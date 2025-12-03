เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 11/1 Classic HEPA *EU
T 11/1 Classic HEPA *EU ถูกสุขอนามัยเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งของ Karcher สร้างความประทับใจด้วยพลังดูดสูง แผ่นกรอง HEPA 14 น้ำหนักเบา และอัตราส่วนราคาประหยัด: ต่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
T 11/1 Classic HEPA *EU เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง ของ Karcher จึงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนด้านสุขอนามัย เช่น การผ่าตัดของแพทย์หรือโรงพยาบาล ด้วยแผ่นกรอง HEPA 14 มาตรฐานที่มีระดับการกรองและการแยก 99.995 เปอร์เซ็นต์ ตัวกรองป้องกันอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ไวรัส ละอองฝอย และเชื้อโรคในช่วงไม่กี่ไมโครเมตร และได้รับการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019 เครื่องดูดฝุ่นที่ทนทาน ทนทานมาก และประหยัดมากนี้สร้างแรงดูด 235 mbar/23.5 kpa จากกำลังไฟ 850 W จึงรับประกันผลลัพธ์การดูดฝุ่นที่ยอดเยี่ยมด้วยเสียงรบกวนการทำงานที่ต่ำมากเพียง 61 dB(A) ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาในเวลาใด ๆ ของวันที่ต้องหลีกเลี่ยงเสียงรบกวน ด้วยความจุของถังบรรจุ 11 ลิตร น้ำหนักเพียง 4.2 กก. ด้ามจับที่ใช้งานได้จริงและการโค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์ มีขนาดกะทัดรัดมาก ขนย้ายง่าย และทำให้ทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่เมื่อยล้า . อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ท่อดูดและหัวดูดตั้งพื้นสามารถจัดเก็บไว้บนเครื่องดูดฝุ่นได้สะดวก มีถุงกรองผ้าฟลีซให้มาด้วย
คุณสมบัติและจุดเด่น
แผ่นกรอง HEPA 14 ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสุขอนามัย ระดับการกรองและการแยกสูง 99.995% ยับยั้งอนุภาคขนาดเล็ก ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019
น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายดาย น้ำหนักเบาลงโดยมีปริมาตรภาชนะเท่ากันเมื่อเทียบกับรุ่นของคู่แข่ง ออกแบบมาให้ใช้งานได้นานโดยไม่เมื่อยล้า
เสียงรบกวนในการทำงานต่ำมากเพียง 61 dB(A)เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในพื้นที่ที่ไวต่อเสียงและในเวลากลางคืน เสียงรบกวนจากการทำงานต่ำช่วยปกป้องผู้ใช้
การออกแบบเครื่องจักรที่ทนทานและทนทาน
- ง่ายต่อการขนส่งและจัดเก็บ
- ตัวกันกระแทกที่แข็งแรงช่วยปกป้องอุปกรณ์จากการชนและกระแทก
- เครื่องใช้งานได้ยาวนาน ทนทาน และประหยัดมาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (เฟส/โวลต์/เฮิรตซ์)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|235 / 23.5
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|40
|ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
|850
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|11
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|7.5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|61
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|4.29
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|6.271
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2 ม.
- มือจับโค้ง: พลาสติก
- จำนวนท่อดูด: 3 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 350 มม.
- วัสดุของท่อดูด: พลาสติก
- หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
- ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
- ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: แผ่นกรอง HEPA 14
- ตัวกรองหลักแบบตะกร้า: ผ้าฟลีซ (Fleece)
อุปกรณ์
- วัสดุของถังเก็บฝุ่น: พลาสติก
- ตะขอเก็บสายไฟ
- ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้ในงานโรงแรม จัดเลี้ยง ขายปลีก และทำความสะอาดอาคาร
- ใช้งานได้หลากหลายและสามารถใช้ได้ในสถานที่ที่มีข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสูง
- สำหรับพื้นผิวที่แข็งทั้งหมดเช่น กระเบื้องหินธรรมชาติพีวีซีเสื่อน้ำมัน
- พื้นปูพรม
- สถานดูแลสุขภาพ