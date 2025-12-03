เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 100/100 R Bp

เครื่องกวาดและดูดฝุ่นอัตโนมัติแบบนั่งขับที่ทันสมัยและสะดวกสบายสำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับพื้นที่ตั้งแต่ 6,000 ตร.ม./ชม. ถึง 7,800 ตร.ม./ชม.

รายละเอียดด้านเทคนิค: ระบบขับเคลื่อน: - มอเตอร์ DC 24 โวลท์/750 วัตต์ - 1 แป้นเหยียบสำหรับควบคุมการเดินหน้าและถอยหลัง - รัศมีวงเลี้ยวแคบ (3350 มม.) - เบรกจอดอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีสุญญากาศ - การดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเมื่อคนขับลุกออกจากที่นั่ง - ตัวกรองแบบกลมประสิทธิภาพสูงพร้อมการทำความสะอาดตัวกรองแบบอัตโนมัติ ระบบกวาด/ดูด: เครื่องนี้ใช้หลักการทำงานแบบ Overthrow กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แปรงลูกกลิ้งจะโกยสิ่งสกปรกขึ้นแล้วโยนเข้าไปในถังเก็บฝุ่น แปรงลูกกลิ้งแบบลอยตัวจะทำการปรับตามพื้นผิวที่ไม่เรียบโดยอัตโนมัติ ตัวกรองและแปรงลูกกลิ้งสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ แผ่นปัดสิ่งสกปรกหยาบแบบติดตั้งในตัวสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกหยาบ เช่น กระป๋อง เศษแตกๆ กรวด หรือใบไม้เปียก แปรงด้านข้างและแปรงลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถสั่งซื้อแปรงด้านข้างเสริมชุดที่สองได้ ถังเก็บฝุ่น: ถังเก็บฝุ่นขนาด 50 ลิตร ทั้งสองถังสามารถถอดออกทางด้านข้างได้ การทำงาน: แปรงลูกกลิ้งหลักและแปรงด้านข้างสามารถยก/ลดแบบอัตโนมัติได้โดยใช้สวิตช์ควบคุม เดินหน้าและถอยหลังควบคุมด้วยแป้นเหยียบเดียว

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 100/100 R Bp: ระบบป้องกันการกระแทก
ปกป้องเครื่องกวาดและสิ่งกีดขวางในบริเวณที่ทำความสะอาด
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 100/100 R Bp: พื้นที่การกรองขนาดใหญ่พร้อมระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
ตัวกรองจะถูกทำความสะอาดอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ปิดการใช้งาน สำหรับการกวาดฝุ่นระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อการใช้งานระยะเวลายาวนาน การทำความสะอาดตัวกรองสามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นกัน เปลี่ยนตัวกรองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 100/100 R Bp: บำรุงรักษาง่าย
ตัวกรองและแปรงลูกกลิ้งที่ถอดเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง
แนวคิด EASY Operation
  • การจัดวางปุ่มควบคุมทั้งหมดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณมือจับและระยะการมองที่เอื้อต่อการใช้งาน
  • สัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับเครื่องกวาดคาร์เชอร์ทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ DC
สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์/กิโลวัตต์) 24 / 2.1
ประเภทการขับเคลื่อน ไฟฟ้า
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 6000
ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน (ตร.ม./ชั่วโมง) 7800
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 700
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 1000
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.) 1300
ความจุแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง) 240
แรงดันไฟแบตเตอรี่ (โวลต์) 24
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.) สูงสุด 2.5
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 100
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) 15
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม) 6
พื้นที่การกรอง (ตร.ม) 6
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 320
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก) 300
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 2006 x 1005 x 1343

Scope of supply

  • ตัวกรองทรงกลมชนิดโพลีเอสเตอร์
  • ล้อแบบไม่ทิ้งรอย

อุปกรณ์

  • การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
  • การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
  • แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
  • กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
  • แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
  • หลักการกวาดแบบ Overthrow
  • ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
  • ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
  • การดูด
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • สำหรับใช้ภายในอาคาร
  • ไฟแสดงแบตเตอรี่
  • ตัวนับชั่วโมงทำงาน
  • ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 100/100 R Bp
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษาอย่างรวดเร็วในโรงรถ
  • เหมาะสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างในภาคค้าปลีกหรืออาคารสาธารณะ
  • ยังเหมาะสำหรับส่วนปฏิบัติการ โรงเรียน สถานีบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ผลิตและคลังสินค้า
