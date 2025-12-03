เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 120/250 R D Classic
KM 120/250 R D Classic เป็นเครื่องระดับเริ่มต้นในระดับอุตสาหกรรมเครื่องกวาดพื้น มันมีความแข็งแกร่ง, การสิ้นเปลืองต่ำ,ทรงพลังและติดตั้งด้วยแรงฉุดดีเซลแบบไฮดรอลิก
KM 120/250 R D เครื่องกวาดอุตสาหกรรม ทรงพลังของเราเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภูมิประเทศที่ท้าทาย การออกแบบที่แข็งแกร่งถังขยะขนาดใหญ่และตัวกรองฝุ่นที่ทนทานพร้อมมอเตอร์สั่นสะเทือนทำความสะอาดใส่กรองทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากเช่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมโลหะรวมถึงโรงหล่อ เครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยดีเซลพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังและระบบกวาดแบบไฮดรอลิกได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับพื้นที่ภายนอกและยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งาน การบำรุงรักษาและบริการที่เป็นมิตร ด้วยระบบ ระบบหน้าสัมผัสการกวาดที่ยืดหยุ่น ที่ลงตัวแปรงจึงปรับให้เข้ากับพื้นผิวดินและด้วยหลักการของที่ตักขยะทำให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ท้ายที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับการล้างภาชนะบรรจุไฮดรอลิกสูงจะช่วยให้แน่ใจว่าสามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบที่ทนทานของเครื่องเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยอนุญาตให้แอปพลิเคชันอยู่ในสภาพภายนอกที่รุนแรง นำไปสู่อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของส่วนประกอบและเครื่องจักร สัญญาณไฟกระพริบมาตรฐานช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
ฟิลเตอร์พ็อกเก็ตขนาดใหญ่พร้อมมอเตอร์สั่นพื้นที่ตัวกรองขนาดใหญ่รับประกันการทำงานที่ปราศจากฝุ่น การทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพด้วยการสั่นของมอเตอร์ เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมากโดยเฉพาะ
ใช้งานง่ายบำรุงรักษาและให้บริการเทคโนโลยีที่เรียบง่ายพร้อมองค์ประกอบที่ผ่านการทดสอบและทดสอบแล้ว การเข้าถึงห้องเครื่องง่ายช่วยให้การซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาง่ายและรวดเร็ว ลูกกลิ้งกวาดหลักและตัวกรองกระเป๋าสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
หลักการกวาดแบบ Dustpan
- รับประกันผลการทำความสะอาดที่ดีรวมถึงขยะมูลฝอย
- สะดวกในการรับของเสียหยาบ
- ผลิตฝุ่นน้อย
ระบบ Flexible Footprint
- ผลลัพธ์การกวาดที่ยอดเยี่ยม
- การสึกหรอของแปรงต่ำ
- การปรับแปรงให้เหมาะสมกับพื้น / พื้นผิวที่แตกต่างกัน
ระบบเทสิ่งสกปรกทิ้งที่ระดับความสูงด้วยไฮดรอลิก
- กำจัดของเสียง่ายและปลอดภัย
- ความสะดวกในการให้ทิปสูงถึง 1.42 เมตร
ระบบขับเคลื่อนล้อหลังไฮดรอลิกด้วยยางที่เป็นของแข็ง
- ความคล่องตัวสูงและการจัดการที่ง่ายยังอยู่ในพื้นที่ จำกัด
- ช่วยให้ปลอดภัยในการผ่านวัตถุที่มีปลายแหลมที่ทำจากโลหะหรือแก้ว
- ยางตันทำให้ยางไม่แบน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ดีเซล
|ระบบขับเคลื่อน
|เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
|ผู้ผลิตเครื่องยนต์
|เครื่องยนต์ Yanmar
|สมรรถนะการขับเคลื่อน (กิโลวัตต์)
|15.8
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|10800
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|900
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|1200
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
|1500
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|250
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|18
|ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
|9
|พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
|6
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|883
|น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
|800
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|883
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- ตัวกรองแบบถุง
- ล้อยางแบบแข็ง
อุปกรณ์
- การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
- แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
- แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
- พวงมาลัยเพาเวอร์
- กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
- หลักการกวาดแบบ Dustpan
- ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
- ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
- การดูด
- เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- ตัวนับชั่วโมงทำงาน
- ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
- แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับ บริษัท ในภาคการก่อสร้างอุตสาหกรรมโลหะและโรงหล่อ
- เหมาะสำหรับใช้ในห้องโถงผลิตคลังสินค้าอาคารโลจิสติกส์และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- นอกจากนี้สำหรับการใช้งานในห้องโถงเปิดคลังสินค้าภายนอกลานโหลดและในสถานที่ก่อสร้าง