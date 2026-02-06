เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น KM 150/500 R D Classic
KM 150/500 R เครื่องกวาดดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ พร้อมตัวกรองพ็อกเก็ต ถังเก็บกวาดขนาดใหญ่ โครงเหล็กที่แข็งแกร่ง, การใช้งานคันโยกได้ง่าย, ระบบขับเคลื่อนล้อหลังไฮดรอลิก
KM 150/500 R เครื่องกวาดอุตสาหกรรม ที่ทนทานสำหรับการใช้งานอย่างหนักในอุตสาหกรรม ก่อสร้างโรงงานแปรรูปโลหะและเหล็กหล่อและอุตสาหกรรมสกปรกอื่น ๆ เครื่องกวาดแบบนั่งขับที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดายด้วยคันโยก ภาชนะกวาดถูกเทออกโดยใช้ลิฟท์คอนเทนเนอร์ไฮดรอลิก ความจุมหาศาลของภาชนะกวาดคือ 500 L. ทำให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน เครื่องมีการใช้งานอย่างหนักภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ด้วยโครงเหล็กที่แข็งแกร่งพร้อมการป้องกันการกัดกร่อน ระบบขับเคลื่อนล้อหลังไฮดรอลิกช่วยให้ขับเคลื่อนอย่างมั่นใจในความคล่องแคล่วแม้ในพื้นที่แคบ คุณสมบัติอีกประการหนึ่งคือระบบหน้าสัมผัสแปรงที่หยืดหยุ่น ซึ่งรับประกันผลลัพธ์การกวาดที่เหมาะสมที่สุดกับพื้นผิวประเภทต่างๆ ลดการสึกหรอของแปรง ในกรณีของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมส่วนประกอบทางเทคนิคทั้งหมดสามารถทำได้ง่าย ยางตันมาตรฐานหมดกังวลเรื่องยางแบน สามารถกวาดบนพื้นผิวทุกประเภท
คุณสมบัติและจุดเด่น
ระบบขับเคลื่อนล้อหลังไฮดรอลิกด้วยยางที่เป็นของแข็งคล่องแคล่วและควบคุมได้ดีแม้ในพื้นที่ จำกัด ใช้งานได้แม้บนพื้นผิวที่คมชัดโดยไม่ทำให้เกิดการเจาะยาง
ฟิลเตอร์พ็อกเก็ตขนาดใหญ่พร้อมมอเตอร์สั่นพื้นที่ตัวกรองขนาดใหญ่สำหรับการดูดฝุ่นแบบไร้ฝุ่น ทำความสะอาดด้วยมอเตอร์สั่นสะเทือน
โครงเหล็กที่แข็งแรงพร้อมการป้องกันการกัดกร่อนหลายอย่างสามารถใช้งานภายใต้สภาพการทำงานที่ยากลำบาก เครื่องคงทนและส่วนประกอบ
บำรุงรักษาง่าย
- เทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายพร้อมอุปกรณ์ที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วจากคาร์เชอร์: ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกทั้งหมด ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าแทนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- เข้าถึงส่วนประกอบทางเทคนิคทั้งหมดได้ง่าย
ระบบเทสิ่งสกปรกทิ้งที่ระดับความสูงด้วยไฮดรอลิก
- สามารถกำจัดของเสียอย่างปลอดภัยได้ง่ายและไม่มีการสัมผัส
- ยกคอนเทนเนอร์ได้ง่ายไม่เกิน 1.52 เมตร
หลักการกวาดแบบ Dustpan
- ดูดฝุ่นละเอียดและฝุ่นหยาบได้ดีเยี่ยม
- การแพร่กระจายของฝุ่นน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ดีเซล
|ระบบขับเคลื่อน
|เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
|ผู้ผลิตเครื่องยนต์
|เครื่องยนต์ Yanmar
|สมรรถนะการขับเคลื่อน (กิโลวัตต์)
|15.8
|พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|18000
|หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
|1200
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
|1500
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
|1800
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|500
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|18
|ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
|12
|พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
|10.5
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|1400
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- ตัวกรองแบบถุง
- ล้อยางแบบแข็ง
อุปกรณ์
- การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล
- แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้
- พวงมาลัยเพาเวอร์
- หลักการกวาดแบบ Dustpan
- ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า
- ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง
- การดูด
- เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก
- สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
- ตัวนับชั่วโมงทำงาน
- ฟังก์ชั่นการกวาดสามารถปิดได้
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- สร้างโรงงานแปรรูปวัสดุ
- โรงหล่อโลหะ
- โรงงานแปรรูปโลหะ
- บริเวณพื้นที่เก็บของ
- สถานที่ก่อสร้าง
- โรงงานเหล็กและเหล็กกล้า
- โรงงานแปรรูปวัสดุ