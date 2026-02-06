เครื่องดูดฝุ่นแบบมีแปรงทรงตั้งพลังงานแบตเตอรี่
เครื่องดูดฝุ่นชนิดด้ามจับไร้สายจาก Kärcher มอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมบนทั้งบนพื้นเรียบและพรม มีความยืดหยุ่นและทนทาน โรลเลอร์บรัชทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงและช่วยจัดเรียงเส้นใยให้เรียบเพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ เครื่องดูดฝุ่นชนิดไร้สายจาก Kärcher ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันตรวจจับพื้นอัตโนมัติ ฟังก์ชันทำความสะอาดแปรง หน้าจอ LED และความสูงจากพื้นต่ำเป็นพิเศษ!
CV 30/2 Bp: เพื่อนที่คุณเชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์
หนึ่งเครื่อง หลายทางเลือก: ด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบมีแปรงทรงตั้งไร้สาย CV 30/2 Bp ใหม่ของเรา การทำความสะอาดจึงกลายเป็นเรื่องง่ายในทุกสถานการณ์ ด้วยความสูงจากพื้นที่ต่ำพิเศษ เครื่องดูดฝุ่นขนาดกะทัดรัดนี้สามารถทำความสะอาดใต้เตียงและเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้อย่างง่ายดาย หัวดูดพื้นผิวที่ใช้งานได้จริงช่วยให้ทำความสะอาดโต๊ะ ตู้ บานประตู เพดาน โคมไฟ หรือในพื้นที่แคบได้อย่างสะดวกสบาย
จุดสำคัญ: การออกแบบที่กะทัดรัดและการเคลื่อนที่ที่คล่องตัว
การใช้งานที่ง่าย สะดวกสบายสูงสุด และการกำจัดสิ่งสกปรกอย่างมีประสิทธิภาพ: CV 30/2 Bp คือเครื่องดูดฝุ่นชนิดด้ามจับที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ ที่พร้อมมอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมบนพรมและพื้นแข็งด้วยฟังก์ชันตรวจจับพื้นอัตโนมัติ เครื่องดูดฝุ่นแบบมีแปรงทรงตั้งไร้สายที่ประหยัดพื้นที่เครื่องนี้ ช่วยให้เคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวและใช้งานง่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาปลั๊กหรือจัดการกับสายไฟที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป!
ได้รับผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบเร็วขึ้น
การตรวจจับพื้นอัตโนมัติ
เครื่องดูดฝุ่นจะตรวจจับพื้นผิวและปรับระดับประสิทธิภาพตามพื้นผิวนั้นๆ ซึ่งหมายความว่าสามารถทำความสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งบนพื้นผ้าทอและพื้นแข็ง
ฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเองของแปรงลูกกลิ้ง
ฟังก์ชันทำความสะอาดของแปรงลูกกลิ้ง สามารถเปิดใช้งานได้โดยสวิตช์ที่เท้า เส้นผมที่พันอยู่จะถูกแยกออกและดูดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เครื่องดูดฝุ่นสามารถทำความสะอาดโรลเลอร์บรัชได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกสุขอนามัย โดยไม่ต้องถอดแปรงลูกกลิ้งออกเอง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในกระบวนการทำความสะอาดเป็นอย่างมาก
การออกแบบกะทัดรัดพร้อมความสูงจากพื้นต่ำ
เครื่องดูดฝุ่นที่กะทัดรัดและเคลื่อนที่ได้สะดวก พร้อมการออกแบบที่แบนราบเหมาะสำหรับการทำความสะอาดให้ทั่วและลึกใต้เฟอร์นิเจอร์แบน เช่น เตียง เฟอร์นิเจอร์ หรือตู้เก็บของและลิ้นชัก
เพราะคุณค่าภายในคือสิ่งสำคัญ
ค้นพบข้อดีของเครื่องดูดฝุ่นแบบมีแปรงทรงตั้งไร้สาย CV 30/2 Bp ใหม่ของเรา
แบตเตอรี่ Kärcher Battery Power+ 36 V ที่ทรงพลัง
เมื่อประสิทธิภาพที่ทรงพลังบรรจบกับความยืดหยุ่นแบบไร้สาย: แบตเตอรี่สามารถใช้ได้กับเครื่องทุกชนิดในแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V Kärcher Battery Power+ และ Battery Power
การออกแบบที่กะทัดรัดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
การออกแบบเครื่องที่กะทัดรัดและทนทานของ CV 30/2 Bp ยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
อัปเดตข้อมูลใหม่ๆ
แบตเตอรี่ 36 V สร้างความโปร่งใสในการใช้งาน โดยตรวจจับเครื่องที่เชื่อมต่อและแสดงเวลาการใช้งานที่เหลือโดยอัตโนมัติขณะทำความสะอาด
ด้ามจับที่หลากหลายฟังก์ชันและมีการแสดงผลบน LED ที่ทันสมัย
ติดตั้งสวิตช์เปิด/ปิดที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมจอ LED ที่แสดงเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลืออย่างชัดเจน และโหมดประหยัดพลังงาน! ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่และลดเสียงรบกวนขณะทำความสะอาดในระหว่างการใช้งาน
