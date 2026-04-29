เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 100/120 R G
เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 100/120 RG อเนกประสงค์พร้อมการเททิ้งในภาชนะสูงด้วยระบบไฮดรอลิกที่สะดวก และระบบกรองทรงกลมที่มีประสิทธิภาพพร้อมการทำความสะอาดอัตโนมัติเพื่อการกวาดที่แทบไม่มีฝุ่น
ไม่ว่าคุณจะทำงานในพื้นที่กลางแจ้งที่มีฝุ่นมากหรือพื้นที่ในร่มที่มีการระบายอากาศดี: เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 100/120 RG จากคาร์เชอร์สร้างความประทับใจด้วยความอเนกประสงค์ที่ยอดเยี่ยม ผลลัพธ์การกวาดที่ยอดเยี่ยม และตัวเลือกมากมายที่จะปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย แปรงลูกกลิ้งแบบลอยได้ จัดการกับพื้นผิวที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ความจุของถังขยะขนาดใหญ่ 120 ลิตร แปรงข้างแบบหมุนได้ และความเร็วในการทำงาน 7 ก.ม./ชม. ช่วยให้กวาดได้ทั่วถึงและรวดเร็วโดยไม่สร้างความเสียหาย เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่อง ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากการใช้งานที่เรียบง่ายและถูกหลักสรีรศาสตร์ การเททิ้งในภาชนะสูงที่สะดวกและอัตโนมัติ (สูงถึง 152 ซม.) และมุมมองที่ยอดเยี่ยมของพื้นที่ที่จะทำความสะอาด ระบบกรองทรงกลมที่ผ่านการพิสูจน์แล้วพร้อมพื้นที่ตัวกรองขนาด 6 ตร.ม. ช่วยให้กวาดได้อย่างต่อเนื่องโดยแทบไม่มีฝุ่นเลย – การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองเป็นสองเท่าและปกป้องสุขภาพของผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึงปริมาณสิ่งสกปรก นอกจากนี้ ชุดอุปกรณ์เสริมเสริมยังทำให้สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงและไม้กวาดหุ้มยางทำจากอะลูมิเนียมที่มีอายุการใช้งานยาวนานแนวคิดเครื่องจักรที่แข็งแกร่งสำหรับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบันด้วยอัตราความล้มเหลวต่ำ ได้รับการพัฒนาสำหรับการใช้งานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย การทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดสามารถทำงานได้โดยใช้สวิตช์ ปุ่ม และปุ่มหมุน
แนวคิดการใช้งานที่ง่ายมากการควบคุมด้วยรหัสสีเพื่อการใช้งานง่ายและมีเวลาสอนสั้น เครื่องจักรอเนกประสงค์ เคลื่อนย้ายง่าย ให้ภาพรวมที่ดี ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์
การออกแบบที่กะทัดรัดและทนทานสามารถเพิ่มแรงกดสัมผัสจาก 30 เป็น 50 กิโลกรัมได้ตามต้องการ การทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ตัวกรองขนาด 6 ตร.ม. เพิ่มอายุการใช้งานเป็นสองเท่า แทบไม่มีฝุ่น กวาดอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงปริมาณสิ่งสกปรก
สามารถปรับแรงกดของหัวแปรงได้ตามต้องการ
- ส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมดนั้นง่ายต่อการตรวจสอบและเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ
- ฝาเปิดอัจฉริยะเพื่อให้การชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องได้สะดวก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ระบบขับเคลื่อน
|ไฮดรอลิก
|สมรรถนะการขับเคลื่อน (กิโลวัตต์)
|6.3
|ประเภทการขับเคลื่อน
|เบนซิน
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|7000
|ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|8890
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|730
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|1000
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
|1270
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|120
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|18
|ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
|7
|พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
|6
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|572.92
|น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
|570
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|575
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1700 x 1195 x 1370
Scope of supply
- ตัวกรองทรงกลมชนิดโพลีเอสเตอร์
- ล้อยางแบบเติมลม
อุปกรณ์
- การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
- การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
- แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
- พวงมาลัยเพาเวอร์
- กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
- แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
- หลักการกวาดแบบ Overthrow
- ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
- ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
- การดูด
- เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- ตัวนับชั่วโมงทำงาน
- ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
- เครื่องฟอกไอเสีย
- แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
- แปรงด้านข้างแบบควบคุมด้วยแรงลม
- อุปกรณ์เสริมสำหรับรัด Home Base
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษาอย่างรวดเร็วในโรงรถ
- ยังเหมาะสำหรับส่วนปฏิบัติการ โรงเรียน สถานีบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
- เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ภายนอก พื้นที่ลำเลียงสินค้า และพื้นที่ก่อสร้าง