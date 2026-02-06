เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 150/500 R D Classic

KM 150/500 R เครื่องกวาดดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ พร้อมตัวกรองพ็อกเก็ต ถังเก็บกวาดขนาดใหญ่ โครงเหล็กที่แข็งแกร่ง, การใช้งานคันโยกได้ง่าย, ระบบขับเคลื่อนล้อหลังไฮดรอลิก

KM 150/500 R เครื่องกวาดอุตสาหกรรม ที่ทนทานสำหรับการใช้งานอย่างหนักในอุตสาหกรรม ก่อสร้างโรงงานแปรรูปโลหะและเหล็กหล่อและอุตสาหกรรมสกปรกอื่น ๆ เครื่องกวาดแบบนั่งขับที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดายด้วยคันโยก ภาชนะกวาดถูกเทออกโดยใช้ลิฟท์คอนเทนเนอร์ไฮดรอลิก ความจุมหาศาลของภาชนะกวาดคือ 500 L. ทำให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน เครื่องมีการใช้งานอย่างหนักภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ด้วยโครงเหล็กที่แข็งแกร่งพร้อมการป้องกันการกัดกร่อน ระบบขับเคลื่อนล้อหลังไฮดรอลิกช่วยให้ขับเคลื่อนอย่างมั่นใจในความคล่องแคล่วแม้ในพื้นที่แคบ คุณสมบัติอีกประการหนึ่งคือระบบหน้าสัมผัสแปรงที่หยืดหยุ่น ซึ่งรับประกันผลลัพธ์การกวาดที่เหมาะสมที่สุดกับพื้นผิวประเภทต่างๆ ลดการสึกหรอของแปรง ในกรณีของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมส่วนประกอบทางเทคนิคทั้งหมดสามารถทำได้ง่าย ยางตันมาตรฐานหมดกังวลเรื่องยางแบน สามารถกวาดบนพื้นผิวทุกประเภท

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 150/500 R D Classic: ระบบขับเคลื่อนล้อหลังไฮดรอลิกด้วยยางที่เป็นของแข็ง
ระบบขับเคลื่อนล้อหลังไฮดรอลิกด้วยยางที่เป็นของแข็ง
คล่องแคล่วและควบคุมได้ดีแม้ในพื้นที่ จำกัด ใช้งานได้แม้บนพื้นผิวที่คมชัดโดยไม่ทำให้เกิดการเจาะยาง
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 150/500 R D Classic: ฟิลเตอร์พ็อกเก็ตขนาดใหญ่พร้อมมอเตอร์สั่น
ฟิลเตอร์พ็อกเก็ตขนาดใหญ่พร้อมมอเตอร์สั่น
พื้นที่ตัวกรองขนาดใหญ่สำหรับการดูดฝุ่นแบบไร้ฝุ่น ทำความสะอาดด้วยมอเตอร์สั่นสะเทือน
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 150/500 R D Classic: โครงเหล็กที่แข็งแรงพร้อมการป้องกันการกัดกร่อนหลายอย่าง
โครงเหล็กที่แข็งแรงพร้อมการป้องกันการกัดกร่อนหลายอย่าง
สามารถใช้งานภายใต้สภาพการทำงานที่ยากลำบาก เครื่องคงทนและส่วนประกอบ
บำรุงรักษาง่าย
  • เทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายพร้อมอุปกรณ์ที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วจากคาร์เชอร์: ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกทั้งหมด ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าแทนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • เข้าถึงส่วนประกอบทางเทคนิคทั้งหมดได้ง่าย
ระบบเทสิ่งสกปรกทิ้งที่ระดับความสูงด้วยไฮดรอลิก
  • สามารถกำจัดของเสียอย่างปลอดภัยได้ง่ายและไม่มีการสัมผัส
  • ยกคอนเทนเนอร์ได้ง่ายไม่เกิน 1.52 เมตร
หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • ดูดฝุ่นละเอียดและฝุ่นหยาบได้ดีเยี่ยม
  • การแพร่กระจายของฝุ่นน้อย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน ดีเซล
ระบบขับเคลื่อน เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ Yanmar
สมรรถนะการขับเคลื่อน (กิโลวัตต์) 15.8
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 18000
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.) 1200
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.) 1500
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.) 1800
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 500
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) 18
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม) 12
พื้นที่การกรอง (ตร.ม) 10.5
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 1400
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 2442 x 1570 x 1640

Scope of supply

  • ตัวกรองแบบถุง
  • ล้อยางแบบแข็ง

อุปกรณ์

  • การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
  • แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
  • พวงมาลัยเพาเวอร์
  • หลักการกวาดแบบ Dustpan
  • ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
  • ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
  • การดูด
  • เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
  • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • ตัวนับชั่วโมงทำงาน
  • ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 150/500 R D Classic

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • สร้างโรงงานแปรรูปวัสดุ
  • โรงหล่อโลหะ
  • โรงงานแปรรูปโลหะ
  • บริเวณพื้นที่เก็บของ
  • สถานที่ก่อสร้าง
  • โรงงานเหล็กและเหล็กกล้า
  • โรงงานแปรรูปวัสดุ
อุปกรณ์เสริม