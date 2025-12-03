เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 120/250 R D Classic

KM 120/250 R D Classic เป็นเครื่องระดับเริ่มต้นในระดับอุตสาหกรรมเครื่องกวาดพื้น มันมีความแข็งแกร่ง, การสิ้นเปลืองต่ำ,ทรงพลังและติดตั้งด้วยแรงฉุดดีเซลแบบไฮดรอลิก

KM 120/250 R D เครื่องกวาดอุตสาหกรรม ทรงพลังของเราเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภูมิประเทศที่ท้าทาย การออกแบบที่แข็งแกร่งถังขยะขนาดใหญ่และตัวกรองฝุ่นที่ทนทานพร้อมมอเตอร์สั่นสะเทือนทำความสะอาดใส่กรองทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากเช่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมโลหะรวมถึงโรงหล่อ เครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยดีเซลพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังและระบบกวาดแบบไฮดรอลิกได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับพื้นที่ภายนอกและยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งาน การบำรุงรักษาและบริการที่เป็นมิตร ด้วยระบบ ระบบหน้าสัมผัสการกวาดที่ยืดหยุ่น ที่ลงตัวแปรงจึงปรับให้เข้ากับพื้นผิวดินและด้วยหลักการของที่ตักขยะทำให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ท้ายที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับการล้างภาชนะบรรจุไฮดรอลิกสูงจะช่วยให้แน่ใจว่าสามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 120/250 R D Classic: การออกแบบที่ทนทานของเครื่องเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
การออกแบบที่ทนทานของเครื่องเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
อนุญาตให้แอปพลิเคชันอยู่ในสภาพภายนอกที่รุนแรง นำไปสู่อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของส่วนประกอบและเครื่องจักร สัญญาณไฟกระพริบมาตรฐานช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 120/250 R D Classic: ฟิลเตอร์พ็อกเก็ตขนาดใหญ่พร้อมมอเตอร์สั่น
ฟิลเตอร์พ็อกเก็ตขนาดใหญ่พร้อมมอเตอร์สั่น
พื้นที่ตัวกรองขนาดใหญ่รับประกันการทำงานที่ปราศจากฝุ่น การทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพด้วยการสั่นของมอเตอร์ เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมากโดยเฉพาะ
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 120/250 R D Classic: ใช้งานง่ายบำรุงรักษาและให้บริการ
ใช้งานง่ายบำรุงรักษาและให้บริการ
เทคโนโลยีที่เรียบง่ายพร้อมองค์ประกอบที่ผ่านการทดสอบและทดสอบแล้ว การเข้าถึงห้องเครื่องง่ายช่วยให้การซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาง่ายและรวดเร็ว ลูกกลิ้งกวาดหลักและตัวกรองกระเป๋าสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • รับประกันผลการทำความสะอาดที่ดีรวมถึงขยะมูลฝอย
  • สะดวกในการรับของเสียหยาบ
  • ผลิตฝุ่นน้อย
ระบบ Flexible Footprint
  • ผลลัพธ์การกวาดที่ยอดเยี่ยม
  • การสึกหรอของแปรงต่ำ
  • การปรับแปรงให้เหมาะสมกับพื้น / พื้นผิวที่แตกต่างกัน
ระบบเทสิ่งสกปรกทิ้งที่ระดับความสูงด้วยไฮดรอลิก
  • กำจัดของเสียง่ายและปลอดภัย
  • ความสะดวกในการให้ทิปสูงถึง 1.42 เมตร
ระบบขับเคลื่อนล้อหลังไฮดรอลิกด้วยยางที่เป็นของแข็ง
  • ความคล่องตัวสูงและการจัดการที่ง่ายยังอยู่ในพื้นที่ จำกัด
  • ช่วยให้ปลอดภัยในการผ่านวัตถุที่มีปลายแหลมที่ทำจากโลหะหรือแก้ว
  • ยางตันทำให้ยางไม่แบน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน ดีเซล
ระบบขับเคลื่อน เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ Yanmar
สมรรถนะการขับเคลื่อน (กิโลวัตต์) 15.8
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 10800
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 900
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 1200
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.) 1500
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 250
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) 18
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม) 9
พื้นที่การกรอง (ตร.ม) 6
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 883
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก) 800
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 883
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 2082 x 1250 x 1450

Scope of supply

  • ตัวกรองแบบถุง
  • ล้อยางแบบแข็ง

อุปกรณ์

  • การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
  • แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
  • แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้
  • พวงมาลัยเพาเวอร์
  • กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้
  • หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
  • ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
  • การดูด
  • เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • ตัวนับชั่วโมงทำงาน
  • ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
  • แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 120/250 R D Classic

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับ บริษัท ในภาคการก่อสร้างอุตสาหกรรมโลหะและโรงหล่อ
  • เหมาะสำหรับใช้ในห้องโถงผลิตคลังสินค้าอาคารโลจิสติกส์และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  • นอกจากนี้สำหรับการใช้งานในห้องโถงเปิดคลังสินค้าภายนอกลานโหลดและในสถานที่ก่อสร้าง
อุปกรณ์เสริม