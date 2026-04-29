เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 120/250 R Bp Classic
เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 120/250 R Bp Classic เครื่องกวาดพื้นแบบอุตสาหกรรม แบบไม่มีมลพิษและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เหมาะสำหรับใช้ในบริเวณที่ไวต่อเสียงรบกวนภายในและภายนอก เพื่อผลลัพธ์การกวาดที่ดีอย่างน่าประทับใจ
เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 120/250 R Bp Classic เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม ของเราไม่เพียงแต่อนุญาตให้ใช้โดยปราศจากการปล่อยมลพิษทั้งภายในและภายนอกเท่านั้นด้วยการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เสียงการทำงานที่ต่ำมากของเครื่องที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ไวต่อเสียง อย่างไรก็ตาม การออกแบบที่ทนทาน ตัวกรองพ็อกเก็ตพร้อมมอเตอร์สั่นสำหรับทำความสะอาด ถังขยะขนาดใหญ่พร้อมการเททิ้งด้วยระบบไฮดรอลิกที่สะดวก และยางตันที่ทนทานยังทำให้เครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่รุนแรงในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก ธุรกิจก่อสร้าง อุตสาหกรรมโลหะ และโรงหล่อจะเป็นประโยชน์อย่างมากด้วยประสิทธิภาพการทำงานของ แปรงซึ่งปรับให้เข้ากับพื้นผิวได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบที่ทนทานของเครื่องเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยอนุญาตให้แอปพลิเคชันอยู่ในสภาพภายนอกที่รุนแรง นำไปสู่อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของส่วนประกอบและเครื่องจักร สัญญาณไฟกระพริบมาตรฐานช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
ฟิลเตอร์พ็อกเก็ตขนาดใหญ่พร้อมมอเตอร์สั่นพื้นที่ตัวกรองขนาดใหญ่รับประกันการทำงานที่ปราศจากฝุ่น การทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพด้วยการสั่นของมอเตอร์ เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมากโดยเฉพาะ
ใช้งานง่ายบำรุงรักษาและให้บริการเทคโนโลยีที่เรียบง่ายพร้อมองค์ประกอบที่ผ่านการทดสอบและทดสอบแล้ว การเข้าถึงห้องเครื่องง่ายช่วยให้การซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาง่ายและรวดเร็ว ลูกกลิ้งกวาดหลักและตัวกรองกระเป๋าสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
หลักการกวาดแบบ Dustpan
- รับประกันผลการทำความสะอาดที่ดีรวมถึงขยะมูลฝอย
- สะดวกในการรับของเสียหยาบ
- ผลิตฝุ่นน้อย
ระบบ Flexible Footprint
- ผลลัพธ์การกวาดที่ยอดเยี่ยม
- การสึกหรอของแปรงต่ำ
- การปรับแปรงให้เหมาะสมกับพื้น / พื้นผิวที่แตกต่างกัน
ระบบเทสิ่งสกปรกทิ้งที่ระดับความสูงด้วยไฮดรอลิก
- กำจัดของเสียง่ายและปลอดภัย
- ความสะดวกในการให้ทิปสูงถึง 1.42 เมตร
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ไฟฟ้า
|ระบบขับเคลื่อน
|มอเตอร์ DC
|สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์/กิโลวัตต์)
|36 / 5
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|7200
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|900
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|1200
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
|1500
|แรงดันไฟแบตเตอรี่ (โวลต์)
|36
|เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
|สูงสุด 3.5
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|250
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|14
|ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
|6
|พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
|6
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|750
|น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
|1200
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|750
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- ตัวกรองแบบถุง
- ล้อยางแบบแข็ง
อุปกรณ์
- การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
- แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
- แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
- พวงมาลัยเพาเวอร์
- กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
- หลักการกวาดแบบ Dustpan
- ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
- ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
- การดูด
- เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- สำหรับใช้ภายในอาคาร
- ไฟแสดงแบตเตอรี่
- ตัวนับชั่วโมงทำงาน
- ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
- แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับ บริษัท ในภาคการก่อสร้างอุตสาหกรรมโลหะและโรงหล่อ
- เหมาะสำหรับใช้ในห้องโถงผลิตคลังสินค้าอาคารโลจิสติกส์และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- นอกจากนี้สำหรับการใช้งานในห้องโถงเปิดคลังสินค้าภายนอกลานโหลดและในสถานที่ก่อสร้าง