เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 100/120 R G

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 100/120 RG อเนกประสงค์พร้อมการเททิ้งในภาชนะสูงด้วยระบบไฮดรอลิกที่สะดวก และระบบกรองทรงกลมที่มีประสิทธิภาพพร้อมการทำความสะอาดอัตโนมัติเพื่อการกวาดที่แทบไม่มีฝุ่น

ไม่ว่าคุณจะทำงานในพื้นที่กลางแจ้งที่มีฝุ่นมากหรือพื้นที่ในร่มที่มีการระบายอากาศดี: เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 100/120 RG จากคาร์เชอร์สร้างความประทับใจด้วยความอเนกประสงค์ที่ยอดเยี่ยม ผลลัพธ์การกวาดที่ยอดเยี่ยม และตัวเลือกมากมายที่จะปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย แปรงลูกกลิ้งแบบลอยได้ จัดการกับพื้นผิวที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ความจุของถังขยะขนาดใหญ่ 120 ลิตร แปรงข้างแบบหมุนได้ และความเร็วในการทำงาน 7 ก.ม./ชม. ช่วยให้กวาดได้ทั่วถึงและรวดเร็วโดยไม่สร้างความเสียหาย เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่อง ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากการใช้งานที่เรียบง่ายและถูกหลักสรีรศาสตร์ การเททิ้งในภาชนะสูงที่สะดวกและอัตโนมัติ (สูงถึง 152 ซม.) และมุมมองที่ยอดเยี่ยมของพื้นที่ที่จะทำความสะอาด ระบบกรองทรงกลมที่ผ่านการพิสูจน์แล้วพร้อมพื้นที่ตัวกรองขนาด 6 ตร.ม. ช่วยให้กวาดได้อย่างต่อเนื่องโดยแทบไม่มีฝุ่นเลย – การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองเป็นสองเท่าและปกป้องสุขภาพของผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึงปริมาณสิ่งสกปรก นอกจากนี้ ชุดอุปกรณ์เสริมเสริมยังทำให้สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงและไม้กวาดหุ้มยางทำจากอะลูมิเนียมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
แนวคิดเครื่องจักรที่แข็งแกร่งสำหรับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบันด้วยอัตราความล้มเหลวต่ำ ได้รับการพัฒนาสำหรับการใช้งานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย การทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดสามารถทำงานได้โดยใช้สวิตช์ ปุ่ม และปุ่มหมุน
แนวคิดการใช้งานที่ง่ายมาก
การควบคุมด้วยรหัสสีเพื่อการใช้งานง่ายและมีเวลาสอนสั้น เครื่องจักรอเนกประสงค์ เคลื่อนย้ายง่าย ให้ภาพรวมที่ดี ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์
การออกแบบที่กะทัดรัดและทนทาน
สามารถเพิ่มแรงกดสัมผัสจาก 30 เป็น 50 กิโลกรัมได้ตามต้องการ การทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ตัวกรองขนาด 6 ตร.ม. เพิ่มอายุการใช้งานเป็นสองเท่า แทบไม่มีฝุ่น กวาดอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงปริมาณสิ่งสกปรก
สามารถปรับแรงกดของหัวแปรงได้ตามต้องการ
  • ส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมดนั้นง่ายต่อการตรวจสอบและเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ
  • ฝาเปิดอัจฉริยะเพื่อให้การชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องได้สะดวก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ระบบขับเคลื่อน ไฮดรอลิก
สมรรถนะการขับเคลื่อน (กิโลวัตต์) 6.3
ประเภทการขับเคลื่อน เบนซิน
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 7000
ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน (ตร.ม./ชั่วโมง) 8890
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 730
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 1000
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.) 1270
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 120
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) 18
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม) 7
พื้นที่การกรอง (ตร.ม) 6
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 572.92
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก) 570
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 575
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1700 x 1195 x 1370

Scope of supply

  • ตัวกรองทรงกลมชนิดโพลีเอสเตอร์
  • ล้อยางแบบเติมลม

อุปกรณ์

  • การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
  • การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
  • แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
  • พวงมาลัยเพาเวอร์
  • กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
  • แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
  • หลักการกวาดแบบ Overthrow
  • ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
  • ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
  • การดูด
  • เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • ตัวนับชั่วโมงทำงาน
  • ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
  • เครื่องฟอกไอเสีย
  • แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
  • แปรงด้านข้างแบบควบคุมด้วยแรงลม
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับรัด Home Base
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษาอย่างรวดเร็วในโรงรถ
  • ยังเหมาะสำหรับส่วนปฏิบัติการ โรงเรียน สถานีบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
  • เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ภายนอก พื้นที่ลำเลียงสินค้า และพื้นที่ก่อสร้าง
อุปกรณ์เสริม