เครื่องดูดฝุ่น
!Keine Chance für Staub.! ขนาดกะทัดรัดและทำงานเงียบราวเสียงกระซิบ: เครื่องดูดฝุ่นขนาดกะทัดรัดเคลื่อนที่สะดวกจากคาร์เชอร์ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มืออาชีพโดยเฉพาะ
เครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งแบบใช้แบตเตอรี่
เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายทรงตั้งพร้อมแปรงลูกกลิ้งจาก Kärcher โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สูงมาก สามารถใช้งานบนพื้นแข็งและพรมได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นใช้งานและมีความทนทานอีกด้วย แปรงลูกกลิ้งช่วยทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกและช่วยหวีขนพรมให้ตั้งตรงสวยงามขึ้น เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายทรงตั้งพร้อมแปรงลูกกลิ้งจาก Kärcher ยังมาพร้อมคุณสมบัติที่น่าประทับใจดังนี้ ระบบตรวจจับพื้นอัตโนมัติปรับการทำงานให้เหมาะสมกับพื้นผิวต่าง ๆ ฟังก์ชันทำความสะอาดแปรงเพิ่มความสะดวกในการดูแลรักษา หน้าจอ LED แสดงสถานะการทำงานได้อย่างชัดเจน ความสูงจากพื้นต่ำมาก ช่วยให้ทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย
เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องดูดฝุ่นที่คล่องตัวและทำงานเงียบไร้เสียงรบกวนพร้อมระบบ eco!efficiency ทั้งประหยัดไฟฟ้า ทำความสะอาดพื้นที่กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ อเนกประสงค์ และเหมาะสำหรับพื้นหลากหลายรูปแบบ มาพร้อมด้วยไส้กรองผ้าฟลีซที่ทนทานช่วยรักษาแรงดูดให้สูงสม่ำเสมอ
เครื่องดูดฝุ่นตะกรุยพรม
การทำความสะอาดพรมสร้างความประทับใจให้กับผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ เช่น การทำความสะอาดอาคาร เช่นเดียวกันกับที่ผู้คนที่ทำความสะอาดบ้านของตัวเอง ด้วยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวพรมขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างประหยัด
เครื่องดูดฝุ่นแบบแปรงทรงตั้ง
เครื่องดูดฝุ่นพร้อมแปรงปัดจากคาร์เชอร์ ผสานแรงดูดมหาศาลกับการกวาดด้วยแปรงปัดไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ขจัดละอองฝุ่นฝังแน่นออกจากเส้นใยสิ่งทอได้อย่างง่ายดาย
เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่
เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่จากคาร์เชอร์ทำงานเงียบไร้เสียงรบกวนและไม่มีสายไฟคอยกวนใจ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดสถานประกอบการในช่วงเวลาทำงาน
ไม้กวาดไฟฟ้า
ไม้กวาดไฟฟ้าที่ทำงานเงียบเหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบทันทีทันใด แปรงปัดถอดเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ Li-Ion ได้อย่างง่ายดาย แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ พร้อมอุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่สำรองช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง