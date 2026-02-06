เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 8/1 Classic
เครื่องดูดฝุ่น รุ่น T 8/1 Classic มีน้ำหนักเบาและทนทาน พร้อมถุงเก็บฝุ่นขนาด 8 ลิตร ผสานคุณสมบัติการใช้งานง่ายและพลังดูดที่สูงกว่า เมื่อเทียบราคากับประสิทธิภาพที่ได้
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานระดับคุณภาพ และให้พลังดูดที่แข็งแกร่งรวมอยู่ในเครื่องนี้แล้วเพื่อคุณ! เครื่องดูดฝุ่น รุ่น T 8/1 Classic ราคาประหยัดแต่ยังคงให้ประสิทธิภาพการดูดฝุ่นที่ยอดเยี่ยม มาพร้อมถังเก็บฝุ่นขนาด 8 ลิตร ที่รับประกันการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนาน สวิตช์ที่เท้าขนาดใหญ่และตัวยึดท่อดูดที่ใช้งานได้จริงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวคิดการออกแบบเพื่อความสะดวกสบาย ที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และโครงสร้างที่ทนทานพร้อมลูกกลิ้งและลูกล้อที่วิ่งอย่างราบรื่น 2 อันทำให้ง่ายต่อการขนย้ายเครื่องตามขั้นบันไดหรือในระยะทางไกล แม้แต่การเปลี่ยนถุงกรองก็ทำได้ง่ายและรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อด้วยแถบสองแถบที่หัวมอเตอร์ แผ่นกรองขนาดใหญ่ที่ผลิตขึ้นเพื่อการแยกฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
คุณสมบัติและจุดเด่น
ตัวกรองหลักถาวรขนาดใหญ่กลมดูดฝุ่นได้ทั้งแบบมีและไม่มีถุงกรอง รับประกันการแยกฝุ่นที่ดีที่สุด
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมออนบอร์ดที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้จริงที่ด้านหลัง
ตะขอเกี่ยวสายขนาดใหญ่สายไฟจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเสมอสำหรับการเคลื่อนย้าย
สวิตช์แบบเท้าเหยียบช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
- ไม่ต้องโน้มตัว ขณะใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|285 / 28.5
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|47
|ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
|1600
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|8
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|7.5
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|69
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|355 x 310 x 350
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2 ม.
- ประเภทของสายดูด: มีข้อต่อแบบโค้ง
- จำนวนท่อดูด: 1 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 505 ม.
- วัสดุของท่อดูด: วัสดุ เหล็ก
- หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้
- หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
- หัวดูดตามซอก
- แปรงดูด
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: กระดาษ
- ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
อุปกรณ์
- วัสดุของถังเก็บฝุ่น: พลาสติก
- ตะขอเก็บสายไฟ
วิดีโอ