เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 120/250 R Bp Classic

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 120/250 R Bp Classic เครื่องกวาดพื้นแบบอุตสาหกรรม แบบไม่มีมลพิษและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เหมาะสำหรับใช้ในบริเวณที่ไวต่อเสียงรบกวนภายในและภายนอก เพื่อผลลัพธ์การกวาดที่ดีอย่างน่าประทับใจ

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม รุ่น KM 120/250 R Bp Classic เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม ของเราไม่เพียงแต่อนุญาตให้ใช้โดยปราศจากการปล่อยมลพิษทั้งภายในและภายนอกเท่านั้นด้วยการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เสียงการทำงานที่ต่ำมากของเครื่องที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ไวต่อเสียง อย่างไรก็ตาม การออกแบบที่ทนทาน ตัวกรองพ็อกเก็ตพร้อมมอเตอร์สั่นสำหรับทำความสะอาด ถังขยะขนาดใหญ่พร้อมการเททิ้งด้วยระบบไฮดรอลิกที่สะดวก และยางตันที่ทนทานยังทำให้เครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่รุนแรงในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก ธุรกิจก่อสร้าง อุตสาหกรรมโลหะ และโรงหล่อจะเป็นประโยชน์อย่างมากด้วยประสิทธิภาพการทำงานของ แปรงซึ่งปรับให้เข้ากับพื้นผิวได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบที่ทนทานของเครื่องเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
อนุญาตให้แอปพลิเคชันอยู่ในสภาพภายนอกที่รุนแรง นำไปสู่อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของส่วนประกอบและเครื่องจักร สัญญาณไฟกระพริบมาตรฐานช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
ฟิลเตอร์พ็อกเก็ตขนาดใหญ่พร้อมมอเตอร์สั่น
พื้นที่ตัวกรองขนาดใหญ่รับประกันการทำงานที่ปราศจากฝุ่น การทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพด้วยการสั่นของมอเตอร์ เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมากโดยเฉพาะ
ใช้งานง่ายบำรุงรักษาและให้บริการ
เทคโนโลยีที่เรียบง่ายพร้อมองค์ประกอบที่ผ่านการทดสอบและทดสอบแล้ว การเข้าถึงห้องเครื่องง่ายช่วยให้การซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาง่ายและรวดเร็ว ลูกกลิ้งกวาดหลักและตัวกรองกระเป๋าสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • รับประกันผลการทำความสะอาดที่ดีรวมถึงขยะมูลฝอย
  • สะดวกในการรับของเสียหยาบ
  • ผลิตฝุ่นน้อย
ระบบ Flexible Footprint
  • ผลลัพธ์การกวาดที่ยอดเยี่ยม
  • การสึกหรอของแปรงต่ำ
  • การปรับแปรงให้เหมาะสมกับพื้น / พื้นผิวที่แตกต่างกัน
ระบบเทสิ่งสกปรกทิ้งที่ระดับความสูงด้วยไฮดรอลิก
  • กำจัดของเสียง่ายและปลอดภัย
  • ความสะดวกในการให้ทิปสูงถึง 1.42 เมตร
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ DC
สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์/กิโลวัตต์) 36 / 5
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 7200
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 900
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 1200
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.) 1500
แรงดันไฟแบตเตอรี่ (โวลต์) 36
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.) สูงสุด 3.5
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 250
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) 14
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม) 6
พื้นที่การกรอง (ตร.ม) 6
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 750
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก) 1200
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 750
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 2082 x 1250 x 1450

Scope of supply

  • ตัวกรองแบบถุง
  • ล้อยางแบบแข็ง

อุปกรณ์

  • การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
  • แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
  • แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
  • พวงมาลัยเพาเวอร์
  • กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
  • หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
  • ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
  • การดูด
  • เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • สำหรับใช้ภายในอาคาร
  • ไฟแสดงแบตเตอรี่
  • ตัวนับชั่วโมงทำงาน
  • ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
  • แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับ บริษัท ในภาคการก่อสร้างอุตสาหกรรมโลหะและโรงหล่อ
  • เหมาะสำหรับใช้ในห้องโถงผลิตคลังสินค้าอาคารโลจิสติกส์และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  • นอกจากนี้สำหรับการใช้งานในห้องโถงเปิดคลังสินค้าภายนอกลานโหลดและในสถานที่ก่อสร้าง
อุปกรณ์เสริม