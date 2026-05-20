เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 100/120 R Bp
เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 100/120 R Bp ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สะดวกและให้ผลผลิตสูง พร้อมถังเก็บฝุ่นแบบไฮดรอลิกสูงและการทำงานที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ เหมาะสำหรับภายในที่มีฝุ่นมาก
เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 100/120 R Bp แบบนั่งขับที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่และขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้งแบบลอยตัวเพื่อผลลัพธ์การกวาดที่ยอดเยี่ยม เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำความสะอาดเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภายในที่มีฝุ่นมาก แปรงข้างแบบหมุนได้ช่วยป้องกันความเสียหายต่อตัวเครื่องและการตกแต่ง และสามารถปรับความเร็วของแปรงด้านข้างให้เข้ากับปริมาณฝุ่นได้ ระบบกรองทรงกลมที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วซึ่งมีพื้นที่การกรอง 6 ตารางเมตรและการทำความสะอาดอัตโนมัติช่วยให้กวาดฝุ่นได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีฝุ่นจำนวนมาก และการล้างภาชนะด้วยไฮดรอลิกสูงช่วยให้ทิ้งขยะได้สะดวก รวบรวมไว้ในถังขยะขนาดใหญ่ องค์ประกอบการควบคุมทั้งหมดเข้าถึงได้ง่ายและจัดวางได้ชัดเจนมาก ด้วยเบาะนั่งคนขับที่ปรับได้ช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน ชิ้นส่วนทั้งหมดที่ต้องการการบำรุงรักษานั้นเข้าถึงได้ง่าย และสามารถเปลี่ยนตัวกรองและแปรงลูกกลิ้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 100/120 R ยังสามารถติดตั้งหลังคาป้องกันที่เป็นอุปกรณ์เสริมหรือตัวยึดสูญญากาศเพื่อให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคล แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองและต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงและไม้กวาดหุ้มยางทำจากอะลูมิเนียมที่มีอายุการใช้งานยาวนานแนวคิดเครื่องจักรที่แข็งแกร่งสำหรับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบันด้วยอัตราความล้มเหลวต่ำ ได้รับการพัฒนาสำหรับการใช้งานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย การทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดสามารถทำงานได้โดยใช้สวิตช์ ปุ่ม และปุ่มหมุน
แนวคิดการใช้งานที่ง่ายมากการควบคุมด้วยรหัสสีเพื่อการใช้งานง่ายและมีเวลาสอนสั้น เครื่องจักรอเนกประสงค์ เคลื่อนย้ายง่าย ให้ภาพรวมที่ดี ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์
พื้นที่การกรองขนาดใหญ่พร้อมระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติสามารถเพิ่มแรงกดสัมผัสจาก 30 เป็น 50 กิโลกรัมได้ตามต้องการ การทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ตัวกรองขนาด 6 ตร.ม. เพิ่มอายุการใช้งานเป็นสองเท่า แทบไม่มีฝุ่น กวาดอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงปริมาณสิ่งสกปรก
สามารถปรับแรงกดของหัวแปรงได้ตามต้องการ
- ส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมดนั้นง่ายต่อการตรวจสอบและเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ
- ฝาเปิดอัจฉริยะเพื่อให้การชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องได้สะดวก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ระบบขับเคลื่อน
|มอเตอร์ DC
|สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์)
|24
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ไฟฟ้า
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|6000
|ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|7620
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|730
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|1000
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
|1270
|แรงดันไฟแบตเตอรี่ (โวลต์)
|24
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|120
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|12
|ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
|6
|พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
|6
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|498
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|500.08
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1700 x 1195 x 1370
Scope of supply
- ตัวกรองทรงกลมชนิดโพลีเอสเตอร์
- ล้อยางแบบเติมลม
อุปกรณ์
- การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
- การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
- แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
- พวงมาลัยเพาเวอร์
- กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
- แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
- หลักการกวาดแบบ Overthrow
- ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
- ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
- การดูด
- เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- สำหรับใช้ภายในอาคาร
- ตัวนับชั่วโมงทำงาน
- ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
- แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
- อุปกรณ์เสริมสำหรับรัด Home Base
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษาอย่างรวดเร็วในโรงรถ
- ยังเหมาะสำหรับส่วนปฏิบัติการ โรงเรียน สถานีบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ เช่น เพื่อการทำความสะอาดคลังสินค้า