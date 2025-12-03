เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 11/1 Classic HEPA *EU

T 11/1 Classic HEPA *EU ถูกสุขอนามัยเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งของ Karcher สร้างความประทับใจด้วยพลังดูดสูง แผ่นกรอง HEPA 14 น้ำหนักเบา และอัตราส่วนราคาประหยัด: ต่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

T 11/1 Classic HEPA *EU เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง ของ Karcher จึงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนด้านสุขอนามัย เช่น การผ่าตัดของแพทย์หรือโรงพยาบาล ด้วยแผ่นกรอง HEPA 14 มาตรฐานที่มีระดับการกรองและการแยก 99.995 เปอร์เซ็นต์ ตัวกรองป้องกันอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ไวรัส ละอองฝอย และเชื้อโรคในช่วงไม่กี่ไมโครเมตร และได้รับการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019 เครื่องดูดฝุ่นที่ทนทาน ทนทานมาก และประหยัดมากนี้สร้างแรงดูด 235 mbar/23.5 kpa จากกำลังไฟ 850 W จึงรับประกันผลลัพธ์การดูดฝุ่นที่ยอดเยี่ยมด้วยเสียงรบกวนการทำงานที่ต่ำมากเพียง 61 dB(A) ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาในเวลาใด ๆ ของวันที่ต้องหลีกเลี่ยงเสียงรบกวน ด้วยความจุของถังบรรจุ 11 ลิตร น้ำหนักเพียง 4.2 กก. ด้ามจับที่ใช้งานได้จริงและการโค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์ มีขนาดกะทัดรัดมาก ขนย้ายง่าย และทำให้ทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่เมื่อยล้า . อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ท่อดูดและหัวดูดตั้งพื้นสามารถจัดเก็บไว้บนเครื่องดูดฝุ่นได้สะดวก มีถุงกรองผ้าฟลีซให้มาด้วย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 11/1 Classic HEPA *EU: แผ่นกรอง HEPA 14 ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสุขอนามัย ระดับการกรองและการแยกสูง 99.995% ยับยั้งอนุภาคขนาดเล็ก ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 11/1 Classic HEPA *EU: น้ำหนักเบา
เคลื่อนย้ายด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายดาย น้ำหนักเบาลงโดยมีปริมาตรภาชนะเท่ากันเมื่อเทียบกับรุ่นของคู่แข่ง ออกแบบมาให้ใช้งานได้นานโดยไม่เมื่อยล้า
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 11/1 Classic HEPA *EU: เสียงรบกวนในการทำงานต่ำมากเพียง 61 dB(A)
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในพื้นที่ที่ไวต่อเสียงและในเวลากลางคืน เสียงรบกวนจากการทำงานต่ำช่วยปกป้องผู้ใช้
การออกแบบเครื่องจักรที่ทนทานและทนทาน
  • ง่ายต่อการขนส่งและจัดเก็บ
  • ตัวกันกระแทกที่แข็งแรงช่วยปกป้องอุปกรณ์จากการชนและกระแทก
  • เครื่องใช้งานได้ยาวนาน ทนทาน และประหยัดมาก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (เฟส/โวลต์/เฮิรตซ์) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 235 / 23.5
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 40
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์) 850
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 11
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 61
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.29
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 6.271
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 385 x 285 x 385

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2 ม.
  • มือจับโค้ง: พลาสติก
  • จำนวนท่อดูด: 3 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 350 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
  • หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
  • ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
  • ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: แผ่นกรอง HEPA 14
  • ตัวกรองหลักแบบตะกร้า: ผ้าฟลีซ (Fleece)

อุปกรณ์

  • วัสดุของถังเก็บฝุ่น: พลาสติก
  • ตะขอเก็บสายไฟ
  • ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 11/1 Classic HEPA *EU

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับใช้ในงานโรงแรม จัดเลี้ยง ขายปลีก และทำความสะอาดอาคาร
  • ใช้งานได้หลากหลายและสามารถใช้ได้ในสถานที่ที่มีข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสูง
  • สำหรับพื้นผิวที่แข็งทั้งหมดเช่น กระเบื้องหินธรรมชาติพีวีซีเสื่อน้ำมัน
  • พื้นปูพรม
  • สถานดูแลสุขภาพ
อุปกรณ์เสริม