เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 100/100 R Bp
เครื่องกวาดและดูดฝุ่นอัตโนมัติแบบนั่งขับที่ทันสมัยและสะดวกสบายสำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับพื้นที่ตั้งแต่ 6,000 ตร.ม./ชม. ถึง 7,800 ตร.ม./ชม.
รายละเอียดด้านเทคนิค: ระบบขับเคลื่อน: - มอเตอร์ DC 24 โวลท์/750 วัตต์ - 1 แป้นเหยียบสำหรับควบคุมการเดินหน้าและถอยหลัง - รัศมีวงเลี้ยวแคบ (3350 มม.) - เบรกจอดอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีสุญญากาศ - การดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเมื่อคนขับลุกออกจากที่นั่ง - ตัวกรองแบบกลมประสิทธิภาพสูงพร้อมการทำความสะอาดตัวกรองแบบอัตโนมัติ ระบบกวาด/ดูด: เครื่องนี้ใช้หลักการทำงานแบบ Overthrow กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แปรงลูกกลิ้งจะโกยสิ่งสกปรกขึ้นแล้วโยนเข้าไปในถังเก็บฝุ่น แปรงลูกกลิ้งแบบลอยตัวจะทำการปรับตามพื้นผิวที่ไม่เรียบโดยอัตโนมัติ ตัวกรองและแปรงลูกกลิ้งสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ แผ่นปัดสิ่งสกปรกหยาบแบบติดตั้งในตัวสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกหยาบ เช่น กระป๋อง เศษแตกๆ กรวด หรือใบไม้เปียก แปรงด้านข้างและแปรงลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถสั่งซื้อแปรงด้านข้างเสริมชุดที่สองได้ ถังเก็บฝุ่น: ถังเก็บฝุ่นขนาด 50 ลิตร ทั้งสองถังสามารถถอดออกทางด้านข้างได้ การทำงาน: แปรงลูกกลิ้งหลักและแปรงด้านข้างสามารถยก/ลดแบบอัตโนมัติได้โดยใช้สวิตช์ควบคุม เดินหน้าและถอยหลังควบคุมด้วยแป้นเหยียบเดียว
คุณสมบัติและจุดเด่น
ระบบป้องกันการกระแทกปกป้องเครื่องกวาดและสิ่งกีดขวางในบริเวณที่ทำความสะอาด
พื้นที่การกรองขนาดใหญ่พร้อมระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติตัวกรองจะถูกทำความสะอาดอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ปิดการใช้งาน สำหรับการกวาดฝุ่นระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อการใช้งานระยะเวลายาวนาน การทำความสะอาดตัวกรองสามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นกัน เปลี่ยนตัวกรองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
บำรุงรักษาง่ายตัวกรองและแปรงลูกกลิ้งที่ถอดเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง
แนวคิด EASY Operation
- การจัดวางปุ่มควบคุมทั้งหมดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณมือจับและระยะการมองที่เอื้อต่อการใช้งาน
- สัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับเครื่องกวาดคาร์เชอร์ทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ระบบขับเคลื่อน
|มอเตอร์ DC
|สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์/กิโลวัตต์)
|24 / 2.1
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ไฟฟ้า
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|6000
|ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|7800
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|700
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|1000
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
|1300
|ความจุแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง)
|240
|แรงดันไฟแบตเตอรี่ (โวลต์)
|24
|เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
|สูงสุด 2.5
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|100
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|15
|ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
|6
|พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
|6
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|320
|น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
|300
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- ตัวกรองทรงกลมชนิดโพลีเอสเตอร์
- ล้อแบบไม่ทิ้งรอย
อุปกรณ์
- การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
- การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
- แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
- กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
- แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
- หลักการกวาดแบบ Overthrow
- ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
- ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
- การดูด
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- สำหรับใช้ภายในอาคาร
- ไฟแสดงแบตเตอรี่
- ตัวนับชั่วโมงทำงาน
- ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษาอย่างรวดเร็วในโรงรถ
- เหมาะสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างในภาคค้าปลีกหรืออาคารสาธารณะ
- ยังเหมาะสำหรับส่วนปฏิบัติการ โรงเรียน สถานีบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ผลิตและคลังสินค้า