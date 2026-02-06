เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 8/1 Classic

เครื่องดูดฝุ่น รุ่น T 8/1 Classic มีน้ำหนักเบาและทนทาน พร้อมถุงเก็บฝุ่นขนาด 8 ลิตร ผสานคุณสมบัติการใช้งานง่ายและพลังดูดที่สูงกว่า เมื่อเทียบราคากับประสิทธิภาพที่ได้

เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานระดับคุณภาพ และให้พลังดูดที่แข็งแกร่งรวมอยู่ในเครื่องนี้แล้วเพื่อคุณ! เครื่องดูดฝุ่น รุ่น T 8/1 Classic ราคาประหยัดแต่ยังคงให้ประสิทธิภาพการดูดฝุ่นที่ยอดเยี่ยม มาพร้อมถังเก็บฝุ่นขนาด 8 ลิตร ที่รับประกันการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนาน สวิตช์ที่เท้าขนาดใหญ่และตัวยึดท่อดูดที่ใช้งานได้จริงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวคิดการออกแบบเพื่อความสะดวกสบาย ที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และโครงสร้างที่ทนทานพร้อมลูกกลิ้งและลูกล้อที่วิ่งอย่างราบรื่น 2 อันทำให้ง่ายต่อการขนย้ายเครื่องตามขั้นบันไดหรือในระยะทางไกล แม้แต่การเปลี่ยนถุงกรองก็ทำได้ง่ายและรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อด้วยแถบสองแถบที่หัวมอเตอร์ แผ่นกรองขนาดใหญ่ที่ผลิตขึ้นเพื่อการแยกฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 8/1 Classic: ตัวกรองหลักถาวรขนาดใหญ่กลม
ดูดฝุ่นได้ทั้งแบบมีและไม่มีถุงกรอง รับประกันการแยกฝุ่นที่ดีที่สุด
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 8/1 Classic: ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมออนบอร์ด
ที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้จริงที่ด้านหลัง
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 8/1 Classic: ตะขอเกี่ยวสายขนาดใหญ่
สายไฟจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเสมอสำหรับการเคลื่อนย้าย
สวิตช์แบบเท้าเหยียบช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
  • ไม่ต้องโน้มตัว ขณะใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 285 / 28.5
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 47
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์) 1600
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 8
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 69
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 355 x 310 x 350

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2 ม.
  • ประเภทของสายดูด: มีข้อต่อแบบโค้ง
  • จำนวนท่อดูด: 1 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 505 ม.
  • วัสดุของท่อดูด: วัสดุ เหล็ก
  • หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้
  • หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
  • หัวดูดตามซอก
  • แปรงดูด
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: กระดาษ
  • ไส้กรองป้องกันมอเตอร์

อุปกรณ์

  • วัสดุของถังเก็บฝุ่น: พลาสติก
  • ตะขอเก็บสายไฟ

วิดีโอ

อุปกรณ์เสริม