน เข้าถึงตัวกรองผ่านฝาปิดแบบเปิดกว้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 85/50 R Bp: ตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายระดับสูงในที่ทำงาน
การแนบองค์ประกอบการทำงานที่ชัดเจนและถูกหลักสรีรศาสตร์ การปรับเบาะนั่งคนขับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้
ระบบ Home Base แบบบูรณาการและพื้นที่จัดเก็บ
  • ข้อต่ออเนกประสงค์และใช้งานได้จริงสำหรับการพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ที่ง่ายดาย
  • สำหรับการขนย้ายขยะมูลฝอย แปรง ผ้า หรือภาชนะเพิ่มเติม เป็นต้น
  • พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ด้านหลังเครื่อง
ตัวบ่งชี้การสึกหรอสำหรับลูกกลิ้งกวาดหลัก
  • สามารถดูได้ง่ายและสะดวกจากภายนอก
  • กำหนดเวลาเปลี่ยนได้อย่างแม่นยำ
แปรงด้านข้างสำหรับเปลี่ยนทิศทาง
  • ปกป้องแปรงด้านข้างจากความเสียหาย
  • การออกแบบที่เชื่อถือได้และแข็งแกร่ง
  • ลดต้นทุนการบำรุงรักษาและบริการ
การออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความคล่องตัวสูงสุด
  • ความคล่องแคล่วที่ยอดเยี่ยมของเครื่อง
  • ยังเหมาะสำหรับพื้นที่แออัดและคับแคบ
  • สามารถขับผ่านช่องเปิดประตูปกติ (90 ซม.)
การควบคุมความเร็วของแปรงข้าง
  • สำหรับปรับความเร็วแปรงด้านข้างให้เข้ากับประเภทและปริมาณของสิ่งสกปรก
  • ลดการกระจายตัวของฝุ่น
ลูกกลิ้งกวาดพื้นหลักแบบลอยตัว
  • ไม่จำเป็นต้องปรับการสึกหรอ
  • เก็บสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยมในกรณีที่เกิดการกระแทก/ไม่สม่ำเสมอ
แนวคิดการใช้งานที่เรียบง่าย
  • แปรงลูกกลิ้งและแปรงด้านข้างสามารถเปิดและปิดได้อย่างสะดวกโดยใช้แป้นเหยียบ
  • สามารถตั้งค่าและปรับการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและถอยหลังได้อย่างสะดวกโดยใช้สวิตช์เลือก
  • การควบคุมปริมาณการดูดสำหรับการกวาดพื้นผิวที่เปียก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ DC
สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์/วัตต์) 24 / 1000
ประเภทการขับเคลื่อน ไฟฟ้า
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 5100
ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน (ตร.ม./ชั่วโมง) 6510
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 615
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 850
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.) 1085
แรงดันไฟแบตเตอรี่ (โวลต์) 24
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.) สูงสุด 2.5
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 50
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) 12
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม) 6
พื้นที่การกรอง (ตร.ม) 2.3
ความจุ (กก) สูงสุด 90
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 177.5
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก) 230
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 179.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1171 x 870 x 1136

Scope of supply

  • ล้อยางแบบเติมลม

อุปกรณ์

  • การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
  • การทำความสะอาดตัวกรองทางกล
  • แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
  • กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
  • แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
  • หลักการกวาดแบบ Overthrow
  • ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
  • ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
  • การดูด
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • สำหรับใช้ภายในอาคาร
  • แปรงด้านข้างแบบปรับความเร็วได้
  • ไฟแสดงแบตเตอรี่
  • ตัวนับชั่วโมงทำงาน
  • ถังเก็บสิ่งสกปกรกแบบเคลื่อนย้ายได้
  • ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
  • แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
  • การปรับการติดตั้งอัตโนมัติของลูกกลิ้งเครื่องกวาดหลัก
  • จอแสดงผลมัลติฟังก์ชั่น
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับรัด Home Base
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดโถงผลิต โกดัง และอาคารขนส่งขนาดเล็ก
  • สำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษาอย่างรวดเร็วในโรงรถ
  • สำหรับทรัพย์สินขนาดเล็ก เช่น เวิร์กช็อป (เล็ก) ลานโรงเรียน สถานีบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
อุปกรณ์เสริม