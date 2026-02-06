เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 85/50 R Bp
เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 85/50 R แบบนั่งขับ ตัวเครื่องมีความปราดเปรียวและกะทัดรัดอย่างยิ่ง ใช้งานง่าย และให้ประสิทธิภาพพื้นที่สูง
เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 85/50 R ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ของเรา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่จำกัดและพื้นที่แออัด การออกแบบที่กะทัดรัดและความคล่องแคล่วระดับสูงทำให้สามารถทำความสะอาดได้ทุกที่ที่มีพื้นที่จำกัด ทางเดินแคบ หรือมีมุมจำนวนมาก ความจริงที่ว่ารุ่นเริ่มต้นนี้ยังมีประสิทธิภาพ ที่น่าประทับใจทั้งพื้นทีภายในและภายนอก เป็นข้อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพ เครื่องยังง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา ตัวอย่างเช่น สามารถทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้ทำงานโดยปราศจากฝุ่นได้อย่างง่ายดายจากตำแหน่งการทำงาน นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงส่วนประกอบต่างๆ ผ่านฝาปิดแบบเปิดกว้าง และเปลี่ยนลูกกลิ้งกวาดพื้นหลักแบบลอยได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ คุณสามารถบอกได้เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนลูกกลิ้งบนตัวบ่งชี้การสึกหรอ ซึ่งอ่านได้ง่ายจากภายนอก ไม่จำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนใดๆ ในภายหลังกับระบบการกวาด - แม้แต่ส่วนของพื้นที่ไม่เรียบก็ยังถูกกวาดให้สะอาดอยู่เสมอโดยไม่มีสิ่งตกค้างใดๆ แปรงด้านข้างที่หมุนได้ช่วยป้องกันความเสียหาย ในขณะที่คุณสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ตามความจำเป็น ระบบ Home Base แบบบูรณาการยังช่วยให้พกพาอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ได้อย่างครบครัน
คุณสมบัติและจุดเด่น
แนวคิดคอนเทนเนอร์ที่ชาญฉลาด2 ถังสำหรับการกำจัดอย่างง่ายและการทิ้งขยะอย่างปลอดภัย ถังขยะที่ไม่มีขอบหยาบทำให้เททิ้งได้โดยไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆ ลูกล้อบนถังขยะทำให้การจัดการง่ายขึ้นเมื่อเททิ้ง
ระบบกรองที่มีประสิทธิภาพตัวกรองจีบโพลีเอสเตอร์แบน ทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมีดโกนคู่ การทำงานที่สะดวกสบายจากตำแหน่งการทำงาน เข้าถึงตัวกรองผ่านฝาปิดแบบเปิดกว้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ
ตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายระดับสูงในที่ทำงานการแนบองค์ประกอบการทำงานที่ชัดเจนและถูกหลักสรีรศาสตร์ การปรับเบาะนั่งคนขับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้
ระบบ Home Base แบบบูรณาการและพื้นที่จัดเก็บ
- ข้อต่ออเนกประสงค์และใช้งานได้จริงสำหรับการพกพาอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ที่ง่ายดาย
- สำหรับการขนย้ายขยะมูลฝอย แปรง ผ้า หรือภาชนะเพิ่มเติม เป็นต้น
- พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ด้านหลังเครื่อง
ตัวบ่งชี้การสึกหรอสำหรับลูกกลิ้งกวาดหลัก
- สามารถดูได้ง่ายและสะดวกจากภายนอก
- กำหนดเวลาเปลี่ยนได้อย่างแม่นยำ
แปรงด้านข้างสำหรับเปลี่ยนทิศทาง
- ปกป้องแปรงด้านข้างจากความเสียหาย
- การออกแบบที่เชื่อถือได้และแข็งแกร่ง
- ลดต้นทุนการบำรุงรักษาและบริการ
การออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความคล่องตัวสูงสุด
- ความคล่องแคล่วที่ยอดเยี่ยมของเครื่อง
- ยังเหมาะสำหรับพื้นที่แออัดและคับแคบ
- สามารถขับผ่านช่องเปิดประตูปกติ (90 ซม.)
การควบคุมความเร็วของแปรงข้าง
- สำหรับปรับความเร็วแปรงด้านข้างให้เข้ากับประเภทและปริมาณของสิ่งสกปรก
- ลดการกระจายตัวของฝุ่น
ลูกกลิ้งกวาดพื้นหลักแบบลอยตัว
- ไม่จำเป็นต้องปรับการสึกหรอ
- เก็บสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยมในกรณีที่เกิดการกระแทก/ไม่สม่ำเสมอ
แนวคิดการใช้งานที่เรียบง่าย
- แปรงลูกกลิ้งและแปรงด้านข้างสามารถเปิดและปิดได้อย่างสะดวกโดยใช้แป้นเหยียบ
- สามารถตั้งค่าและปรับการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและถอยหลังได้อย่างสะดวกโดยใช้สวิตช์เลือก
- การควบคุมปริมาณการดูดสำหรับการกวาดพื้นผิวที่เปียก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ระบบขับเคลื่อน
|มอเตอร์ DC
|สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์/วัตต์)
|24 / 1000
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ไฟฟ้า
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|5100
|ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|6510
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|615
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|850
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
|1085
|แรงดันไฟแบตเตอรี่ (โวลต์)
|24
|เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
|สูงสุด 2.5
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|50
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|12
|ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
|6
|พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
|2.3
|ความจุ (กก)
|สูงสุด 90
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|177.5
|น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
|230
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|179.5
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1171 x 870 x 1136
Scope of supply
- ล้อยางแบบเติมลม
อุปกรณ์
- การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
- การทำความสะอาดตัวกรองทางกล
- แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
- กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
- แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
- หลักการกวาดแบบ Overthrow
- ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
- ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
- การดูด
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- สำหรับใช้ภายในอาคาร
- แปรงด้านข้างแบบปรับความเร็วได้
- ไฟแสดงแบตเตอรี่
- ตัวนับชั่วโมงทำงาน
- ถังเก็บสิ่งสกปกรกแบบเคลื่อนย้ายได้
- ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
- แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
- การปรับการติดตั้งอัตโนมัติของลูกกลิ้งเครื่องกวาดหลัก
- จอแสดงผลมัลติฟังก์ชั่น
- อุปกรณ์เสริมสำหรับรัด Home Base
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดโถงผลิต โกดัง และอาคารขนส่งขนาดเล็ก
- สำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษาอย่างรวดเร็วในโรงรถ
- สำหรับทรัพย์สินขนาดเล็ก เช่น เวิร์กช็อป (เล็ก) ลานโรงเรียน สถานีบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์