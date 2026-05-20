เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 100/120 R Bp

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 100/120 R Bp ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สะดวกและให้ผลผลิตสูง พร้อมถังเก็บฝุ่นแบบไฮดรอลิกสูงและการทำงานที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ เหมาะสำหรับภายในที่มีฝุ่นมาก

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 100/120 R Bp แบบนั่งขับที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่และขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้งแบบลอยตัวเพื่อผลลัพธ์การกวาดที่ยอดเยี่ยม เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำความสะอาดเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภายในที่มีฝุ่นมาก แปรงข้างแบบหมุนได้ช่วยป้องกันความเสียหายต่อตัวเครื่องและการตกแต่ง และสามารถปรับความเร็วของแปรงด้านข้างให้เข้ากับปริมาณฝุ่นได้ ระบบกรองทรงกลมที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วซึ่งมีพื้นที่การกรอง 6 ตารางเมตรและการทำความสะอาดอัตโนมัติช่วยให้กวาดฝุ่นได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีฝุ่นจำนวนมาก และการล้างภาชนะด้วยไฮดรอลิกสูงช่วยให้ทิ้งขยะได้สะดวก รวบรวมไว้ในถังขยะขนาดใหญ่ องค์ประกอบการควบคุมทั้งหมดเข้าถึงได้ง่ายและจัดวางได้ชัดเจนมาก ด้วยเบาะนั่งคนขับที่ปรับได้ช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน ชิ้นส่วนทั้งหมดที่ต้องการการบำรุงรักษานั้นเข้าถึงได้ง่าย และสามารถเปลี่ยนตัวกรองและแปรงลูกกลิ้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 100/120 R ยังสามารถติดตั้งหลังคาป้องกันที่เป็นอุปกรณ์เสริมหรือตัวยึดสูญญากาศเพื่อให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคล แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองและต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงและไม้กวาดหุ้มยางทำจากอะลูมิเนียมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
แนวคิดเครื่องจักรที่แข็งแกร่งสำหรับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบันด้วยอัตราความล้มเหลวต่ำ ได้รับการพัฒนาสำหรับการใช้งานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย การทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดสามารถทำงานได้โดยใช้สวิตช์ ปุ่ม และปุ่มหมุน
แนวคิดการใช้งานที่ง่ายมาก
การควบคุมด้วยรหัสสีเพื่อการใช้งานง่ายและมีเวลาสอนสั้น เครื่องจักรอเนกประสงค์ เคลื่อนย้ายง่าย ให้ภาพรวมที่ดี ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์
พื้นที่การกรองขนาดใหญ่พร้อมระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
สามารถเพิ่มแรงกดสัมผัสจาก 30 เป็น 50 กิโลกรัมได้ตามต้องการ การทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ตัวกรองขนาด 6 ตร.ม. เพิ่มอายุการใช้งานเป็นสองเท่า แทบไม่มีฝุ่น กวาดอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงปริมาณสิ่งสกปรก
สามารถปรับแรงกดของหัวแปรงได้ตามต้องการ
  • ส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมดนั้นง่ายต่อการตรวจสอบและเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ
  • ฝาเปิดอัจฉริยะเพื่อให้การชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องได้สะดวก
ข้อมูลทางเทคนิค

ระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ DC
สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์) 24
ประเภทการขับเคลื่อน ไฟฟ้า
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 6000
ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน (ตร.ม./ชั่วโมง) 7620
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 730
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 1000
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.) 1270
แรงดันไฟแบตเตอรี่ (โวลต์) 24
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 120
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) 12
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม) 6
พื้นที่การกรอง (ตร.ม) 6
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 498
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 500.08
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1700 x 1195 x 1370

Scope of supply

  • ตัวกรองทรงกลมชนิดโพลีเอสเตอร์
  • ล้อยางแบบเติมลม

อุปกรณ์

  • การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
  • การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
  • แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
  • พวงมาลัยเพาเวอร์
  • กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
  • แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
  • หลักการกวาดแบบ Overthrow
  • ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
  • ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
  • การดูด
  • เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • สำหรับใช้ภายในอาคาร
  • ตัวนับชั่วโมงทำงาน
  • ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
  • แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับรัด Home Base
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 100/120 R Bp

รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษาอย่างรวดเร็วในโรงรถ
  • ยังเหมาะสำหรับส่วนปฏิบัติการ โรงเรียน สถานีบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
  • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ เช่น เพื่อการทำความสะอาดคลังสินค้า