การใช้งานที่ง่ายและสอดคล้องกับหลักสรีรศาสตร์
CV 30/2 Bp ใช้งานง่ายโดยไม่ยุ่งยาก และมีประสิทธิภาพ สามารถเปิดและปิดได้อย่างสะดวก และมีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันตรวจจับพื้นอัตโนมัติและฟังก์ชันทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้งอีกด้วย
ฟิลเตอร์ HEPA 14 ประสิทธิภาพสูง
ฟิลเตอร์ HEPA 14 ที่สามารถเลือกใช้งานดิ้จะเพิ่มความสามารถในการกรองและปรับปรุงคุณภาพอากาศที่เป่าออกมา โดยมีอัตราการแยกที่ 99.995 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019 แม้กระทั่งละอองลอย ไวรัส และเชื้อโรคก็ถูกกรองออกจากอากาศได้อย่างเชื่อถือได้และเกือบจะสมบูรณ์ โดยไม่ปล่อยกลับสู่บรรยากาศอีกครั้ง
คุณเลือกเองได้: ภาพรวมของคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ
ด้ามจับหลายฟังก์ชัน
CV 30/2 Bp มีหน้าจอ LED สำหรับแสดงเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่ สวิตช์เปิด/ปิดใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเปลี่ยนไปใช้โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency ได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และลดเสียงในการทำงานลงด้วย
หน้าจอ LED
ระหว่างการทำงาน หน้าจอ LED จะแสดงเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่ Battery Power+ เป็นนาที พร้อมกับบริการที่เกี่ยวข้องด้วย
แนวคิดการใช้งานที่เข้าใจง่าย
ฟังก์ชันทั้งหมดสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายและออกแบบให้ด้ามจับของ CV 30/2 Bp ใช้งานได้สะดวก ทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย ใช้งานได้จริง และรวดเร็ว
วงแหวนลดแรงเสียดทาน
เมื่อมีแรงเสียดทานสูง เช่น บนพรมที่มีเส้นใยหนา วงแหวนอากาศหลอกสามารถเปิดได้โดยการหมุนวงแหวนสีเหลือง ทำให้แรงเสียดทานลดลงได้ทันที
หัวฉีดพื้นผิว
CV 30/2 Bp Adv มาพร้อมกับหัวฉีดสำหรับพื้นผิวเพิ่มเติม โดยหัวฉีดที่มีประโยชน์นี้ยังมีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่นอื่น ๆ ด้วย ช่วยให้การทำความสะอาดอย่างลึกซึ้งในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น มุมตู้และใต้เฟอร์นิเจอร์
พลังงานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน
แบตเตอรี่ Battery Power+ มีพลังงานสูงมาก แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 36 โวลต์ มีความจุ 6.0 Ah เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอ LED ช่วยให้เคลื่อนที่และทำความสะอาดได้อย่างอิสระทุกที่ที่ต้องการ
ความน่าเชื่อถือ: ภาพรวมของเทคโนโลยี
ด้วยฟังก์ชันตรวจจับพื้นอัตโนมัติ ฟังก์ชันทำความสะอาดแปรงที่ใช้งานง่าย และการออกแบบที่บางเฉียบ CV 30/2 Bp จึงมั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นและความคล่องตัวสูงสุด เทคโนโลยีแบตเตอรี่ 36 โวลต์ช่วยให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม ในการใช้งานประจำวัน เครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งตรงที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ช่วยให้มีความคล่องตัวสูงและสามารถใช้งานได้หลากหลาย โดยเฉพาะในด้านการทำความสะอาดโรงแรมและอาคาร
ความคล่องตัว
CV 30/2 Bp มอบระดับความเป็นอิสระใหม่ในการทำความสะอาด ต้องขอบคุณเทคโนโลยีแบตเตอรี่อันทรงพลัง ที่ช่วยทำให้การทำความสะอาดโดยไม่ใช้สายไฟเป็นไปได้ทุกที่ เครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งตรงที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และมีความสูงต่ำเป็นพิเศษ สามารถทำความสะอาดลึกใต้เฟอร์นิเจอร์ต่ำ เช่น เตียง ตู้เสื้อผ้า หรือตู้เก็บของได้อย่างง่ายดาย
ฟิลเตอร์ HEPA 14 แบบเลือกได้
ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก: ฟิลเตอร์ HEPA 14 ที่เลือกได้ช่วยเพิ่มความสามารถในการกรองและปรับปรุงอากาศ มีอัตราการแยกถึง 99.995 เปอร์เซ็นต์ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019 ว่าสามารถดูดซับสารเอโรซอล ไวรัส และเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทิภาพ
โหมดประหยัดพลังงาน
โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency ช่วยให้ระดับเสียงในการทำความสะอาดลดลงและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้นอย่างเห็นได้ชัด